Lingerie : 6 conseils morpho pour vous accepter pleinement

La lingerie, un mot qui, rien qu’à l’entendre, peut évoquer à la fois glamour et… appréhension. Oui, parce que pour beaucoup d’entre nous, le monde de la lingerie est une aventure semée d’embûches : entre les tailles, les formes, les tissus et, surtout, notre rapport à notre propre corps, ce shopping en apparence glamour peut vite devenir un casse-tête. Aujourd’hui, l’objectif est de transformer ce casse-tête en plaisir, en vous donnant 6 conseils morpho pour vous aider à choisir la lingerie qui vous fera non seulement vous sentir belle, mais surtout vous accepter pleinement. Parce que la lingerie, ce n’est pas une question de séduction, c’est avant tout une affaire de confiance en soi.

Se regarder dans le miroir

Bien trop de femmes évitent leur reflet par peur de ce qu’elles y verront. Pour renforcer sa confiance en soi, il ne faut pas hésiter à se regarder, à se détailler avec bienveillance. La lingerie, au-delà de sa fonction esthétique, est en effet avant tout une manière de prendre soin de soi. Quelle forme de poitrine ai-je ? Ai-je des bourrelets dans le dos et donc besoin d’un soutien-gorge à bandes larges ? Ai-je des seins volumineux et donc, besoin d’un soutien-gorge bonnet profond ? Ou, au contraire, ai-je une petite poitrine et la possibilité de porter une forme corbeille par exemple ?

Même chose pour le bas. Est-ce que j’aime voir mes fesses mises en valeur dans un shorty ? Ai-je envie d’une culotte haute ? Ou suis-je plus à l’aise dans une culotte classique ? Autant de questions auxquelles on peut répondre en se regardant dans le miroir. Accepter son corps tel qu’il est, avec ses courbes, ses particularités, c’est la véritable clé pour se sentir bien dans sa lingerie. Prenez donc le temps de vous observer avec bienveillance, de comprendre ce qui vous fait vous sentir à l’aise et belle.

Bien connaître sa taille de soutien-gorge

Variation de poids, grossesse, maladie… la taille de notre poitrine ne reste pas figée. Et pour choisir un soutien-gorge adapté, la technique n’est pas d’essayer des modèles jusqu’à trouver le bon. Il faut mesurer au moins une fois par an son tour de dos et la profondeur de bonnet afin d’avoir la mesure parfaitement adaptée à sa morphologie.

Trop de femmes ont tendance à sauter cette étape. Et résultat : elle se retrouve avec un produit qui lacère leur peau, un bonnet trop petit qui laisse échapper le sein. Ou une forme non adaptée qui ne met absolument pas la poitrine en valeur. Il est très facile de calculer sa taille de soutien-gorge. Et, pour ce qui concerne la forme, rien ne vaut les conseils de professionnel.le.s de la lingerie.

La couleur, un atout qui change tout

On parle souvent des formes, mais la couleur joue aussi un rôle crucial dans la manière dont on se sent dans sa lingerie. Chaque carnation a des couleurs qui la mettent particulièrement en valeur, et la lingerie ne fait pas exception. Si vous avez toujours opté pour le classique noir ou blanc, il est temps d’explorer un peu plus.

Peau claire : les teintes pastel, nude, ou les couleurs vives comme le rouge et le bleu électrique peuvent vraiment faire ressortir et sublimer votre peau.

les teintes pastel, nude, ou les couleurs vives comme le rouge et le bleu électrique peuvent vraiment faire ressortir et sublimer votre peau. Peau médium : le rose pâle, le corail, le kaki ou le bordeaux s’accordent merveilleusement avec votre carnation.

le rose pâle, le corail, le kaki ou le bordeaux s’accordent merveilleusement avec votre carnation. Peau foncée : les teintes chaudes comme l’orange, le doré, l’ivoire ou encore les couleurs profondes comme le violet ou le vert émeraude feront ressortir tout votre éclat.

Mais l’essentiel reste de choisir la couleur qui vous fait vibrer ! Lingerie rouge passion ou bleu apaisant, tant que vous aimez ce que vous portez, vous rayonnerez.

Acheter des ensembles de lingerie ou dépareiller harmonieusement

Si vous n’êtes pas super à l’aise en sous-vêtements et souhaitez changer cela, nous vous conseillons fortement d’investir dans des ensembles haut/bas du même coloris. Vous aurez la sensation de porter quelque chose de sophistiqué, de coordonnée. Un sentiment de contrôle agréable qui nous fait nous sentir prêtes à affronter n’importe quelle situation.

Et si vous aimez sortir des sentiers battus, essayez de dépareiller harmonieusement… Misez sur les couleurs unies : blanc et noir / orange et jaune / bleu et violet… Créez des équations qui matchent et n’hésitez pas à ranger la culotte et le soutien-gorge dépareillé correspondant au même endroit. Ainsi, le matin, il n’y a plus qu’à enfiler tout ça, même si vous n’êtes pas encore hyper réveillée.

Varier ses pièces de lingerie

Essayez soutiens-gorges et culottes de différentes formes. Mais tentez aussi de porter d’autres pièces qui mettront vos formes en valeur et renforceront votre confiance en vous : babydoll, body, brassière, bustier, caraco, corset, string, déshabillé, gaine, guêpière, jarretelle, jupon, nuisette, panty, shorty, string ou encore slip. Faites-vous plaisir : ne vous mettez pas des barrières, car un.e tel.le a dit que les femmes minces ne pouvaient pas porter-ci ou que les femmes rondes seraient plus jolies avec ça.

Les détails qui font toute la différence

Dans la lingerie, ce sont souvent les petits détails qui peuvent transformer une pièce basique en pièce sensationnelle. Un peu de dentelle ici, des petits nœuds là, des bretelles satinées ou encore des motifs subtils. Si vous aimez les pièces plus minimalistes, optez pour des matières nobles et confortables comme la soie ou le coton bio.

Et n’oubliez pas les accessoires. Un kimono en satin, une nuisette en soie ou même des porte-jarretelles peuvent ajouter cette petite touche de glamour à votre ensemble. Ces détails peuvent faire toute la différence pour vous sentir pleinement belle.

Trouver la lingerie parfaite, c’est avant tout une affaire de goût et de ressenti personnel. Il n’y a pas de règles strictes, juste des conseils pour vous guider à travers cet univers parfois intimidant. L’essentiel est de choisir des pièces qui vous font vous sentir bien, qui respectent votre morphologie et qui vous permettent de vous accepter pleinement. Sentez-vous libres d’expérimenter et, surtout, n’oubliez jamais que le plus beau sous-vêtement que vous porterez, c’est la confiance en vous.