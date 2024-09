Ces façons insoupçonnées de porter un body vont vous convaincre de l’adopter !

Si vous pensiez que le body était réservé aux cours de danse ou à être porté sous une chemise, détrompez-vous ! Cette pièce a bien plus à offrir et elle s’invite dans toutes nos tenues, des plus décontractées aux plus habillées. Si l’on suit les conseils mode de la créatrice de contenus @julia_gurskaja, on découvre justement des façons inattendues et ultra stylées de porter un body, qui vont vous convaincre de l’adopter illico !

Voici comment porter le body en tant que haut

Dans un de ses Reels (vidéos Instagram), Julia Gurskaja, créatrice de contenus mode, nous prouve que le body n’est pas simplement une pièce de lingerie. Elle montre comment un simple body noir peut être porté de façon habillée, et tout cela avec un détail auquel on n’aurait jamais pensé : ne pas attacher le bas du body. Oui, vous avez bien entendu ! Laissez-le ouvert, et vous pourrez ainsi transformer votre body en divers hauts.

Avec son astuce mode, Julia Gurskaja nous prouve qu’il peut s’adapter à une variété d’occasions. Son astuce mode permet non seulement de rendre le body plus confortable (parce que, soyons honnêtes, les attaches peuvent être un peu gênantes parfois), mais elle donne aussi une allure beaucoup plus chic à une pièce souvent perçue comme basique. Un simple body noir ? Oui, mais transformé en haut glamour avec un simple geste. Ce petit twist vous assure de rester à la mode tout en ayant une touche d’originalité. Regardez plutôt :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Influencer & ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴄʀᴇᴀᴛᴏʀ (@julia_gurskaja)

Julia Gurskaja vient de changer notre façon de voir le body avec son astuce, et on adore ! En prime, la tendance de la lingerie apparente est toujours actualité, et le body s’y prête parfaitement. Ces façons insoupçonnées de porter un body ont vraiment tout pour (vous) plaire !

Vous l’aurez compris, le body n’est plus seulement une pièce fonctionnelle cachée sous nos vêtements, il est devenu un véritable accessoire de style. Des astuces mode simples, comme celles données par Julia Gurskaja, nous prouvent que cette pièce peut être transformée et s’adapter à tous les styles, du plus décontracté au plus habillé. Vous verrez, après avoir essayé ces astuces, le body deviendra vite votre pièce fétiche pour toutes les occasions.