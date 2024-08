Petite et ronde : 5 astuces pour s’habiller sans sacrifier son style

Si vous êtes petite et ronde, vous avez certainement déjà renoncé à une pièce « coup de coeur » à cause de sa coupe inadaptée ou de sa taille trop étriquée. Ce marché de la mode, qui fait souvent du favoritisme avec les silhouettes longilignes et les jambes fuselées, bride votre potentiel et vous retient dans votre quête d’élégance. Vous devez alors sans cesse choisir entre un vêtement oversize qui noie vos formes ou un modèle qui, au contraire, vous fait suffoquer. Or, ce n’est pas parce que vous faites moins d’1m60 et une taille 46 (ou plus) que vous ne pouvez pas jouer les Beyoncé sur le bitume. Voici donc 5 astuces pour affirmer votre style et faire de votre morphologie une force. S’habiller en étant petite et ronde passe alors de mission impossible à jeu d’enfant.

Jouez avec les longueurs

S’habiller quand on est petite et ronde est avant tout une histoire de ruse et de bons mélanges. Pour ne pas finir immergée sous la matière, il faut savoir faire des assortiments logiques et équilibrés. C’est toute une stratégie. Ainsi, lorsque vous portez une jupe taille haute, privilégiez un cropped top ou un chemisier qui vous arrive au-dessus du nombril afin de créer une ligne continue et allonger votre silhouette. Même pratique dans le sens inverse. Si vous portez un jean taille basse, très en vogue en ce moment, associez-le à une chemise longue pour un ensemble structuré. Sous une veste longue dans l’esprit « trench », portez un short en simili-cuir pour un résultat harmonieux et ainsi de suite.

En appliquant ce petit tips, vous limitez le côté « bloc », qui vous écrase plus qu’il ne vous valorise et vous gagnez quelques centimètres en plus. Un effet d’optique plutôt éloquent. Et pour éviter de devoir diviser votre look en deux parties, vous pouvez aussi enfiler une robe, la pièce qui résout tous les dilemmes mode. Allez fouiller dans cette collection de robes grande taille et laissez-vous aller au coup de foudre. Et petit « post scriptum » au cas où : il n y a pas d’interdits, qu’importe votre morphologie.

Privilégiez les décolletés en V

Que vous ayez une poitrine généreuse ou un peu plus discrète, les décolletés en V sont toujours une bonne idée pour les femmes de petite taille. En plus de mettre l’accent sur votre buste, partie du corps particulièrement attractive, cette ouverture plongeante dégage votre cou et étire la silhouette. Si vous avez les jambes courtes et le haut du corps plus long, le décolleté en V apporte un rendu « proportionnel ».

La robe portefeuille qui plonge naturellement à pic et qui laisse entrevoir la naissance de la poitrine, est particulièrement flatteuse pour les courbes pulpeuses. Elle enveloppe joliment la taille et fait ressortir vos hanches, alias votre atout charme. Si vous partez sur un top « col rond » ou « col bateau » qui a tendance à tasser, balancez le tout avec une ceinture fine ou des sautoirs. S’habiller quand on est petite et ronde est tout de suite beaucoup plus réjouissant !

Misez sur des chaussures à plateforme

Vous avez certainement entendu ce conseil des centaines de fois. « Tu as qu’à mettre des talons pour tricher et paraître plus grande ». C’est bien sympa de se voir prescrire des échasses de 12 cm, mais pour courir après le bus dans la rue ou monter des escaliers, ce n’est pas la paire la plus pratique.

Cependant, si vous voulez grappiller quelques centimètres sans manquer de vous tordre la cheville à chaque pas, vous pouvez vous braquer sur des chaussures à plateforme. Un excellent compromis ! Mocassins à semelles crantées pour une allure soutenue à la garçonne ou espadrilles surélevées en raphia, cette année les tendances sont de votre côté ! Alors, profitez-en. S’habiller quand on est petite et ronde est une bonne occasion d’innover.

Jetez votre dévolu sur des petits imprimés

Aux oubliettes les préconisations de Cristina Cordula qui prétendent que les femmes petites et rondes doivent s’enfermer dans du noir et se priver de motifs ! La coqueluche des « Reines du Shopping » n’a pas à vous dicter ce qui a sa place dans votre dressing ou non. Si vous aimez la fantaisie et les folies visuelles, pas question de tirer un trait dessus. Toutefois, certains imprimés sont plus à votre avantage que d’autres.

Les imprimés XXL à l’image des fleurs ultra zoomées ou du tie and die, rebaptisé « aura style », sont susceptibles de vous affaisser et de nuire à votre apparence. À contrario, les taches de léopard discrètes, les petites fleurs serrées, les rayures verticales ou encore le motif paisley, aussi appelé « cachemire », sont au beau fixe dans votre vestiaire. S’habiller quand on est petite et ronde ne veut pas dire faire une croix sur le chic et le bon goût. Fini la dictature du style ! À vous la garde-robe riche en dopamine.

Faites des accessoires vos meilleurs alliés

Les accessoires sont à la mode ce que les épices sont à la cuisine : ils boostent une tenue et lui donnent du pep’s. Mais encore faut-il savoir les choisir de façon éclairée. Pour souligner votre taille, préférez les ceintures fines qui ne soient pas trop volumineuses.

En ce qui concerne les bijoux, sublimez votre cou avec une cascade de colliers longs et fins et ornez votre lobe de boucles d’oreilles pendantes ou de clous. Et pour couronner le tout, glissez un « mini sac » sous votre bras afin de ne pas trop attirer l’attention sur ce détail et accordez les pleines lumières à votre tenue. Vous pouvez aussi ajouter un foulard autour de votre nuque en veillant à le garder un peu lâche.

S’habiller lorsqu’on est petite et ronde ne devrait pas être un casse-tête, mais un plaisir. Avec ces quelques astuces, vous pourrez enfin embrasser votre style et vous démarquer dans la masse.

Article partenaire