Ne partez pas à la plage sans ces 11 pièces mode essentielles de l’été !

L’été approche à grands pas, et avec lui, l’envie irrésistible de s’évader au bord de la mer, de sentir le sable chaud sous ses pieds et de plonger dans les vagues rafraîchissantes. Mais avant de vous précipiter sur votre serviette de plage, prenez un moment pour penser à votre garde-robe estivale. Pour vous assurer que vous êtes à la fois confortable et stylé.e lors de vos escapades ensoleillées, voici une liste des 10 pièces mode essentielles de l’été à ne surtout pas oublier.

Le maillot de bain parfait

Commençons par l’évidence : le maillot de bain. Trouver le maillot de bain parfait peut parfois sembler aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais une fois que vous l’avez, il devient votre meilleur allié pour chaque baignade. Que vous optiez pour un bikini classique, un une-pièce élégant ou un trikini audacieux, l’important est de choisir un modèle qui vous met en valeur et dans lequel vous vous sentez bien.

La robe de plage légère

Après une baignade, rien de mieux qu’une robe de plage légère pour se couvrir tout en restant chic. Optez pour des matières naturelles comme le coton ou le lin qui sont respirantes et confortables. Les robes longues avec des motifs floraux ou tropicaux sont idéales pour un look bohème. Les versions courtes peuvent être parfaites pour une promenade sur la plage ou un déjeuner improvisé au bord de l’eau.

Les sandales confortables

Exit les talons et les chaussures fermées ! À la plage, les sandales sont reines. Que ce soit des tongs, des mules ou des sandales à brides, assurez-vous qu’elles soient confortables pour marcher sur le sable chaud. Les modèles en matériaux naturels ajoutent une touche d’élégance. Les sandales ornées de perles ou de coquillages apportent une note fantaisiste.

Les lunettes de soleil tendance

Les lunettes de soleil ne sont pas seulement indispensables pour protéger vos yeux. Elles sont également un accessoire de mode à part entière. Cette saison, les modèles rétro reviennent en force, avec des formes œil-de-chat ou rondes très populaires. Optez pour des verres polarisés pour une protection optimale et n’hésitez pas à jouer avec les couleurs des montures pour ajouter une touche de fun à votre look.

Le chapeau de paille stylé

Le chapeau de paille est bien plus qu’un simple accessoire de mode. Il est votre meilleur allié contre les rayons UV et peut transformer instantanément votre look. Que vous préfériez un modèle à large bord pour une allure glamour ou un panama pour un style plus décontracté, le chapeau de paille est un incontournable de l’été. Si vous préférez, opter pour un bob afin de vous protéger de l’insolation.

Le t-shirt large intemporel

Aucun dressing d’été ne serait complet sans un t-shirt. Idéal notamment pour flâner le long de la plage, ce basique de la garde-robe est synonyme de confort et de style décontracté. Choisissez-le en coton pour une sensation de légèreté et une bonne respirabilité en été. Le t-shirt large est parfait pour un look superposé : portez-le par-dessus votre maillot de bain ou nouez-le à la taille.

Le sac de plage pratique

Un bon sac de plage doit être assez grand pour contenir tous vos essentiels (serviette, crème solaire, livre, bouteille d’eau, etc.) tout en étant stylé. Les cabas en paille ou en toile avec des motifs colorés sont parfaits pour un look estival. Pensez aussi aux sacs avec des poches intérieures pour garder vos objets de valeur à l’abri du sable.

La serviette de plage chic

Fini les vieilles serviettes usées ! Cet été, misez sur une belle serviette de plage, grande et moelleuse. Les modèles en éponge de coton ou en fouta sont à la fois absorbants et élégants. Choisissez des couleurs vives ou des motifs estivaux pour apporter une touche de gaieté à votre installation sur le sable.

Le short indispensable

Incontournable de toute garde-robe estivale, le short est une pièce polyvalente et confortable qui convient aussi bien pour une journée à la plage que pour une soirée décontractée en bord de mer. Choisissez des modèles en denim pour un look intemporel. Ou optez pour des tissus légers comme le lin ou le coton pour plus de confort par temps chaud. Les shorts à taille haute peuvent être particulièrement flatteurs et sont parfaits pour être portés avec des crop tops ou des maillots de bain.

Le paréo multifonction

Le paréo est l’allié polyvalent de votre été. Il peut être noué de mille et une façons pour se transformer en jupe, en robe, en foulard ou même en sac. Optez pour des tissus légers et des motifs exotiques pour un look bohème et laissez libre cours à votre créativité pour l’attacher.

Le kimono fluide

Pour les soirées un peu plus fraîches ou pour vous couvrir après une journée de baignade, le kimono est une pièce incontournable. Fluide et léger, il peut être porté par-dessus votre maillot de bain ou avec une tenue de soirée. Les modèles avec des broderies, des franges ou des imprimés ethniques sont particulièrement en vogue cette été 2024.

Ne partez pas à la plage sans ces 11 pièces mode essentielles de l’été ! N’oubliez pas que le plus important est de vous sentir bien dans vos vêtements. Alors, enfilez votre plus beau maillot de bain et plongez dans l’été avec style.