La tendance du maillot brésilien s’impose partout, mais savez-vous comment le porter ?

Star des plages depuis des décennies, le maillot brésilien s’impose à nouveau partout cet été. Vu sur Instagram, TikTok et dans les vitrines des marques les plus en vue, il séduit par sa coupe audacieuse et son allure ensoleillée. Mais comment l’adopter avec style — et surtout, sans se sentir déguisée ? Suivez le guide.

Une tendance qui s’affiche fièrement

Déjà culte sur les plages de Rio ou Bahia, le maillot brésilien connaît un regain d’intérêt sur les réseaux sociaux. Des influenceuses mode aux vacancières anonymes, nombreuses sont celles qui l’ont adopté, assumant son côté à la fois vintage, sensuel et résolument estival.

Ce qui le différencie ? Sa coupe plus échancrée que les modèles classiques, qui met en valeur la silhouette avec légèreté. On le retrouve aussi bien en une pièce qu’en deux pièces, souvent dans des couleurs vives ou des imprimés tropicaux, à l’image de son pays d’origine.

Comment bien le choisir ?

Porter un maillot brésilien ne signifie pas forcément tout dévoiler. L’essentiel est de trouver une coupe dans laquelle on se sent à l’aise et alignée avec son style personnel. Quelques conseils :

Misez sur les bons tissus : optez pour des matières gainantes ou doublées si vous souhaitez un maintien renforcé.

Choisissez des attaches réglables : pour un ajustement parfait selon vos préférences.

Osez les imprimés et les couleurs : le style brésilien est une invitation à la joie — motifs tropicaux, teintes vives ou tie & dye sont les bienvenus.

Un une-pièce peut aussi être brésilien : avec une coupe échancrée et un dos travaillé, il offre une alternative idéale pour celles qui préfèrent plus de couvrance.

L’essentiel : se sentir bien dans sa peau

Le maillot brésilien est avant tout une affaire de confiance en soi. Si sa coupe peut intimider au premier abord, elle peut aussi être libératrice. Il invite à se réconcilier avec son corps, à l’aimer tel qu’il est, sans se conformer à des standards imposés.

Sur les réseaux, le message est clair : il n’y a pas de corps “prévu” pour ce type de maillot. Ce sont les personnes qui le portent qui lui donnent tout son sens — et elles sont nombreuses à le faire avec style, humour et naturel.

Comment le porter ?

Pour adopter la tendance sans prise de tête :

Ajoutez une pièce fluide par-dessus : une chemise blanche oversize, un paréo noué ou un short taille haute suffisent à équilibrer les volumes.

Jouez la carte du contraste : un maillot échancré + des sandales plates et un sac cabas en toile = look parfait pour la plage ou la piscine.

Accessoirisez avec subtilité : lunettes de soleil rétro, créoles dorées, chapeau de paille… quelques éléments bien choisis suffisent à signer une allure estivale affirmée.

Et si vous n’osez pas (encore) ?

Pas de pression. Le maillot brésilien n’est ni une obligation, ni un test de style. C’est une option parmi d’autres, une façon comme une autre d’embrasser l’été à sa manière. L’essentiel est d’écouter ses envies, de respecter son rythme, et de ne pas se comparer.

Plus qu’un effet de mode, le retour du maillot brésilien reflète une évolution des mentalités. Celle d’un été où l’on ose s’exprimer avec style, quelle que soit sa morphologie. Où l’on choisit ses vêtements pour ce qu’ils nous apportent — du confort, de la joie, de l’audace — et surtout de la liberté. Alors, si le cœur vous en dit, adoptez-le. Et sinon ? L’été est assez vaste pour accueillir toutes les silhouettes, toutes les envies, tous les maillots.