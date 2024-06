Les secrets de style de Françoise Hardy : adoptez ses essentiels mode iconiques

Françoise Hardy, icône intemporelle de la mode et de la musique, a traversé les décennies avec un sens du style unique et inimitable. Hier soir, 11 juin, à l’âge de 80 ans, l’une des grandes figures de la chanson française nous a quittés. Son fils, Thomas Dutronc, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. Depuis 2004, Françoise Hardy menait un combat courageux contre un cancer du système lymphatique. Elle laisse, notamment, derrière elle un héritage stylistique qui continue d’inspirer. Quels sont ses secrets de style ? Comment adopter ses essentiels mode iconiques ? Plongeons dans l’univers mode de cette légende.

Le trench-coat, un intemporel revisité

Le trench-coat est sans doute l’une des pièces les plus emblématiques du dressing de Françoise Hardy. Cet incontournable de la mode parisienne est parfait pour toutes les saisons. Françoise a toujours su le porter avec une élégance désinvolte, souvent ceinturé à la taille pour une silhouette définie.

Pour adopter ce look, optez pour un trench-coat classique en beige ou en noir, et associez-le à des jeans slim et une paire de bottines. Le secret réside dans le choix d’une coupe ajustée et d’une matière de qualité pour un effet chic garanti.

Le pantalon taille haute, un classique revisité

Le pantalon taille haute est un autre essentiel du dressing de Françoise Hardy. Qu’il soit en denim, en velours ou en tissu léger, il structure la silhouette et allonge les jambes. Françoise le portait souvent avec des chemises légères ou des pulls ajustés, créant ainsi un look à la fois confortable et élégant.

Pour adopter ce style, choisissez un pantalon taille haute (pourquoi pas en version flare/patte d’eph) qui flatte votre silhouette, et associez-le à des tops simples et des accessoires minimalistes pour un effet chic et moderne.

Les pulls en cachemire, pour une douceur inégalée

Françoise Hardy était également connue pour son amour des matières douces et confortables, notamment le cachemire. Les pulls en cachemire étaient des pièces essentielles de son dressing, apportant chaleur et élégance à n’importe quelle tenue.

Pour adopter ce look, investissez donc dans des pulls en cachemire de bonne qualité, dans des couleurs neutres comme le beige, le gris ou le noir. Associez-les à des jeans slim ou des jupes midi pour un look décontracté et sophistiqué.

La robe métallique Paco Rabanne, une pièce avant-gardiste

Parmi les pièces emblématiques portées par Françoise Hardy, la robe métallique signée Paco Rabanne occupe une place de choix. Conçue par le célèbre couturier espagnol dans les années 60, cette robe audacieuse composée de plaques métalliques reliées par des anneaux incarne à la perfection l’esprit avant-gardiste de l’époque.

Françoise Hardy a su porter cette création avec une grâce naturelle. Pour adopter ce look spectaculaire, il n’est pas nécessaire de se procurer une pièce originale de Paco Rabanne. On peut opter pour des robes ou des tops métallisés qui rappellent l’audace de cette époque.

Les bottines, alliées de toutes les occasions

Impossible de parler du style de Françoise Hardy sans mentionner ses bottines fétiches. Qu’elles soient en cuir noir, marron ou même vernies, les bottines étaient la chaussure de prédilection de la chanteuse.

Elles apportent une touche rock et rebelle à n’importe quelle tenue. Pour les adopter, misez sur des modèles de bonne qualité avec un petit talon carré, parfaits pour allier confort et élégance. Portez-les avec des jeans slim, des jupes courtes ou même des robes longues pour un look résolument tendance.

La robe bohème, un vent de liberté

La robe bohème était un autre élément clé du style de Françoise Hardy. Caractérisée par des tissus fluides, des imprimés floraux et des coupes évasées, la robe bohème incarne parfaitement l’esprit libre et insouciant des années 60 et 70.

Françoise Hardy la portait souvent avec des bottines ou des sandales, créant ainsi un look à la fois romantique et décontracté. Pour adopter ce style, optez pour des robes longues en matières naturelles comme le coton ou la soie, et privilégiez les imprimés discrets et les couleurs douces. Cette pièce versatile est idéale pour les journées ensoleillées, comme pour les soirées estivales.

Les lunettes de soleil, pour une allure mystérieuse

Les lunettes de soleil étaient un autre accessoire incontournable du style de Françoise Hardy. Toujours perchées sur le bout de son nez, elles ajoutaient une touche de mystère et de sophistication à son look.

Françoise privilégiait les modèles oversize et les formes géométriques à montures blanches, qui cadraient parfaitement son visage. Pour adopter ce look, choisissez des lunettes de soleil de qualité avec des verres teintés. N’hésitez pas à expérimenter avec des formes différentes pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Les accessoires minimalistes, pour une touche d’élégance

Enfin, les accessoires jouaient un rôle crucial dans le style de Françoise Hardy. Elle privilégiaient les pièces minimalistes et intemporelles, comme les bijoux en or fin ou en perles, les sacs en cuir ou encore un fedora (chapeau). Ces accessoires apportaient une touche d’élégance et de raffinement à ses tenues, sans jamais en faire trop.

Pour adopter ce style, choisissez des accessoires de qualité et misez sur la simplicité. Un joli collier en or, une montre élégante ou un foulard en soie peuvent suffire à transformer une tenue basique en un look chic et sophistiqué.

L’influence de Françoise Hardy sur la mode est indéniable. Malgré les années qui défilent, son style reste une source d’inspiration inépuisable. Son attitude désinvolte, son charisme naturel et son indépendance d’esprit ont également marqué les esprits. Elle incarnait une féminité libre et affirmée, qui continue de résonner auprès des générations actuelles.

En adoptant les essentiels mode de Françoise Hardy, on ne cherche pas seulement à copier un style vestimentaire, mais aussi à embrasser une philosophie de vie, faite de simplicité, de raffinement et d’authenticité. Voici quelques conseils pour intégrer ses essentiels dans votre garde-robe :

Investissez dans des pièces intemporelles. Privilégiez les vêtements et accessoires de qualité, qui traverseront les saisons sans se démoder.

Misez sur la simplicité.

Jouez avec les accessoires.

Soyez vous-même. Le style de Françoise Hardy repose sur l'authenticité et la confiance en soi. N'ayez donc pas peur d'expérimenter et de trouver ce qui vous correspond le mieux.

En suivant ces conseils, vous pourrez adopter le style intemporel et élégant de Françoise Hardy tout en restant fidèle à vous-même. Alors, prêt.e à adopter les essentiels mode de Françoise Hardy et à révéler votre côté chic ?