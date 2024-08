Vous ne connaissez probablement pas ces astuces pour garder vos espadrilles comme neuves !

S’il y a bien une paire qui incarne l’été, c’est elle ! Pendant la saison estivale, les espadrilles font l’unanimité au bout des pieds et s’incorporent dans tous les looks, de plage comme de ville. Elles s’enfilent en un éclair et ajoutent un supplément d’âme aux tenues à base de jupe volante et de top bardot. Mais leurs semelles en corde, véritable signature, ont tendance à s’user rapidement au contact du bitume. Ces souliers originaires des Pays basques se caractérisent aussi par leur toile en coton, qui elle aussi, ne résiste guère aux balades à travers dunes. Si les espadrilles sont vos chaussures de prédilection pendant l’été, voici les astuces ultimes pour les entretenir et les garder jusqu’à la saison prochaine.

Ne faites plus l’erreur de les mettre à la machine

Compensées, à lacet, classiques ou dans l’esprit « babies », les espadrilles ne servent plus seulement de pantoufle pour traîner à la maison. Popularisées par ce cher Gaston Lagaffe, elles ont quitté ce personnage de pop culture pour rejoindre les pieds des plus grandes stars à l’image de Kate Middleton ou de Jeanne Damas. Autrefois jugées désuètes, elles trônent désormais au cœur des tenues les plus pointues et désirables de l’été. Dépoussiérées avec adresse et émancipées de leur piètre réputation, les espadrilles femme vivent leur heure de gloire. Peut-être que vous aussi, vous avez succombé à leur charme incontestable et leur côté pratique.

Sauf que voilà, les espadrilles perdent rapidement leur splendeur. Une marche furtive sur un terrain sablonneux et les voilà totalement souillées. Elles sont peut-être stylées, mais elles gardent de nombreux stigmates de vos pérégrinations. Que ce soit les taches de pelouse héritées d’un pique-nique ou des traces de terre, elles ne restent pas longtemps intactes. Pour aller au plus simple, vous pouvez être tenté.e de les mettre à la machine. Mais au lieu de les retrouver comme neuves, vous risquez de les récupérer en lambeaux. Ce passage dans le tambour est à proscrire si vous voulez entretenir vos espadrilles et les préserver. Cela peut déformer la toile et détériorer la semelle.

Nettoyez la toile avec une brosse souple et du savon de Marseille

Pour entretenir vos espadrilles et faire en sorte qu’elles vous soient fidèles pendant toute la saison, nul besoin de sortir l’artillerie lourde. La toile qui recouvre cette chaussure des beaux jours est une matière salissante, mais facile à remettre au propre. Munissez-vous d’une brosse souple et d’un savon de Marseille, brique à tout faire. Frottez doucement la toile.

Concentrez-vous uniquement sur cette zone en coton et veillez à bien protéger la semelle. Vous pouvez par exemple la couvrir de film alimentaire le temps du nettoyage pour ne pas déborder dessus. Pour éviter les auréoles disgracieuses, rincez à l’eau claire en tamponnant un linge imbibé sur l’enveloppe de la chaussure. Laissez sécher vos espadrilles à l’air libre, à l’ombre et loin de toute source de chaleur directe comme le soleil ou un radiateur. Le but n’est pas de modifier leur teinte et de les faire passer du blanc au beige ou du noir au gris anthracite.

Une éponge et de l’eau pour ne pas abîmer la corde tressée

Les espadrilles sont dotées de semelles en corde de jute ou de chanvre, un détail visuel rustique qui fait toute leur singularité. Même si elles semblent robustes, elles sont en fait assez fragiles. Il vaut donc mieux les manipuler avec la plus grande prudence pour ne pas transformer cette belle particularité esthétique en champ de bataille. Si vos espadrilles ont flirté avec des terrains poussiéreux ou un peu boueux, ne grattez pas la texture. Vous risquez d’effilocher la corde et d’avoir une semelle en épi. Préférez une approche plus douce.

Pour entretenir vos espadrilles et leur offrir la Jouvence qu’elles méritent, tamponnez une éponge légèrement humidifiée sur la semelle. Cette partie de l’espadrille est assez réactive à l’eau, d’où l’importance de ne pas la noyer ou de trop l’immerger. Si la semelle commence à être sérieusement endommagée, allez la faire renforcer chez un cordonnier. Autre préconisation : évitez de porter vos espadrilles si la météo s’annonce pluvieuse.

Mettez du talc à l’intérieur pour neutraliser les odeurs

Les espadrilles sont gracieuses, rapides à enfiler et versatiles. Bref, elles ont de nombreuses cordes à leur arc (sans mauvais jeu de mots). Mais elles ont aussi un fâcheux défaut : elles font transpirer. Si vos petons sont familiers des espadrilles, vous avez certainement déjà senti ces effluves à mi-chemin entre le gruyère et le renfermé en ôtant vos chaussures après une longue journée. C’est une vraie plaie ! Tant et si bien que vous vous intoxiquez vous-mêmes. D’abord, ne vous blâmez pas.

Comme la plupart des chaussures en toile, les espadrilles n’évacuent pas l’humidité et n’ont pas de « trous » pour faire circuler l’air. Résultat : vous avez rapidement les pieds moites. Pour remédier à ce calvaire olfactif, vous pouvez saupoudrer l’intérieur de votre chaussure de talc. Laissez agir toute une nuit. Cette poudre va absorber l’humidité emprisonnée dans la semelle et atténuer les mauvaises odeurs. Vous pouvez aussi vaporiser un peu d’huile essentielle de lavande pour faire plaisir à votre nez. Une astuce futée pour entretenir vos espadrilles.

Rangez-les à l’abri de la lumière et ajoutez du papier journal dedans

Lorsque vous ne portez pas vos espadrilles et que vous les troquez contre des tongs à talon ou des paires un peu plus soutenues, ne les laissez pas en vrac sur votre paillasson. Placez-les dans un endroit sec et à l’abri de la lumière directe pour éviter la décoloration et l’usure prématurée.

Glissez également un papier journal ou des chutes de tissu au cœur de la chaussure pour qu’elle garde sa forme initiale et ne change pas de silhouettes d’une saison à l’autre. Ça ne vous a pas échappé, les espadrilles n’ont pas de colonnes vertébrales et s’affaissent dès que vous n’avez plus le pied dedans. D’où l’intérêt de les rembourrer lorsque la saison estivale arrive à son terme.

Entretenir ses espadrilles est un jeu d’enfant, mais encore faut-il y penser ! Ces chaussures phares du vestiaire mixte ont de beaux jours devant elles. Alors il serait dommage de réinvestir dans une nouvelle paire chaque année.

