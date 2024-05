10 chaussures pour passer l’été à plat

L’été approche à grands pas et avec lui, l’envie de troquer nos bottes contre des chaussures légères et confortables. Que vous soyez adepte des longues promenades en bord de mer, des virées shopping en ville ou des apéros en terrasse, une chose est sûre : cet été 2024, on veut tou.te.s passer la saison à plat. Voici donc une sélection de chaussures parfaites pour profiter de l’été sans se soucier des talons !

Les espadrilles classiques

Les espadrilles sont l’incarnation même de l’été. Ces chaussures traditionnelles en toile avec une semelle en jute sont non seulement super confortables, mais aussi ultra tendance.

Elles se déclinent en une multitude de couleurs et motifs, allant du classique blanc au rouge éclatant. Idéales pour une balade sur la plage ou un déjeuner décontracté en ville, les espadrilles se marient parfaitement avec une robe légère ou un short en denim.

Les sandales en (simili)cuir minimalistes

Les sandales en (simili)cuir minimalistes sont un incontournable de l’été. Leur design épuré et leurs lignes simples en font un choix élégant pour toutes les occasions. Optez pour des modèles en (simili)cuir marron ou noir pour un look chic et intemporel.

Ces sandales s’accordent aussi bien avec une jupe midi fleurie qu’avec un pantalon large et fluide. Et le bonus ? Elles sont tellement confortables que vous pourrez les porter du matin au soir sans ressentir le moindre inconfort.

Les sabots modernes

Oui, vous avez bien lu : les sabots font leur grand retour depuis ce printemps ! Modernisés avec des designs plus épurés et des matériaux légers, les sabots sont une option tendance et confortable pour l’été.

Choisissez des modèles avec des semelles en caoutchouc pour un confort maximal. Ils sont parfaits pour un look décontracté-chic et peuvent être portés avec des jeans, des robes ou des jupes. C’est incontestablement l’une des paires de chaussures les plus confortables pour passer l’été à plat.

Les tongs chic

Qui a dit que les tongs ne pouvaient pas être stylées ? Loin des modèles basiques en plastique, les tongs de plage ont fait peau neuve. On les choisit désormais en cuir ou en matériaux écologiques, souvent agrémentées de petits détails comme des perles.

Parfaites pour une journée détente à la plage, elles peuvent aussi faire office de chaussures de soirée en toute décontraction. Associez-les à une robe longue bohème et à un chapeau de paille pour un look estival réussi.

Les mules confortables

Les mules sont la tendance phare de ces dernières années. Avec leur design ouvert à l’arrière, elles sont faciles à enfiler et offrent un confort optimal. Pour cet été 2024, misez sur des mules en cuir souple ou en tissu imprimé.

Elles sont parfaites pour un brunch entre ami.e.s ou une promenade au marché. Pour un look sophistiqué, choisissez des mules ornées de boucles ou de surpiqûres. Et si vous êtes d’humeur audacieuse, pourquoi ne pas opter pour un modèle métallisé ?

Les ballerines tendance

Les ballerines sont le symbole du chic sans effort. Leur design intemporel et leur confort inégalé en font des alliées parfaites pour l’été. Choisissez des modèles en cuir souple ou en satin pour une touche de sophistication.

Elles se marient avec pratiquement tout, des robes aux pantalons capri. Pour un look estival, optez pour des couleurs pastel ou des motifs floraux. Et si vous souhaitez un peu de fantaisie, pourquoi ne pas essayer un modèle irisé ?

Les mocassins décontractés

Les mocassins ne sont plus réservés aux tenues de bureau. Cet été, on les adopte dans des versions plus décontractées et colorées. En daim ou en cuir, ils sont parfaits pour un look chic et confortable.

Associez-les à un short en lin ou à une jupe crayon pour un style élégant mais relax. Les mocassins sont également une excellente option pour les soirées d’été plus fraîches, lorsque vous avez besoin d’un peu plus de « couverture » sans sacrifier le style. C’est l’une des paires de chaussures les plus chic et confortables pour passer l’été à plat.

Les babies plates

Les babies sont un choix idéal pour passer l’été à plat avec style et confort. Ces chaussures, reconnaissables par leur bride sur le cou-de-pied, allient élégance et praticité, offrant un maintien optimal tout en laissant le pied respirer.

Polyvalentes, elles se marient facilement avec une variété de tenues estivales, des robes légères aux shorts décontractés. Les babies sont disponibles dans une multitude de matériaux et de couleurs, permettant à chacun.e de trouver la paire parfaite pour compléter sa garde-robe estivale.

Les chaussures écologiques

L’engouement pour la mode durable ne cesse de croître et cet été, les chaussures écologiques sont en tête de liste. Fabriquées à partir de matériaux recyclés ou organiques, elles sont non seulement bonnes pour la planète mais aussi ultra confortables.

Que ce soit des espadrilles en coton bio, des sneakers en bouteilles recyclées ou des sandales en chanvre, vous trouverez forcément une paire qui vous plaira. En plus, elles se marient à merveille avec une garde-robe estivale éthique.

Les baskets colorées

Les baskets colorées sont incontournables pour un été dynamique et stylé. Elles apportent une touche de gaieté et de vitalité à n’importe quelle tenue, tout en offrant le confort nécessaire pour des journées bien remplies. Que vous préfériez les teintes vives, les motifs audacieux ou les nuances pastel, il existe une paire de baskets colorées pour chaque goût et chaque occasion.

Parfaites pour flâner en ville, explorer de nouveaux horizons ou simplement se détendre entre ami.e.s, ces chaussures permettent de passer l’été à plat sans sacrifier le style. Ajoutez une dose de fun à votre garde-robe estivale !

Avec ces chaussures, vous êtes prêt.e à affronter l’été en toute sérénité et surtout, à plat ! Alors, n’hésitez plus et faites de la place dans votre shoesing pour ces indispensables de la saison estivale.