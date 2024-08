Ces trucs simples à faire que personne ne vous dit pour préserver votre maillot de bain

Quand vient la fin de l’été, lorsqu’on fait le point sur les maillots de bain qui nous ont accompagnés, bien souvent peu ont survécu. Il y a eu le chlore, le sel de la mer, le sable, le soleil ou encore la crème solaire. Mais il est possible de prolonger leur durée de vie en prenant quelques précautions et en adoptant de bonnes habitudes de soin. Voici donc quelques gestes simples à adopter pour préserver l’état de son maillot de bain d’une année à l’autre.

Rincer son maillot de bain après chaque baignade

C’est la base. Après chaque baignade, rincez soigneusement votre maillot de bain à l’eau froide. Le chlore et le sel marin sont les pires ennemis des tissus de bikini ! Le rinçage immédiat empêche l’accumulation de substances chimiques agressives qui peuvent endommager les fibres du tissu.

S’asseoir sur une serviette

Autre geste simple à adopter pour préserver l’état de son maillot de bain d’une année à l’autre : évitez de vous asseoir ou de vous allonger sur des surfaces rugueuses (rochers, béton). Déjà, car c’est plus confortable, mais aussi car cela peut abîmer les tissus délicats de votre maillot de bain (coucou les bouloches). Asseyez-vous donc une serviette ou une jolie fouta fera aussi l’affaire !

Ne pas laver son maillot à la machine

Très grosse erreur que beaucoup font ! La machine va distendre les fibres élastiques et donc détériorer le maillot qui pourra être déformé notamment la partie soutien-gorge si elle contient des bonnets moulés ou paddés. Privilégiez donc le lavage à la main plutôt que la machine à laver. Utilisez de l’eau tiède avec un savon doux, et évitez les détergents agressifs qui pourraient altérer les couleurs et les matériaux.

Faire sécher son bikini à l’abri du soleil

Le soleil n’est pas un sèche vite, mais un destructeur de maillot ! Les rayons UV peuvent en effet décolorer les couleurs et affaiblir les fibres. Alors une fois lavé, on l’essore doucement et on le laisse sécher à l’ombre, à plat, sur une surface propre et aérée.

Ne pas repasser son maillot

Sacrilège ! Les matières utilisées pour les maillots de bain sont souvent délicates et sensibles à la chaleur. Le repassage peut donc endommager les fibres du tissu et causer des déformations permanentes. Si vous avez des plis tenaces, optez plutôt pour des méthodes alternatives telles que l’étirement doux ou le lissage à la main.

Bien ranger son bikini

Après une virée à la plage, mieux vaut garder votre maillot sur vous plutôt que de le fourrer dans un sac ou dans une serviette humide. Cela va éviter au maillot de se déformer et de détériorer son tissu. Et lorsque la saison estivale est terminée, stockez vos maillots de bain dans un endroit sec et frais. Évitez là aussi de les laisser dans des sacs, car cela peut favoriser la moisissure.

Alterner les différents maillots de bain

On sait que vous ne pouvez plus vous passer de votre chouchou, mais il va falloir le laisser se reposer…. Avoir plusieurs maillots de bain et les faire tourner régulièrement réduit en effet l’usure due à une utilisation répétée. Cela laisse également le temps à chaque maillot de sécher complètement avant d’être porté à nouveau. Essayez donc de changer de bikini un jour sur deux pour qu’ils puissent reprendre sa forme. D’autre part, privilégiez la qualité à la quantité pour éviter de renouveler le stock tous les ans, même si la dernière tendance vous fait de l’oeil.

En prenant quelques mesures simples de soin et d’entretien, vous pouvez ainsi préserver l’état de votre maillot de bain d’une année à l’autre. Vos maillots seront prêts à vous accompagner dans de nombreuses aventures estivales à venir !