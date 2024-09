Voici l’astuce infaillible pour des manches trop longues parfaitement ajustées en un rien de temps !

Avez-vous déjà enfilé un joli blazer, prêt.e à conquérir le monde, pour vous rendre compte que les manches sont trop longues ? Ah, le drame ! Vous pourriez passer des heures à jouer avec des techniques de pliage qui, disons-le, n’ont jamais vraiment fonctionné. Oubliez tout ceci, nous vous avons déniché une astuce mode sensationnelle. Dans sa vidéo TikTok, Simona Rakauskaite, styliste personnel certifiée, dévoile le secret ultime pour des manches parfaitement ajustées, et croyez-nous, c’est un jeu d’enfant ! Si vous avez un blazer, une blouse ou tout autre vêtement avec des manches trop longues à votre goût, vous allez adorer cette astuce mode.

L’astuce mode magique de Simona

Imaginez la scène : vous êtes devant votre miroir, un blazer impeccablement choisi, mais les manches longues semblent avoir leur propre volonté. Vous êtes alors sur le point de craquer et d’abandonner cette pièce élégante au fond de votre armoire. Attendez ! Simona Rakauskaite, styliste personnel certifiée et réputée sur les réseaux sociaux pour son style chic, vous guide à travers une simple mais géniale technique. Tout ce dont vous avez besoin ce sont des élastiques (oui, vous avez bien entendu) et quelques secondes de votre temps. Voici comment procéder :

Et voilà, c’est aussi simple que ça. Fini les tracas des manches trop longues. Merci, Simona ! Cette astuce nous rappelle que la mode ne doit jamais être synonyme de compromis. Pourquoi sacrifier le confort pour le style, ou vice versa ?

Adieu les compromis de mode !

L’idée derrière cette astuce mode est à la fois simple et brillante. En utilisant des élastiques pour retenir vos manches, vous créez un effet de fronces qui donne non seulement du style, mais qui vous évite également de passer votre journée à tirer sur vos manches pour qu’elles restent en place. Que ce soit pour un look décontracté ou une tenue plus habillée, cette astuce s’adapte à toutes les situations et morphologies. Vous pouvez maintenant lever les bras en toute confiance, sans craindre que vos manches ne glissent.

Notons toutefois que les élastiques, s’ils sont trop serrés, peuvent couper la circulation sanguine. Personne ne veut finir avec des bras engourdis pendant une journée de travail… Pour éviter cela, optez donc pour des élastiques plutôt larges. Aussi, si vous êtes sensible aux allergies cutanées, ne portez pas l’élastique à même la peau trop longtemps.

Une petite astuce supplémentaire ? Si vous avez un chouchou sous la main, celui-ci peut également faire l’affaire. Assurez-vous simplement qu’il n’est pas trop serré, et vous aurez un look parfait sans sacrifier votre confort. Imaginez pouvoir porter ce fameux blazer oversized que vous adorez sans avoir à faire des ajustements constants, le pied ! Avec cette technique de Simona Rakauskaite, vous allez gagner non seulement en style, mais aussi en temps.

Vous connaissez maintenant l’astuce ultime pour des manches parfaitement ajustées. Que vous soyez au bureau, en sortie entre ami.e.s, ou même en mode détente à la maison, cette petite technique mode vous aidera à vous sentir à l’aise et chic. Alors, n’hésitez pas à l’essayer et à la partager !