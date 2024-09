Brillez toute l’année : voici comment intégrer les paillettes dans vos looks quotidiens

Les paillettes, ces petites merveilles scintillantes, n’ont pas toujours eu bonne presse en dehors des fêtes ou des événements glamour. Depuis quelques années, elles ont toutefois fait une percée spectaculaire dans la mode quotidienne. Après tout, qui ne voudrait pas ajouter une touche d’éclat à ses journées ? Si vous avez toujours pensé que les paillettes étaient réservées aux soirées de réveillon ou aux tapis rouges, détrompez-vous ! Nous allons vous montrer comment les adopter afin de briller de mille feux toute l’année.

Commencez doucement : les accessoires à paillettes

Les paillettes, c’est un peu comme les frites : une fois qu’on commence, on ne peut plus s’en passer. Elles ajoutent instantanément de la gaieté à n’importe quel look et peuvent transformer une tenue basique en quelque chose de spécial. Mais outre leur aspect festif, les paillettes peuvent aussi être subtiles, élégantes, et même sophistiquées. La clé réside dans la manière dont vous les intégrez à vos looks quotidiens. Eh oui, vous pouvez briller sans ressembler à une boule disco !

Si vous êtes novice dans l’univers scintillant des paillettes, un bon point de départ est ainsi d’y aller progressivement avec des accessoires. L’idée est d’ajouter une touche d’éclat sans que cela ne devienne trop évident. Les chaussures à paillettes sont un excellent choix. Une paire de baskets blanches avec des détails pailletés, ou encore des escarpins scintillants, peuvent instantanément faire passer une tenue décontractée à un niveau supérieur. Imaginons une tenue basique : jean slim, t-shirt blanc, et hop, des sneakers à paillettes argentées aux pieds. Vous avez maintenant un look qui en jette !

Autre idée géniale, le sac à main ou la pochette à paillettes. Rien de tel pour rehausser une tenue sobre. Un sac à dos en (simili)cuir noir orné de paillettes discrètes peut être à la fois pratique et glamour. Le soir, troquez-le contre une petite pochette pailletée, parfaite pour ajouter du pep’s à une robe noire classique. Enfin, pour les personnes qui préfèrent les accessoires plus petits, les bijoux à paillettes sont une option incontournable. De simples boucles d’oreilles ou un collier avec des incrustations de paillettes peuvent faire toute la différence. Même les bandeaux ou les barrettes pailletés peuvent apporter une petite touche girly à un look sobre.

Osez les vêtements pailletés… mais avec parcimonie

Si vous vous sentez un peu plus « audacieux.se », il est temps de passer aux vêtements à paillettes. Attention toutefois à ne pas en faire « trop », vous ne voulez pas que vos collègues ou vos ami.e.s aient besoin de lunettes de soleil chaque fois qu’ils vous croisent… La « règle » pour porter des paillettes au quotidien : limitez-les (de préférence) à une seule pièce forte. Par exemple, un pull ou un top pailleté peut être porté avec un jean simple et des baskets ou des bottines pour un look chic et décontracté. Le contraste entre la brillance du haut et la sobriété du bas équilibre l’ensemble, vous assurant de ne pas avoir l’air déguisée.

Les jupes à paillettes sont également une excellente option. Associées à un pull en maille épaisse ou un t-shirt simple, elles deviennent beaucoup plus faciles à porter. Optez pour une jupe pailletée midi avec un haut sobre pour un look élégant et moderne. Vous pouvez même ajouter des collants opaques pour un côté plus casual en hiver.

Et si vous êtes vraiment prêt.e à faire passer vos paillettes à la vitesse supérieure, pourquoi ne pas tenter le blazer pailleté ? C’est une pièce forte qui peut transformer une tenue de travail en véritable statement. Associé à un pantalon noir et une blouse simple, il ajoute une touche sophistiquée et tendance sans être trop « envahissant ».

Des paillettes pour chaque saison

L’idée que les paillettes sont réservées à l’hiver (fête de fin d’année) est un mythe à défaire immédiatement. Elles peuvent être portées toute l’année, à condition de savoir comment les adapter à chaque saison. En été, optez par exemple plutôt pour des couleurs claires et pastel. Un short pailleté léger peut être super tendance avec un t-shirt blanc et des sandales plates. Pour les soirées estivales, un kimono orné de paillettes est parfait pour briller sous les étoiles. Préférez des teintes dorées, argentées, ou même rose poudré pour refléter les rayons du soleil.

En automne, les paillettes peuvent être intégrées à des pièces plus chaudes comme les pulls ou les écharpes. Une écharpe avec un soupçon de paillettes peut ajouter un éclat discret à votre manteau en laine préféré. Associez des bottines pailletées à un jean skinny et un pull oversize pour un look à la fois confortable et stylé.

L’hiver, bien sûr, est la saison par excellence pour les paillettes. C’est le moment où vous pouvez vraiment vous lâcher. Paillettes sur les robes de soirée, les pulls de fête, les sacs à main, et même les manteaux. Pour un look de tous les jours, il est préférable de rester sur des touches plus légères. Un pull pailleté sous une veste en (simili)cuir, ou des bottines scintillantes sous un jean peuvent suffire à ajouter cette touche de magie hivernale sans en faire trop.

Au printemps, c’est le moment de jouer avec les couleurs. Les paillettes multicolores ou irisées s’intègrent parfaitement dans des looks frais et floraux. Une petite veste légère avec des paillettes roses ou bleues peut faire ressortir votre garde-robe de mi-saison.

Les paillettes ne sont plus seulement réservées aux grandes occasions. Vous pouvez aussi les intégrer dans vos looks du quotidien et briller, tout simplement. Il existe mille et une façons d’adopter les paillettes sans surcharger votre style. Alors, qu’attendez-vous pour ajouter un peu de magie à votre dressing ?