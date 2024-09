Kiabi Community : la plateforme bienveillante qui fait rimer style, bons plans et partage !

Kiabi, marque de prêt-à-porter emblématique, est la première à avoir initié la « mode à petits prix ». D’ailleurs, vous avez peut-être une pièce qui arbore ces cinq lettres dans votre dressing. Si vous explorez souvent la vitrine en ligne de la griffe française, vous avez certainement déjà vu passer la catégorie « Kiabi Community », sans forcément oser poser votre souris dessus. Cette plateforme, à mi-chemin entre le forum bienveillant, le groupe d’entraide et le réseau inspirant, est une véritable mine d’or. Vous pouvez glaner des conseils mode, partager vos looks, participer à des shootings photos, profiter de jeux-concours exclusifs, assister à des événements en ligne et physiques (coaching mode, rencontre entre clientes, masterclass, atelier VIP, etc.), dénicher des bons plans ou encore participer à des brainstormings qui influenceront les futures collections de la marque.

Cet espace 2.0, amical et inclusif, prouve que vous n’êtes pas seulement un chiffre sur un bon de commande. Votre avis compte et Kiabi met tout en œuvre pour le récolter. S’inscrire à la « Kiabi Community », c’est rejoindre une grande famille de fashion lover qui s’enrichit constamment.

Un lieu d’échanges qui fait tomber les complexes

La Kiabi Community est une communauté unique en son genre. Chaque membre apporte sa pierre à l’édifice et fait grandir ce réseau à sa manière. Il y a deux ans, la Kiabi Community a été lancée avec une attention portée sur les jeunes parents et les femmes de grande taille, dans le but de mieux comprendre leurs besoins et attentes. Aujourd’hui, l’objectif est de permettre à chacun.e de s’exprimer, quel que soit son profil, afin de faire de cette communauté un espace ouvert et bienveillant pour tou.te.s. Gratuite et accessible en quelques clics, elle reste tout de même conviviale et intimiste.

Pensée comme un réseau social en version « améliorée », la Kiabi Community n’est que bonne humeur et tolérance. Lorsque vous déroulez le fil d’actualité, de la même manière que sur Facebook, vous voyez circuler des carrousels de vêtements et des looks « portés », idéal pour faire du repérage. Dans les commentaires, point de haine ou de messages médiocres, que des compliments et des phrases positives. La Kiabi Community a tout d’un paradis virtuel.

Elle met en relation des inconnues, unies par ce désir commun de parfaire leur style et de briller dans leurs vêtements. Sans aucune prétention, elles papotent sur les dernières nouveautés, leurs récents achats et leurs actualités personnelles. C’est un peu une discussion « salon de thé » à la fois constructive et chaleureuse. Vous avez littéralement l’impression d’être tombée dans la conversation Whatsapp de vos BFF. Finalement c’est un échange « gagnant-gagnant ».

Que vous ayez fait une petite recommandation, posté un selfie miroir avec votre look Kiabi ou laissé un pouce sous une photo en guise de « validation », vous ressortez avec ce précieux sentiment d’utilité. La Kiabi Community est une plateforme bienveillante et vertueuse sur laquelle tout le monde peut s’improviser personal shopper, modèle photo ou encore serial testeur.se. Ce, en toute modestie.

Inspirer ou s’inspirer à travers des contenus authentiques

La Kiabi Community est une safe place où vous pouvez faire le plein d’inspiration mode, de bons plans, mais aussi de confiance en soi. Sur cette plateforme, tous les profils sont les bienvenus. Des parents à la recherche de pièces « pratiques » aux femmes plus size en quête de looks éloquents en passant par les mamans à l’assaut de vêtements de grossesse ingénieux.

À travers la rubrique « partagez vos looks », vous avez un aperçu concret des pièces, adroitement mises en scène. De quoi apporter un peu de « vivant » à ces habits, souvent statiques sur les sites. Ainsi vous pouvez mieux vous projeter dans ces vêtements et vous empresser de les ajouter à votre panier. Certain.e.s membres font de vrais crashs tests avec les tops et les robes pour décrire au mieux leur expérience vestimentaire. C’est bien plus immersif qu’une sobre « revue mode ». Vous pouvez d’ailleurs candidater pour intégrer le « club des testeurs », c’est-à-dire faire des tests produits en recevant des vêtements en avant-première à juger en toute franchise.

