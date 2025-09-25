Pourquoi cette matière oubliée cartonne sur Instagram cet automne

La dentelle, autrefois jugée désuète ou « de mamie », s’impose comme la matière star de l’automne 2025. Par son élégance et sa polyvalence, elle transforme les looks de saison en véritables objets de désir mode.

Retour du rétro chic : la dentelle détrône le velours

Si le velours s’invite traditionnellement dans la garde-robe de mi-saison, il se fait devancer cette année par la dentelle. Du caraco transparent à la robe-chemise ajourée, en passant par les empiècements subtils ou une jupe longue toute en finesse, la dentelle multiplie les variations sur les réseaux. On l’aperçoit aussi bien chez Zara que sur les plus grands comptes mode, combinée à des pièces oversize pour casser son côté sage ou travaillée sur des accessoires et des mi-bas tendance.

Trois façons tendance de porter la dentelle

Opter pour une pièce forte : top manches longues ou robe entièrement en dentelle, réchauffée par un blazer masculin ou un pull loose.

Misez sur le détail : caraco à empiècement dentelle, jupe ou pantalon avec touches ajourées, pour sophistiquer un look sobre.

Osez l’accessoire : chaussettes, collants, sacs ou souliers à détails dentelés offrent une touche raffinée sans risquer l’overdose vintage.

Cette matière, désormais perçue comme chic et moderne, s’adapte aux associations contemporaines et inspire toute une génération à revisiter ses classiques d’automne.

En définitive, la dentelle fait désormais rimer héritage et modernité, offrant aux dressings d’automne une touche précieuse, délicate et résolument dans l’air du temps.