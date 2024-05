Vous avez sûrement déjà entendu parler du « pouvoir de la lingerie ». Cette magie qui se produit lorsque vous vous glissez dans une parure délicate et chic. Mais pourquoi devrait-il être réservé à l’intérieur de votre chambre à coucher ? Osez dévoiler subtilement vos pièces de lingerie avec style en extérieur. Découvrez comment briser les conventions grâce à 8 façons chic de porter vos pièces de lingerie en extérieur. Apportez une touche de glamour à vos tenues quotidiennes.

Affichez votre soutien-gorge sous une chemise oversize

Rien ne crie « je suis en contrôle » comme une chemise oversize portée avec une touche de lingerie qui déborde subtilement en dessous. Optez pour une chemise blanche pour un look classique et chic. Ou essayez une chemise à carreaux pour un esprit décontracté et branché. Cela crée un équilibre entre le chic et le sexy, idéal pour une soirée en ville ou un rendez-vous romantique.

Faites ressortir votre soutien-gorge en dentelle sous un blazer

Dans la même idée, jouez aussi avec les textures en portant un soutien-gorge en dentelle sous un blazer structuré. Cela ajoute une dimension supplémentaire à votre tenue tout en conservant une allure sophistiquée. Osez porter vos pièces de lingerie en extérieur !

Portez une nuisette en guise de robe

Pour un look glamour et chic, pourquoi ne pas troquer votre robe traditionnelle contre une nuisette élégante ? Optez pour une nuisette en satin ou en soie (ou une robe façon nuisette). Complétez le look avec des talons hauts et des accessoires minimalistes pour un style chic qui fera tourner les têtes où que vous alliez.

Associez un caraco avec une veste (simili)cuir

Pour un look à la fois délicat et chic, associez un caraco en soie ou en satin avec une veste structurée, en (simili)cuir par exemple. Cette juxtaposition crée un contraste saisissant entre le glamour de la dentelle ou de la soie et le côté rebelle du cuir.

Optez pour des couleurs contrastées pour un impact maximal, comme un caraco en satin rose pâle associé à une veste en (simili)cuir noir pour un look romantique avec une touche de rock’n’roll. Cette combinaison est parfaite pour une soirée en ville ou une occasion spéciale où vous voulez vous démarquer avec style.

Osez la superposition inversée

Une tendance qui fait fureur ces derniers temps est celle du soutien-gorge porté par-dessus un t-shirt. Cette approche décalée transforme un simple t-shirt en une pièce de lingerie à part entière. Optez de préférence pour un soutien-gorge en dentelle pour ajouter une touche de glamour à votre tenue quotidienne.

Portez un body comme top avec un pantalon taille haute

Les bodies ne sont pas réservés aux seules tenues de danse ou dans l’intimité d’une chambre ! Optez pour un body en dentelle ou en satin et associez-le à un pantalon taille haute. À vous le look élégant et tendance qui met en valeur votre silhouette !

Affichez une culotte haute sous une jupe

Montrez votre côté rétro en portant une culotte haute qui s’élève juste au-dessus de la taille de votre jupe. Cette combinaison crée une silhouette flatteuse tout en ajoutant une touche de chic vintage à votre look.

Mélangez une lingerie sportive avec un ensemble streetwear

Donnez pourquoi pas aussi une touche de fraîcheur à votre tenue en associant une brassière de sport avec un ensemble de streetwear. Cette combinaison allie confort et style pour un look urbain et tendance.

Ne reléguez pas vos pièces de lingerie à l’intérieur de vos tiroirs. Osez les montrer au grand jour en les intégrant à vos tenues quotidiennes pour un look audacieux et chic. Les possibilités sont infinies ! Alors, prêt.e à embrasser votre côté audacieux ?