7 costumes d’Halloween plus size, bien plus badass qu’Ursula, à s’arracher d’urgence !

À Halloween, vous pouvez exprimer votre créativité sans limites et explorer tout le registre de l’effroi à votre guise. Si vous avez des rondeurs, pas question de vous en remettre au sempiternel drap blanc, faute de choix dans les rayons. Il existe des costumes d’Halloween plus size mieux pensés que ce vulgaire bout de tissu. Voici notre top pour partir à la chasse aux grossophobes et briller au bal des horreurs.

Petit chaperon rouge gothique

Le petit chaperon rouge prend sa revanche à Halloween. Il passe de la pauvre victime au bourreau. Pour acter cette transition horrifique et révéler toute la noirceur de ce personnage de conte, plongez vos courbes dans ce costume aux influences gothiques. Cet ensemble est bien moins innocent et candide que la tenue originelle du vrai chaperon rouge. La cape laisse peu de place au suspense. Sous ce bout de tissu couleur hémoglobine se cachent un corset sensuel et une jupe fendue qui dévoile la naissance de vos jambes. Avec ce costume d’Halloween plus size accrocheur, vous allez aisément attirer vos proies dans votre piège.

La mariée rouge

Oubliez la dame blanche et la veuve noire. Enfilez cette robe de mariée à la teinte sanguinolente et semez la terreur dans les rues avec style. Ce costume diablement élégant vous donne l’allure d’une épouse déchue. À la différence des déguisements traditionnels, celui-ci ne fait pas cheap. Il enveloppe joliment votre corps et ne gratte pas. Avec ses détails en dentelle, son tulle et ses jeux de transparence, il met l’accent sur vos atouts charmes. Au gré de votre porte-à-porte, vous allez plus susciter des fantasmes que des cauchemars… Loin d’être gore, il révèle la créature divine que vous êtes. Pour peaufiner votre apparence et rester crédible dans le rôle de la mariée démoniaque, ajoutez quelques gouttes de sang sur votre visage et étirez vos lèvres avec un trait de crayon vermillon.

La terrible reine de Coeur

Elle a hanté votre enfance et vous a provoqué votre première chair de poule. L’impitoyable reine de cœur, antagoniste d’Alice au Pays des Merveilles, a laissé de sacrées traces dans votre esprit. Avec son crédo « qu’on lui coupe la tête » et ses sanctions barbares, elle a toute sa place dans le registre de la frousse. Elle est presque aussi redoutée que Frankenstein et Dracula réunis. Pour prendre son allure et donner vie à cette reine de cœur tyrannique, empruntez-lui sa robe favorite. Ce look dans l’esprit « arlequin » évoque d’emblée de vilains souvenirs. Ce costume d’Halloween plus size a un fort potentiel d’épouvante !

Mercredi Addams

Incarnation même du mot froideur, Mercredi Addams est une figure féminine aussi effrayante que inspirante. Avec ses deux nattes ténébreuses et son teint blafard, quasi spectral, elle est en vedette de cette fête sinistre. Ce costume d’Halloween plus size, à l’effigie de la cadette Addams, est un grand classique, mais c’est une valeur sûre. D’ailleurs, c’est sa tenue de bal qui s’offre à vous et pas son habit de tous les jours à col pointu. L’imitation est juste parfaite. Il ne manque plus que le regard sombre et la face insensible pour reproduire avec justesse cette héroïne sans émotion.

Clown maléfique

Le clown du film « Ça » a de la concurrence ! Il peut littéralement aller se rhabiller. Pour le surclasser au jeu de la trouille, arborez ce costume d’Halloween plus size terriblement réussi. Munie de chaussures démesurées, de vêtements bouffants faussement abîmés et d’une perruque un peu folle, vous avec le style de l’effroi. Le gentil clown qui fait rire les enfants dans les parcs d’attractions troque ses ballons en forme de saucisses contre une matraque et une tronçonneuse. Dans cette étoffe à en dresser les poils, vous n’avez rien à envier au monstre de Stephen King.

Sorcière des mers sexy

Délaissez l’habit tentaculaire d’Ursula, la marâtre d’Arielle et naviguez dans un look de sirène vraiment à votre avantage. Ce costume d’Halloween plus size s’inspire de l’apparence du roi Triton et en propose une version féminine beaucoup sensuelle. Cette robe romantique parsemée de velours et de fausses écailles vous donne l’allure d’une déesse plus que d’une chimère. De l’extérieur, vous envoûtez votre monde, mais de l’intérieur, vous êtes une méchante dans toute sa splendeur et vous maniez le langage de la crainte à la perfection. De quoi susciter la peur sans sacrifier votre charme naturel.

Cruella d’Enfer sur son 31

Les Disney recèlent d’abominables personnages. Cruella d’Enfer en est un emblème. Cette braconnière assumée, qui cherche à se faire un manteau avec la peau des dalmatiens, est complètement dans le thème d’Halloween. Pour incarner cette vieille bourgeoise machiavélique à la chevelure bicolore et au style guindé, ce costume d’Halloween plus size devrait être à votre goût. Moins coincé que l’original et plus audacieux, il reprend les éléments clés de sa tenue avec des inspirations BDSM et cabaret en supplément.

Avec ces costumes d’Halloween plus size sur les hanches, vous pouvez profiter pleinement de la fête. Plus question de vous associer à cette Ursula, qui fait une mauvaise réputation aux rondeurs.