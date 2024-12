Arrêtez de porter ce sous-vêtement : votre corps vous remerciera !

Le shapewear, ce vêtement gainant qui a envahi les tiroirs de lingerie, promet monts et merveilles. Vous l’avez peut-être adopté pour un mariage, une soirée, ou même pour une journée au bureau où vous espériez une silhouette « parfaite ». Mais voici la vérité : il est temps de dire adieu à ce compagnon de compression. Pourquoi ? Parce que votre corps mérite mieux.

Le shapewear : solution miracle ou simple illusion ?

Avant de lui dire au revoir, donnons-lui une dernière minute de gloire. Le shapewear, c’est l’évolution moderne du corset victorien. Contrairement à son ancêtre rigide et parfois dangereux, il est conçu pour « offrir un soutien ciblé à des zones stratégiques » comme la taille, les hanches et le ventre. Il est plus souple, vous permet de respirer (merci, le progrès !), et se porte sous vos vêtements pour « lisser vos courbes ». Le marketing en fait un produit quasi magique, comme si glisser dedans transformait votre corps en œuvre d’art de la Renaissance. Sauf que voilà : sous cette promesse se cache un problème bien plus grand.

Beaucoup de personnes défendent le shapewear comme un « outil d’empowerment ». Elles le perçoivent comme un moyen de renforcer leur confiance en elles, de se sentir mieux dans une robe moulante ou une jupe crayon. Sauf que passer des heures comprimé·e dans un tissu ultra-serré n’est pas ce que votre corps considère comme une fête. Les marques promettent une « liberté de mouvement », mais on est encore loin du jogging du dimanche. Sans parler de ces moments où il faut se contorsionner dans les toilettes pour remettre en place ce vêtement récalcitrant. On ne parle même pas de la ligne de couture qui refuse obstinément de rester invisible sous un tissu fin !

Et surtout, le message implicite derrière le shapewear est problématique : « votre corps, tel qu’il est, n’est pas suffisant ». Porter un shapewear pour « entrer dans une robe » ou « camoufler vos courbes » revient à nier la beauté naturelle de votre corps. Et si on arrêtait de dissimuler ce qui fait de nous des individu·e·s uniques ?

L’alternative ? Aimez votre corps tel qu’il est

Porter un shapewear de temps à autre n’est pas « la fin du monde », bien sûr. Mais cela peut tout de même avoir des conséquences sur votre corps et votre esprit. Cette habitude peut notamment devenir une béquille psychologique. Vous finissez par associer votre valeur ou votre beauté à ce vêtement plutôt qu’à votre vrai corps. Cela peut alimenter une image corporelle négative.

Et si on laissait tomber cette quête impossible de perfection ? Adopter une approche plus bienveillante envers son corps, c’est s’offrir une véritable liberté. Oui, cela demande un peu de travail, mais les résultats sont durables et libérateurs.

Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, sans chercher à cacher quoi que ce soit. Le confort et la confiance vont souvent de pair.

Rappelez-vous que les standards de beauté sont souvent absurdes et irréalistes, alors pourquoi essayer de les atteindre ?

Concentrez-vous sur ce que votre corps peut faire, et non sur ce à quoi il ressemble. Courir, rire, câliner… c'est ça qui compte !

Votre corps mérite la liberté ! Le shapewear n’est pas votre ennemi juré, mais il est loin d’être un allié indispensable. Vous méritez mieux que de passer votre vie à cacher votre corps ou à le conformer à des normes extérieures. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez à enfiler ce vêtement gainant, rappelez-vous : votre corps n’a rien à cacher, et encore moins à prouver. Laissez vos courbes respirer, votre corps – et votre esprit – vous remercieront.