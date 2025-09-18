Ce style de jupe populaire dans les années 50 signe son grand retour cet automne-hiver

Tendances mode
Léa Michel
@virginia_leigh & @hellokimlet / TikTok

Pièce incontournable des années 1950, la jupe crayon refait surface sur les podiums et dans les garde-robes cet automne-hiver. Tour à tour symbole de glamour, d’élégance sophistiquée et même d’émancipation au bureau, elle revient aujourd’hui revisitée par les créateurs, prouvant que ce classique n’a rien perdu de son pouvoir.

Des origines surprenantes

La silhouette de la jupe crayon telle qu’on la connaît s’impose en 1954 grâce à Christian Dior et sa célèbre « collection en H », qui proposait des lignes droites et un tombé allongeant la jambe. Ses prémices se trouvent déjà dans les formes plus épurées des années 40, portées par Lauren Bacall ou encore travaillées par Cristóbal Balenciaga.

Rapidement, la jupe crayon devient l’uniforme de l’élégance des années 50 et 60. L’actrice américaine Grace Kelly, l’actrice italienne naturalisée française Sophia Loren, l’actrice britannique Audrey Hepburn ou encore l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Marilyn Monroe l’adoptent, chacune y projetant un style différent : chic, glamour, sensuel ou pratique. Marilyn, notamment dans « Certains l’aiment chaud », en fera un véritable emblème, jusqu’à inventer la fameuse « démarche chaloupée » liée à sa coupe ajustée.

@hellokimlet 5 Basic Pencil Skirt Outfits for Work 🖐 #officelooks #workwear #officeoutfit #workootd #officeoutfit #corporatestyle ♬ Cosmic Sensation (2nd Edit) – Stoto

Une pièce entre glamour et praticité

Si la jupe crayon a longtemps été associée aux pin-up, elle s’est aussi imposée comme un uniforme professionnel féminin dès les années 60, avec une fente discrète à l’arrière pour faciliter le mouvement. Elle devient alors synonyme de sérieux et d’élégance au travail, un rôle qu’elle conserve aujourd’hui encore. Des personnalités comme l’avocate, essayiste et activiste américaine Michelle Obama ou l’actrice américaine devenue duchesse de Sussex Meghan Markle l’ont intégrée à leur vestiaire, lui conférant une image moderne, chic et puissante.

@virginia_leigh Hope everyone has a great day 🥰 #fashion #ootd #timelessfashion #90sfashion #allblackoutfit #monochromeoutfit #fitcheck #fallfashion #classicstyle #classystyle #kneehighboots #pencilskirt #blackskirt #capsulewardrobe #wardrobeessentials ♬ original sound – Virginia Steinmann

De Dita Von Teese aux podiums contemporains

La jupe crayon a aussi su séduire la scène plus audacieuse de la mode. Déclinée en cuir, latex ou tissus brillants, elle a été portée par des figures comme la danseuse américaine Dita Von Teese, ou revisitée dans un esprit exubérant dans des émissions comme « RuPaul’s Drag Race ». Elle est également considérée comme une précurseure du style bodycon des années 2000 et 2010, largement popularisé par les Kardashian.

Le grand retour pour l’automne-hiver

Aujourd’hui, des créateurs comme Victoria Beckham ou Rejina Pyo revisitent la jupe crayon en la modernisant avec de nouvelles matières et des coupes plus confortables. Qu’elle soit associée à un blazer structuré pour le bureau ou à un pull oversize pour une allure décontractée, elle se révèle incroyablement polyvalente.

À la fois rétro et contemporaine, la jupe crayon traverse ainsi les décennies sans jamais disparaître totalement. Ce n’est pas seulement une pièce de mode : c’est un vêtement chargé d’histoires, de symboles et de représentations sociales. Son retour cet automne-hiver 2025/2026 en est une nouvelle preuve : la jupe crayon reste un essentiel, toujours capable de se réinventer.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
La robe qui remplace le jean cet automne (et que les modeuses s’arrachent déjà)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

La robe qui remplace le jean cet automne (et que les modeuses s’arrachent déjà)

Chaque saison a sa pièce phare, celle qu’on voit partout : sur Instagram, dans la rue, dans les...

Cette veste tendance va changer votre façon de vous habiller pour l’automne 2025

Alors que l'été tire doucement sa révérence, les premières tendances de l’automne commencent à envahir les réseaux sociaux,...

Pourquoi ces chaussures « de grand-mère » redeviennent tendance

Oubliées au fond du placard pendant des décennies, les espadrilles à talon compensé reviennent sur le devant de...

Voici la nouvelle façon de porter vos colliers et non ce n’est pas au cou

Si vous accrochez vos colliers derrière vos cheveux et que vous les laissez tomber sur votre buste, sachez...

Osez ces chaussures plates en septembre : confort garanti, style assuré !

Septembre n’a jamais eu la réputation d’être tendre : fini les pieds en éventail dans le sable, l’agenda...

Cette tendance culte des années 90 fait un retour surprise cet automne

Noir, blanc, des coupes nettes et une allure sans effort : cet automne 2025/2026, la mode signe un...