Féministe et fière : 6 accessoires pour afficher vos convictions et repousser les machos

Le féminisme se traduit sur le pavé, avec des banderoles floquées « Game Ovaire » et des foulards violets, mais aussi à travers les accessoires de mode du quotidien. Des pins parsemés sur une veste en jean, un tote bag accroché à l’épaule ou une paire de boucles flashy suspendue à l’oreille… ces ornements qui complètent votre look n’ont pas seulement une vocation esthétique. Ils peuvent aussi faire passer des messages forts dans l’espace public. Pour militer tous les jours avec style et calmer les ardeurs des prédateurs errants ou des mâles dominants, ces objets sont particulièrement efficaces, en plus d’être éloquents. Avec cette petite artillerie à la fois symbolique et attrayante, vous n’avez presque plus besoin d’user votre salive. Les slogans ou les icônes gravés en évidence sur ces accessoires féministes ont le mérite d’être clairs. Alors prête à donner du sens à vos tenues ? C’est par ici.

Les boucles « Clitoris is not a legend » de Do You Ear Me

Ces boucles à la teinte mentholée ne passent pas inaperçues sous les cheveux. Elles attirent spontanément le regard et arrivent au premier plan du visage. À la différence des bijoux d’oreille traditionnels, simplement là pour faire beau et parfaire les looks, ces boucles ont des revendications marquées. Avant d’être designs et pop, elles sont surtout bavardes et audacieuses. Elles se suffisent à elles seules pour rétablir une immense vérité sur votre intimité. Avec la phrase « Clitoris is not a legend » inscrite en lettres capitales, elles crient à la face du monde le pouvoir de cet organe aux 8000 terminaisons nerveuses. De quoi faire un bref cours d’éducation sexuelle à qui les croise.

Porter ces boucles d’oreille explicites, c’est se réapproprier sa sexualité et rappeler la présence de ce cher clitoris à ceux qui l’auraient oubliée. Susciter l’interrogation ou les débats plus que les compliments superflus, c’est la spécialité de la marque Do You Ear Me. Elle possède une belle vitrine de boucles en Plexiglas recyclé qui font d’excellents étendards dans cette lutte pour être soi et conjurer le patriarcat. Ces boucles font peut-être un poids plume, mais elles pèsent lourd dans ce combat pour l’égalité. Ce sont des accessoires féministes qui en disent long sur votre pensée.

Voir ces boucles

Un tote bag à l’effigie de Simone Veil

Le tote bag a conquis toutes les épaules. D’abord appréhendé comme un simple fourre-tout, il s’est rapidement rendu indispensable. Mais au lieu de porter les modèles « publicitaires » récupérés sur votre lieu de travail ou dans un lot de goodies, optez pour un tote bag qui interpelle et qui honore la cause des femmes. Choisissez un sac en tissu avec le visage de Simone Veil à la Une.

Cette grande dame, qui repose au Panthéon, à toute sa place sur ce tissu immaculé. Lorsque vous sortez avec Simone Veil à votre bras, son aplomb et sa ténacité vous transcendent. Plus question de baisser les yeux ou de changer de trottoir, vous avancez tête haute et torse bombé, comme elle devant l’Assemblée. C’est un des accessoires féministes les plus percutants.

Un pins « Girl Power » brandi sur une veste

Un brin rétro, les pins se hissent à l’affiche des vestes comme les pancartes s’agitent dans le ciel des manifestations violettes. Bien plus que de simples détails décoratifs, ils peuvent incarner des valeurs fortes et prêcher la bonne parole. Aux oubliettes les pins sans « fond », à l’image d’une fleur minimaliste ou d’un avocat kawaï. Les broches contemporaines se veulent plus incisives et engagées.

Les pins du 21e siècle arborent des inscriptions « Girl Power » à la manière d’un générique de dessin animé ou enveloppées dans un cœur foudroyé. Cette épingle, accrochée à la poitrine, traduit des mots qui vous tiennent à cœur et au corps. Ces pins ont peut-être un format poche, mais ils indiquent tout de suite votre parti-pris pour la cause des femmes. Comme un écusson, ils servent de trait d’union. Au-delà de l’apparence, ces accessoires féministes vous offrent un regain de confiance dès qu’ils s’apposent sur le buste.

Un tee-shirt à slogan « The Future is Female »

Les tee-shirts à inscriptions s’imposent de nouveau dans les dressings. Mais ils n’ont rien à voir avec leurs prédécesseurs des années 2000, frappés d’un « I love me » en strass ou d’un « NY » en taille XXL. Les tee-shirts à slogans qui façonnent les looks d’aujourd’hui reprennent des phrases qui sont ordinairement scandées dans les haut-parleurs ou gravées sur des bouts de carton. Ils inscrivent les crédos féministes à même le tissu pour les rendre intemporels et les visibiliser hors des rassemblements du 8 mars.

Le fameux t-shirt blanc prend alors une tout autre tournure avec la phrase « The Future is Female » en plein milieu. Ce basique se mue en vêtement symbolique. Ainsi, vous foulez le bitume avec vos convictions en vedette. Vous n’êtes plus seulement spectatrice d’un mouvement, vous en devenez actrice. Les tee-shirts sont des toiles idéales pour exprimer vos idées et les exposer à la foule. Pour un date ou pour franchir les portes de l’openspace, ce t-shirt donne le ton.

Des chaussettes à la gloire du clitoris

En général, les chaussettes sont dissimulées sous un jean et ne sont pas vouées à être montrées. Pourtant, depuis quelque temps, les chaussettes se veulent plus exubérantes. Elles font désormais toute l’âme d’un look et dépassent volontiers des baskets. Érigées sous une jupe mi-longue ou un pantalon sept huitième, elles sortent de l’ombre avec audace. Pour revendiquer vos convictions féministes de la tête aux pieds, enfilez des chaussettes ponctuées de clitoris.

Les plus crédules (et les moins averties) verront des cœurs inversés ou des tentacules. Dans chacun de vos pas, vous valorisez ce que les manuels de SVT n’ont jamais montré. Vous donnez une petite leçon sur l’anatomie féminine et en même temps vous ajoutez de la couleur à votre look. Au-delà de leur côté comique et provocant, ces chaussettes sont surtout des accessoires féministes rafraîchissants. Alors que les hommes ne jurent que par leur chibre, les femmes, elles, ne jurent que par le clitoris.

Une coque de téléphone poing levé

Dans cette ère ultra connectée, le téléphone est greffé à la paume. La coque qui l’enveloppe et qui le préserve des mauvaises chutes s’exhibe inlassablement. Plus qu’une sobre protection, la coque délivre beaucoup d’indices sur votre personnalité et vos goûts. Alors, ne vous contentez pas d’un modèle uni, dépourvu de caractère. Emballez votre téléphone dans un écrin doté d’un sigle fort, qui fait tout de suite tilt.

Trois poings levés aux carnations variées en signe de sororité et de lutte acharnée. Ou le portrait familier de « Rosie la Riveteuse », associé à l’iconique « We can do it ». Les coques de téléphone peuvent se convertir en accessoires féministes et servir de bouclier contre les remarques sexistes.

Ces accessoires féministes clament tout haut ce que vous pensez souvent tout bas. Ce militantisme, déporté vers les garde-robes, est du soft power à l’état pur. Frontal, mais subtil, il pousse naturellement au débat et au partage d’idées.

