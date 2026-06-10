Du crochet aux imprimés : ces tenues de plage marquent 2026

Tendances mode
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : pedro furtado / Pexels

Avant même les premiers bains de soleil, les tendances plage de l’été 2026 donnent déjà le ton. Entre pièces travaillées, imprimés et accessoires raffinés, les silhouettes estivales prennent une allure résolument mode. Une saison qui célèbre autant le confort que l’expression de soi, sans jamais sacrifier le style.

Le crochet réinvente l’allure balnéaire

Impossible de passer à côté : le crochet s’impose comme la pièce phare de l’été 2026. Exit l’image bohème un peu désuète qui lui collait parfois à la peau. Cette saison, il se fait sophistiqué, délicat et résolument contemporain. Deux-pièces, jupes coordonnées, ponchos légers ou encore petites capes intégrées aux silhouettes : cette maille ajourée se décline sous toutes les formes. Les détails font toute la différence, avec des jeux de textures, des perles brodées ou des finitions minutieuses qui mettent en valeur le savoir-faire artisanal.

 

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Des couleurs naturelles qui apaisent

La surprise de la saison ? Le succès des teintes douces et enveloppantes. Le blanc cassé « Cloud Dancer » s’impose comme l’une des nuances les plus remarquées, accompagné d’une palette inspirée de la nature. Cocoa, olive, sable, bleu marine… ces tonalités sobres insufflent une élégance discrète aux vestiaires d’été. Elles côtoient toutefois des couleurs plus affirmées, comme l’orange vitaminé, le bleu pervenche ou encore le rouge éclatant, pour les personnes qui souhaitent apporter une touche d’énergie à leurs looks de plage.

Les imprimés reprennent la vedette

Après plusieurs étés placés sous le signe du minimalisme, les motifs signent un retour remarqué. Les imprimés animaliers continuent de séduire, du zèbre au léopard en passant par le serpent, tandis que les inspirations marines gagnent du terrain. Les motifs graphiques, comme les rayures ou les chevrons, restent également des incontournables. Version colorée pour les personnes qui aiment attirer le regard, ou plus discrète pour une élégance intemporelle : chacun peut trouver l’imprimé qui lui ressemble.

 

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Le cover-up devient indispensable

Longtemps considéré comme une simple pièce pratique, le cover-up change de statut. En 2026, il devient un élément central de la silhouette. Robes longues, pantalons fluides, ponchos en maille légère, foulards fins ou capes sophistiquées : ces pièces accompagnent naturellement les maillots de bain et prolongent leur élégance bien au-delà du bord de mer. La transition entre plage et sortie estivale n’a jamais été aussi fluide. L’idée ? Composer des tenues dans lesquelles vous vous sentez libre de bouger, de flâner en terrasse ou de rejoindre un dîner improvisé, sans avoir à vous changer.

Les détails qui font toute la différence

Les coupes iconiques reviennent également sur le devant de la scène. Le bandeau retrouve ses lettres de noblesse, tandis que les pièces de bain à liens délicats séduisent par leur légèreté visuelle. Les accessoires, eux, prennent une importance nouvelle. Chaînes de taille, bijoux corporels, perles délicates ou franges raffinées viennent sublimer les silhouettes avec subtilité. Plus qu’un simple complément, ils participent pleinement à l’expression du style personnel.

L’été 2026 célèbre ainsi une mode balnéaire plurielle, où créativité et confort avancent main dans la main. Qu’il s’agisse d’adopter un crochet travaillé, d’oser un imprimé affirmé ou de miser sur des accessoires raffinés, l’essentiel reste de choisir des pièces dans lesquelles vous vous sentez pleinement vous-même. Après tout, le plus bel atout d’un look d’été reste la confiance avec laquelle vous le portez.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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