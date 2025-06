Et si votre pyjama devenait votre meilleur look ? Charlize Theron montre comment faire

Le pyjama, ordinairement réservé aux rencontres avec Morphée, dépasse la ligne du lit douillet pour se hisser au cœur des looks de jour. Cette tenue dans laquelle il fait bon se lover au coucher s’inscrit sur le bitume et brouille les frontières entre vestiaire de nuit et dressing de ville. Charlize Theron, actrice badass au premier plan de Mad Max, fait la promotion de cette tendance, avec une élégance rare.

Quand le pyjama dépasse les portes de la chambre à coucher

Le pyjama revient sur nos épaules une fois la nuit tombée et n’a pas vraiment pour vocation de se montrer hors de notre chambre à coucher, notre terrain intime. Mais aujourd’hui, cet habit cousu pour l’expédition au pays des rêves et les matins pantouflards, ne quitte plus notre silhouette une fois le soleil levé. Il joue des prolongations sur les corps et révèle son potentiel hors de son décor habituel. Il n’est plus condamné à l’ombre des draps ou des placards. Le pyjama fait irruption dans les tenues urbaines et s’impose au cœur des allures les plus enviées de la fashion-sphère.

Il n’investit plus seulement les corps engourdis par le marchand de sable, il s’impose aussi sur les courbes en mouvement, prises dans le rythme effréné du quotidien. Satinée, à carreaux écossais, à petits nœuds, nuisette ou ensemble aérien, le pyjama nous accompagne bien au-delà du petit déjeuner et ne se cantonne plus au dernier mot du “métro, boulot, dodo”. Il quitte notre écrin nocturne pour réveiller notre style, parfois soporifique.

L’idée n’est pas de sortir avec sa combinaison licorne en pilou-pilou ou sa chemise de nuit à la couleur passée et aux marques d’usure. Pour s’initier au sleepwear, tendance sur laquelle de nombreuses fashionistas ont fermé les yeux et qui, aujourd’hui, y sont converties, il faut une bonne base. À ciel ouvert, le pyjama ne répond pas seulement à un besoin de confort, il doit aussi avoir un design qui se prête à la ville, pas trop décontracté mais pas trop soutenu non plus.

Charlize Theron apprivoise la tendance comme personne

Croisé sur les boulevards et les grandes avenues, le pyjama bat le pavé avec autant de prestance qu’un blazer ou une petite robe noire. Les regards qui se posent sur ces coutures délicates et accueillantes ne contiennent pas de l’incompréhension mais bien de l’admiration. Charlize Theron, elle aussi, décloisonne sa parure de songe pour en faire une tenue longue durée et l’arborer sous les buildings de New York.

Elle donne un noble aperçu de cette tendance sleepwear, parfois incomprise. Mieux, elle l’habite. Fidèle à son style minimaliste-chic, elle affiche une allure faussement nonchalante, les mains dans les poches. Chemise de nuit en pastel rose surlignées de bandes noires aux extrémités, le tout relevé par un pantalon fluide raffiné et une paire de spartiate ornée d’un petit talon. Avec cet ensemble savamment étudié, l’actrice au visage d’ange n’a pas l’air de sortir de son lit mais des pages d’un magazine haute couture.

Son haut de pyjama, sélectionné pour ses lignes épurées, donne l’illusion d’une pièce citadine. Cet habit familier dans lequel on se sent comme chez soi, promet un look à la fois effortless et classe. À condition, bien sûr, de savoir le mettre en scène sur le bitume, hors de son environnement de prédilection.

Comment sortir le pyjama de sa zone de confort ?

Le pyjama n’est plus seulement voué à tutoyer le matelas et les coussins du canapé. Il a d’autres lieux d’expression que nos cocons et repousse les limites de la mode. Les grandes maisons aussi s’emparent de ce vêtement de nuit pour en faire des pièces d’anthologie. De Gucci à Dolce Gabbana, le pyjama quitte la pénombre pour s’exposer sous les projecteurs de la Fashion Week.

Sauf que voilà, le rendu n’est pas toujours aussi convaincant devant votre miroir. Pourtant, comme Charlize Theron, vous pouvez devenir une gravure de mode avec un sobre pyjama sur les hanches. Voici les règles d’or pour un look homewear plus propice au soleil qu’à la lune.

Misez sur des matières nobles

Sortir le pyjama de ses pénates, c’est tout un art. Si de plus en plus de stars dont Rihanna et Rita Ora s’y mettent sans hésiter, vous prenez peut-être des gants avec le sleepwear. Pour l’heure, vous n’avez pas encore osé aller plus loin que la boîte aux lettres ou le pallier. Évidemment, pas question de vous balader en public avec votre pyjama de grand-mère ou votre t-shirt Mickey. Préférez des textures, dont la qualité se lit entre les coutures, comme la soie, le satin ou la popeline de coton.

Choisissez un modèle naturellement chic

Ne prenez pas un pyjama qui a mal vieilli et qui a déjà traversé de nombreuses nuits agitées. Plébiscitez un modèle des grandes occasions, qui raconte votre en poésie. Un pyjashort en plumetis, taillé pour toutes les expéditions, un ensemble en gaze de coton épuré ou une nuisette ajustée. Vous voilà habillé pour la journée.

Jouez avec les accessoires

Les accessoires font l’âme du tenue et apportent de la sophistication là où il y en manque. Alors n’associez pas votre pyjama à un masque de sommeil mais à des manchettes juxtaposées, un sac structuré ou des boucles d’oreille dépareillées. Coquetterie assurée.

Associez-le à des pièces sobres

Pour que votre pyjama gagne en crédibilité dans la rue, mariez-le avec des pièces de votre dressing passe-partout. Petit exemple : une chemise en soie fait la paire avec un jean large ou une jupe denim. Un pantalon fluide qui caresse les pieds sonne juste avec un haut brodé.

Chic, décontracté ou audacieux, le pyjama devient une pièce mode à part entière. Il côtoie enfin la lumière du jour et éclipse d’autres basiques de nos penderies. Et il ne vous reste plus qu’à trouver des souliers aux allures de pantoufles pour vous croire comme à la maison.