Un motif bien connu des tenues de plage fait son grand retour cette année

Tendances mode
Léa Michel
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Chaque saison estivale apporte son lot de tendances, mais certaines traversent les décennies sans perdre de leur charme. Pour l’été 2026, un imprimé emblématique fait une entrée remarquée sur les plages comme en ville : le motif à pois. À la fois élégant et facile à adopter, il s’impose comme l’un des incontournables de la saison.

Les pois, l’éternel favori de l’été

S’il donne l’impression d’un retour en force, le pois n’a en réalité jamais quitté totalement la scène mode. Cet imprimé iconique est associé depuis longtemps à une allure raffinée et pleine de caractère. Des silhouettes des années 1950 aux looks marquants de personnalités emblématiques des décennies suivantes, il a toujours su traverser les époques avec aisance. Son secret ? Une capacité unique à se réinventer tout en conservant son identité. Résultat : il continue de séduire génération après génération.

 

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Une version revisitée et ultra actuelle

Cette année, les pois s’éloignent du simple clin d’œil rétro. Les créateurs misent sur des interprétations plus contemporaines, avec des lignes épurées et des associations modernes. Le résultat est plus graphique, plus sophistiqué et parfaitement dans l’air du temps. Côté couleurs, le duo noir et blanc reste une valeur sûre, mais il partage désormais la vedette avec des teintes lumineuses et estivales. Rouge éclatant, bleu délicat ou rose poudré : chacun peut trouver la version qui correspond à son style et à ses envies.

Comment porter les pois sans fausse note ?

L’un des grands atouts de cet imprimé est sa polyvalence. Sur le littoral, il s’invite sur les robes légères, les paréos fluides ou encore les ensembles de plage. Son esprit frais et dynamique apporte immédiatement une touche de personnalité à une tenue estivale.

En dehors du bord de mer, les pois s’affichent également sur les jupes aériennes, les chemisiers ou les robes de saison. Pour celles qui préfèrent une approche « plus discrète », quelques détails suffisent : un foulard, un sac ou des bijoux ornés de pois permettent d’adopter la tendance tout en douceur. L’astuce la plus simple reste de les associer à des pièces unies afin de créer un équilibre harmonieux.

 

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Avec son mélange de fantaisie, d’élégance et de modernité, le motif à pois s’impose ainsi comme l’une des signatures mode de l’été 2026. Adaptable, valorisant et intemporel, il prouve une nouvelle fois qu’un grand classique peut toujours surprendre. Que vous soyez adepte des looks affirmés ou des touches plus discrètes, les pois ont tout pour accompagner vos journées ensoleillées avec style.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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