Ces chaussures plates vont changer votre façon de vivre l’automne

Top départ de l’automne 2025 le 22 septembre 2025 : place aux feuilles flamboyantes, à l’air plus frais et à l’envie de confort. Qui a dit que confort rimait avec ennui ? Pour les personnes qui veulent garder les deux pieds sur terre sans sacrifier le style, nous avons sélectionné des chaussures plates qui transformeront vos journées automnales en véritables défilés de mode.

1. Les mocassins revisités

Le mocassin n’est plus réservé aux réunions très sérieuses. Cet automne, il s’invite dans les garde-robes modernes avec des semelles épaisses, des couleurs osées et parfois même des détails métalliques. Portez-les avec un jean droit ou un pantalon large pour un look chic sans effort. Le mocassin est une valeur sûre : élégant, pratique, et surtout confortable.

2. Les derbies vernies

Un peu boyish, toujours raffinées, les derbies vernies sont idéales pour jouer la carte du contraste. Leur côté brillant illumine instantanément une tenue automnale un peu sombre. Avec une robe midi et un manteau long, elles apportent une touche de caractère. C’est le modèle qui vous accompagnera au bureau comme pour vos sorties en ville.

3. Les bottines plates à lacets

La bottine plate est l’alliée parfaite de l’automne. En version lacée, elle allonge la silhouette tout en gardant un esprit casual. Noires, camel ou bordeaux, elles se marient à toutes vos envies. Vous pouvez les associer à un trench fluide ou un blazer oversize pour un style citadin affirmé. Elles incarnent ce parfait mélange entre confort et assurance.

4. Les babies modernisées

On les croyait rangées au placard, mais les babies font un retour remarqué. Version plate, avec une bride délicate et parfois une semelle chunky, elles apportent une allure rétro et affirmée. Ce sont des chaussures qui donnent une vraie personnalité à un look, surtout si vous les portez avec des collants colorés ou des jupes plissées.

5. Les Chelsea boots plates

Classiques et indémodables, les Chelsea boots plates restent une pièce incontournable. Faciles à enfiler, elles se glissent aussi bien sous un jean que sous une robe. Leur côté minimaliste et intemporel vous garantit des saisons entières sans fausse note. Optez pour une version en (simili)cuir lisse pour le côté chic, ou en daim pour un style plus doux.

6. Les sneakers blanches

Parce qu’elles ne se démodent jamais, les sneakers blanches continuent de régner. Plates, décontractées mais toujours tendances, elles se portent avec absolument tout : jupe, jean, pantalon de costume. Elles apportent une fraîcheur immédiate à une silhouette. Même en automne, elles s’accordent avec les manteaux les plus sobres et apportent de la lumière à vos tenues.

7. Les sabots revisités

Oui, vous avez bien lu : les sabots font leur grand retour. Pas ceux en bois d’antan, mais des modèles modernisés, avec des semelles confortables et des finitions en (simili)cuir ou en daim. Ils donnent une allure bohème chic, surtout portés avec des jupes longues ou des pantalons larges. Si vous aimez vous démarquer sans sacrifier votre confort, c’est la chaussure parfaite.

8. Les ballerines version 2025

On les pensait dépassées, mais elles reviennent en force avec une nouvelle attitude. Plus affirmées, parfois ornées de détails métalliques ou de rubans, elles ne sont plus synonymes de discrétion, mais de confiance. En automne, les ballerines se portent aussi bien avec un jean qu’avec une jupe midi.

En définitive, adopter des chaussures plates cet automne, ce n’est pas renoncer à l’élégance. C’est affirmer un style qui rime avec assurance, confort et liberté. Marcher à plat, c’est marcher avec confiance, et aussi une façon de profiter pleinement de la saison : arpenter la ville ou danser sans modération.