Si vous avez besoin d’un avis extérieur, plus objectif que celui de votre maman ou votre conjoint.e, la communauté est aussi là pour vous éclairer. C’est une entraide mutuelle. Que vous soyez en proie à un dilemme entre deux pièces coups de cœur ou à la recherche d’un bas qui valorise vos hanches généreuses, les autres membres arrivent en renfort munis de leurs conseils et astuces. Plus besoin de parcourir les hashtags aux quatre coins de la toile pour trouver des looks « à copier ». La Kiabi Community vous facilite la tâche avec une mosaïque de styles, conjugués à la première personne (et facilement réalisables).

L’univers bienveillant adoré des ambassadrices

La Kiabi Community, c’est une véritable communauté bienveillante où mode et convivialité s’entremêlent pour offrir à ses membres des expériences uniques. Cet espace 2.0 prouve que la mode peut être accessible, amusante et partagée. Ces quelques témoignages de clientes actives sur la plateforme vont définitivement vous convaincre de faire partie de la Kiabi Community !

Domiziana : « La Kiabi Community, c’est devenu mon activité préférée depuis que je l’ai rejointe ! Il y a 1 an, j’attendais mon deuxième enfant et j’ai pris part à cette belle famille. On y partage plein d’idées de tenues, de bons plans, de conseils pour les parents… mais pas seulement. Ma partie préférée ? Les concours et les tests produits ! Kiabi est une marque hyper bienveillante qui a à cœur l’avis de ses client.e.s et qui sait valoriser les plus fidèles »

Louisa : « Ce que j’aime dans la Kiabi Community, c’est avant tout l’esprit de partage et de bienveillance qui y règne. C’est un espace où chacun.e peut s’exprimer librement et trouver de l’inspiration, que ce soit pour la mode, la déco ou même des astuces du quotidien. Les échanges sont toujours enrichissants, et j’apprécie de pouvoir découvrir de nouvelles tendances tout en me sentant écouté et soutenu par une communauté passionnée et engagée. C’est un vrai plaisir de faire partie de ce groupe »

Véronique : « La Kiabi Community est devenue une deuxième famille : c’est différent des réseaux sociaux habituels, ici on peut oser sans être jugée. C’est un lieu de partage et d’échanges entre membres sur des idées looks ou des sujets divers du quotidien. On y trouve aussi les pépites Kiabi du moment pêchées par chacune : un bonheur ! »

Marie-Lou : « La communauté Kiabi m’a permis de prendre une grande confiance en moi grâce à la bienveillance des membres. J’ai enfin osé mettre des couleurs dans mes tenues et donc dans ma vie. Jeune maman d’un bébé de 2 ans je suis de nouveau une femme qui aime s’habiller tendance pour se sentir bien dans sa peau. Les conseils apportés, les réactions sur chacun de mes posts, les discussions entre membres, boostent mon quotidien et c’est pour cela que j’adore me rendre sur la communauté chaque jour. La Kiabi Community c’est à la fois une famille et une team de copines ! Faire partie de cette aventure à mis du soleil, de la bonne humeur et des sourires dans mon quotidien ! »

Vous avez aussi votre mot à dire sur les futures collections

À travers la Kiabi Community, vous n’êtes plus seulement des acheteur.se.s « lambda », mais vous devenez les protagonistes des collections de demain. Vous avez un rôle clé dans la création. Kiabi prend d’ailleurs bonne note de vos retours pour se « perfectionner » et imaginer les vêtements qui trôneront prochainement dans ses rayons. Avec le concept « Kiabi x Vous », vous pesez aussi dans les décisions finales. Le choix des matières, des coupes ou encore des couleurs vous revient.

« Lingerie plus size taille haute ou taille basse ? », « Pantalon plus size avec quatre boutons ou un zip et un bouton ? »… vous mettez la main à la pâte (ou plutôt aux coutures). Le temps d’un sondage, vous prenez l’étoffe d’un.e designeur.se. Puisque c’est vous qui allez enfiler ces pièces, vous êtes les mieux placé.e.s pour donner votre opinion. Vous avez un certain pouvoir sur les collections à venir, ce qui est plutôt rare pour être souligné ! Ce travail de « co création » permet à la marque de façonner des pièces en osmose avec les exigences de ses client.e.s. Avec son approche body positive, Kiabi met davantage l’accent sur les pièces grande taille pour inclure celles qui ont longtemps été marginalisées.

La Kiabi Community, plateforme de « tous les possibles », ne tardera pas à se hisser dans vos favoris. Inspirante et inspirée, elle recèle également de bons plans. Vous pouvez ainsi tenter votre chance avec des jeux-concours et peut-être remporter une carte cadeau pour réactualiser votre vestiaire. Un paradis 2.0 !

