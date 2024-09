Quelqu’un critique votre tenue ? Voici comment réagir avec les réponses parfaites

Imaginez cette scène : vous entrez dans une pièce avec une tenue que vous avez soigneusement choisie, celle qui vous donne confiance, celle qui vous fait sentir invincible. Et là, paf ! Quelqu’un vous dévisage de haut en bas et émet un commentaire du style : « Tu es sûr.e de vouloir porter ça ? » ou « C’est… spécial ». Boom, votre confiance vacille… Mais attendez, pas de panique ! Voici comment réagir quand quelqu’un critique votre tenue.

Le regard perplexe empreint de jugements

C’est la réaction typique qui n’est pas directement méchante, mais qui sent le jugement. La personne ne sait pas comment interpréter ce que vous portez, alors elle opte pour un regard perplexe, souvent accompagné de phrases du type « C’est plutôt original ». Ah, l’art subtil du jugement déguisé en compliment…

Réaction possible : souriez et dites quelque chose comme « Oui, j’aime beaucoup expérimenter » ou encore « Je voulais justement créer un petit choc de style. Mission accomplie ! ». Vous reprenez ainsi le pouvoir, tout en restant aimable. Pas besoin d’entrer dans des « débats philosophiques » sur la mode. Car rappelez-vous : la mode, c’est personnel. Ce que vous portez reflète votre identité, votre humeur, voire vos ambitions. Et chaque jugement, qu’il soit positif ou négatif, ne devrait jamais entacher ce sentiment de satisfaction que vous avez en vous-même.

Le jugement brutal

Nous avons tou.te.s déjà rencontré une personne au franc-parler… ou disons plutôt « trop direct ». Que ce soit un.e ami.e, un.e collègue ou même un.e membre de la famille, certain.e.s n’ont aucun filtre lorsqu’iel s’agit de critiquer la tenue d’autrui. « Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? » ou « Tu t’es habillé.e dans le noir ce matin ? » font partie des classiques.

Réaction possible : tout d’abord, prenez une profonde respiration. Ensuite, optez pour l’humour : « Oui, j’ai décidé de donner une nouvelle vie aux rideaux de ma grand-mère ! ». L’idée ici est de désamorcer la situation sans montrer que cela vous affecte vraiment. Le fait d’avoir une réponse humoristique prête démontre que vous êtes bien dans vos baskets, et cela rend souvent le.a critiqueur.se mal à l’aise face à sa propre impolitesse.

Le faux compliment

Nous voilà dans la catégorie du jugement subtil, dissimulé sous un faux compliment. « Audacieux », « intéressant », « différent », tout ça peut ressembler à des éloges, mais ne vous y trompez pas : la personne essaie souvent de vous dire qu’elle n’aime pas ce que vous portez, sans oser le dire franchement.

Réaction possible : pourquoi ne pas jouer leur jeu ? Dites : « Merci, je sais que ce look n’est pas pour tout le monde, mais je me sens génial.e dedans ». C’est direct, sans être agressif, et cela montre que vous vous êtes habillé.e pour vous-même, pas pour plaire aux autres. À ce stade, s’iels continuent à juger, c’est leur problème, pas le vôtre.

Vous savez, cette personne qui adore donner son avis sur vos choix vestimentaires sans que vous ne lui ayez rien demandé. « Tu es mieux en robe », « Pourquoi tu ne portes pas plus de couleurs ? », ou encore « Tu devrais essayer d’autres coupes ». Des remarques qui, sous couvert d’une pseudo-concernation, ne font que vous rappeler que vos goûts ne correspondent pas aux leurs.

Réaction possible : une réponse neutre mais confiante comme « J’aime essayer de nouvelles choses, c’est ça le fun de la mode », peut suffire. Cela vous permet d’éviter de vous justifier ou de vous lancer dans une longue explication de votre style personnel. Vous n’avez pas à adapter vos choix pour plaire aux préférences de quelqu’un d’autre.

Le silence qui en dit long

Parfois, c’est pire que des mots : le regard, suivi d’un silence lourd de sous-entendus. Vous savez qu’iels jugent, mais iels n’en disent pas un mot, et ce silence devient pesant.

Réaction possible : ignorez-les. Tout simplement. Certaines personnes n’ont pas besoin d’une réponse, car leur jugement ne mérite pas votre attention. Continuez à sourire, passez à autre chose et laissez-les méditer sur leur propre malaise.

La phrase passive-agressive

Le passif-agressif est un classique dans l’art de critiquer la tenue des autres sans se mouiller. Ces phrases faussement admiratives sont faites pour vous déstabiliser subtilement. « Wow, j’admire ton courage ! Moi, je n’aurais jamais osé… ». L’implication : vous, vous osez, mais peut-être que vous n’auriez pas dû.

Réaction possible : jouez la carte de la confiance en vous avec un grand sourire : « Je sais, je suis audacieux.se ». Cette réponse renforce l’idée que vous êtes totalement à l’aise dans votre choix vestimentaire, ce qui, en général, désarme ce genre de commentaires.

Le jugement faussement bienveillant de la famille

Ah, les familles… Elles ont souvent la fâcheuse tendance à exprimer leur avis, même quand on ne leur a rien demandé. Votre mère, votre grand-mère ou encore votre tante ont probablement à cœur de vous protéger des éventuels jugements des autres. Mais souvent, cela se traduit par des remarques du genre : « Ce n’est pas un peu trop court/flashy/étrange ? ».

Réaction possible : respirez profondément et dites-vous que cela ne signifie pas que vous devez changer quoi que ce soit. Vous pouvez donc par exemple répondre : « Merci, mais je me sens super bien dans cette tenue, donc oui, je vais sortir comme ça ! ». Fermeté, mais avec un brin de douceur pour désamorcer toute critique supplémentaire.

Le piège des tendances

Il y a toujours cette personne qui se prend pour un.e expert.e en mode, une sorte de Karl Lagerfeld autoproclamé, et qui vous rappelle que votre tenue ne correspond pas aux dernières tendances. « Personne ne porte plus ça cette saison ! », est une phrase typique de cette catégorie.

Réaction possible : « Et c’est pour ça que je le porte ! Je préfère créer mes propres tendances ». Ou encore mieux, vous pouvez répliquer avec un brin de sarcasme : « Ah, je devrais vraiment engager un.e styliste, tu aurais des recommandations ? ». De quoi laisser cette personne sans voix.

Ignorer la personne : et si c’était la solution ?

Parfois la meilleure réponse à un jugement sur votre tenue c’est tout simplement de ne rien dire. Parce qu’à la fin de la journée, vous n’avez pas besoin de vous justifier. Vous portez ce qui vous plaît, et cela devrait suffire. Les jugements, quels qu’ils soient, ne définissent pas qui vous êtes.

Si vous aimez ce que vous portez, alors c’est ça qui compte le plus. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et vous n’en avez pas besoin. Votre tenue, c’est une expression de vous-même. Et si quelqu’un ne l’aime pas, c’est lui qui manque quelque chose : le plaisir de voir quelqu’un se sentir bien dans sa peau.

Alors, la prochaine fois qu’on juge votre tenue, répondez avec confiance, humour et surtout, portez ce sourire qui complète parfaitement votre look. Car au final, le meilleur accessoire, c’est la confiance en soi !