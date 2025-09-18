Ce style de jupe populaire dans les années 50 signe son grand retour cet automne-hiver

Pièce incontournable des années 1950, la jupe crayon refait surface sur les podiums et dans les garde-robes cet automne-hiver. Tour à tour symbole de glamour, d’élégance sophistiquée et même d’émancipation au bureau, elle revient aujourd’hui revisitée par les créateurs, prouvant que ce classique n’a rien perdu de son pouvoir.

Des origines surprenantes

La silhouette de la jupe crayon telle qu’on la connaît s’impose en 1954 grâce à Christian Dior et sa célèbre « collection en H », qui proposait des lignes droites et un tombé allongeant la jambe. Ses prémices se trouvent déjà dans les formes plus épurées des années 40, portées par Lauren Bacall ou encore travaillées par Cristóbal Balenciaga.

Rapidement, la jupe crayon devient l’uniforme de l’élégance des années 50 et 60. L’actrice américaine Grace Kelly, l’actrice italienne naturalisée française Sophia Loren, l’actrice britannique Audrey Hepburn ou encore l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Marilyn Monroe l’adoptent, chacune y projetant un style différent : chic, glamour, sensuel ou pratique. Marilyn, notamment dans « Certains l’aiment chaud », en fera un véritable emblème, jusqu’à inventer la fameuse « démarche chaloupée » liée à sa coupe ajustée.

Une pièce entre glamour et praticité

Si la jupe crayon a longtemps été associée aux pin-up, elle s’est aussi imposée comme un uniforme professionnel féminin dès les années 60, avec une fente discrète à l’arrière pour faciliter le mouvement. Elle devient alors synonyme de sérieux et d’élégance au travail, un rôle qu’elle conserve aujourd’hui encore. Des personnalités comme l’avocate, essayiste et activiste américaine Michelle Obama ou l’actrice américaine devenue duchesse de Sussex Meghan Markle l’ont intégrée à leur vestiaire, lui conférant une image moderne, chic et puissante.

De Dita Von Teese aux podiums contemporains

La jupe crayon a aussi su séduire la scène plus audacieuse de la mode. Déclinée en cuir, latex ou tissus brillants, elle a été portée par des figures comme la danseuse américaine Dita Von Teese, ou revisitée dans un esprit exubérant dans des émissions comme « RuPaul’s Drag Race ». Elle est également considérée comme une précurseure du style bodycon des années 2000 et 2010, largement popularisé par les Kardashian.

Le grand retour pour l’automne-hiver

Aujourd’hui, des créateurs comme Victoria Beckham ou Rejina Pyo revisitent la jupe crayon en la modernisant avec de nouvelles matières et des coupes plus confortables. Qu’elle soit associée à un blazer structuré pour le bureau ou à un pull oversize pour une allure décontractée, elle se révèle incroyablement polyvalente.

À la fois rétro et contemporaine, la jupe crayon traverse ainsi les décennies sans jamais disparaître totalement. Ce n’est pas seulement une pièce de mode : c’est un vêtement chargé d’histoires, de symboles et de représentations sociales. Son retour cet automne-hiver 2025/2026 en est une nouvelle preuve : la jupe crayon reste un essentiel, toujours capable de se réinventer.