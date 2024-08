Vous oserez porter votre maillot de bain en ville après avoir lu ces astuces !

Le maillot de bain, c’est ce vêtement synonyme de vacances, de soleil et de détente au bord de la plage. Mais qui a dit qu’il devait rester enfermé dans votre placard jusqu’à votre prochaine escapade estivale ? Votre maillot de bain peut devenir la pièce maîtresse de tenues stylées, même en pleine ville. Voici comment porter votre maillot de bain en ville avec confiance grâce à nos astuces mode. Osez le look balnéaire urbain !

Un maillot une pièce en guise de body

Le maillot de bain une pièce est une véritable pépite de mode quand il s’agit de le détourner pour la ville. Pour un look chic, portez-le comme un body sous un pantalon taille haute ou une jupe crayon. Ajoutez une veste blazer structurée et une paire de talons pour une touche de professionnalisme. C’est l’option idéale pour un déjeuner entre ami.e.s ou même pour une sortie en soirée.

Astuce : optez pour un maillot uni ou avec des motifs sobres pour un look plus sobre, et évitez les modèles trop échancrés ou avec des découpes audacieuses, plutôt réservés à la plage.

Un bikini sous une chemise oversized

Vous avez un bikini que vous adorez, mais qui semble trop « osé » pour la ville ? Portez-le sous une chemise oversized ! Cette combinaison vous permettra de jouer avec les contrastes entre le côté décontracté de la chemise et l’aspect sexy du bikini. Pour un effet stylé, laissez quelques boutons de la chemise ouverts pour que le haut du bikini soit visible. Ajoutez un short en denim ou une jupe fluide et vous voilà prêt.e à conquérir les rues.

Astuce mode : jouez sur les couleurs complémentaires entre votre bikini et votre chemise pour un look harmonieux.

Un haut de maillot en top d’été en ville

L’un des moyens les plus simples de recycler votre maillot de bain en ville est de transformer le haut de bikini en un top estival. Associez-le à une jupe longue bohème, un pantalon fluide ou un short taille haute pour une allure estivale décontractée. Vous pouvez également superposer un kimono léger ou un cardigan pour un look plus travaillé.

Conseil mode : si votre bikini est à imprimés, optez pour des pièces unies en bas pour équilibrer l’ensemble.

Un bas de maillot avec un crop top

Pourquoi ne pas inverser les rôles ? Le bas de votre maillot de bain peut se transformer en short ultra-court sous une robe chemise ou un long t-shirt oversize. Cette astuce fonctionne particulièrement bien avec les maillots taille haute, qui sont actuellement en vogue. Pour compléter le look, enfilez des baskets blanches ou des sandales minimalistes.

Astuce : préférez les bas de maillot au tissu plus épais pour éviter qu’ils ne soient trop transparents à la lumière.

Un maillot de bain avec une jupe portefeuille

La jupe portefeuille est l’une des pièces les plus polyvalentes de votre garde-robe, et elle s’associe à merveille avec un maillot de bain. Que ce soit un bikini ou un une pièce, cette combinaison vous garantit un look élégant. Pour un style romantique, choisissez une jupe à motifs floraux ou à pois, et portez-la avec des sandales à lacets.

Conseil mode : assurez-vous que les couleurs de votre maillot et de votre jupe s’accordent bien. Le noir est toujours une option sécuritaire et élégante.

Un maillot en dessous d’une robe transparente

Vous avez une robe transparente ou en dentelle que vous adorez, mais que vous trouvez trop osée ? Le maillot de bain est la solution idéale pour la rendre plus portable en ville. En portant un maillot de bain en dessous, vous transformez une pièce risquée en une tenue audacieuse et stylée. Cela marche particulièrement bien avec les maillots une pièce de couleur vive ou métallisée.

Conseil : évitez les robes trop courtes avec cette combinaison.

Un maillot de bain en guise de top sous une salopette

La salopette s’avère être un excellent compagnon pour votre maillot de bain. Que vous optiez pour une salopette en jean ou en tissu léger, glissez votre maillot en dessous pour un look décontracté. Le haut de maillot peut ajouter une touche de couleur et de texture qui fera toute la différence.

Conseil mode : choisissez une salopette avec un décolleté en V pour laisser entrevoir le haut de votre maillot de bain sans trop en montrer.

Un maillot sous un ensemble tailleur

Oui, vous avez bien lu ! Pour une soirée chic en ville, osez porter votre maillot de bain sous un ensemble tailleur. Privilégiez un maillot à la coupe sophistiquée, comme un une-pièce asymétrique ou un bikini minimaliste. L’ensemble tailleur apportera la touche de structure et d’élégance nécessaire pour équilibrer l’aspect décontracté du maillot.

Astuce : optez pour des couleurs monochromes pour un look plus classe. Par exemple, un maillot noir sous un tailleur blanc est une combinaison gagnante.

Un maillot avec une jupe plissée

Les jupes plissées apportent un côté preppy qui s’associe parfaitement avec un maillot de bain. Que ce soit avec un maillot une pièce ou un bikini, cette combinaison donne un look frais et élégant. Ajoutez une paire de baskets et un sac bandoulière pour parfaire ce look casual chic.

Astuce : pour un effet waouh, choisissez une jupe plissée métallique ou à motifs, et un maillot de bain uni qui se marie bien avec ces motifs.

Un maillot de bain sous une veste en jean

Une veste en jean oversized est l’alliée parfaite pour un look décontracté en ville. Portez votre maillot de bain en dessous, avec un short en jean ou une jupe mini. Ce style est parfait pour un après-midi en terrasse ou une promenade en ville.

Conseil mode : optez pour un maillot de bain de couleur vive pour contraster avec le jean, et ajoutez quelques accessoires comme des lunettes de soleil ou un chapeau pour compléter le look.

Et voilà ! Qui aurait cru que votre maillot de bain pouvait être aussi polyvalent ? En suivant ces astuces, vous pouvez facilement intégrer cet indispensable de l’été à vos tenues urbaines, tout en évitant les faux pas mode. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre placard, n’hésitez pas à sortir votre maillot, même si vous êtes à des kilomètres de la plage.