Oubliez les tongs : voici les sandales que tout le monde s’arrachera cet été

Si les tongs règnent depuis des années sur la saison chaude, leur suprématie est sur le point d’être sérieusement challengée. Une nouvelle it-shoes fait son entrée sur le podium des tendances estivales : la sandale en suédine à talons.

La sandale qui coche toutes les cases

Elle est douce, élégante, facile à porter, et surtout, elle donne instantanément de l’allure. La sandale en suédine à talons s’impose comme la pièce maîtresse des tenues de l’été 2025. Pourquoi elle plaît autant ? Parce qu’elle réussit un tour de force : marier confort et chic, sans jamais en faire trop.

Avec sa matière veloutée qui capte la lumière, elle structure la silhouette sans la rigidifier. Plus souple que le cuir verni ou les plastiques rigides, la suédine épouse naturellement la forme du pied, évitant les échauffements désagréables des longues journées estivales.

Comment la porter sans se tromper ?

La bonne nouvelle, c’est que la sandale en suédine à talons s’adapte à toutes les occasions. Elle remplace les tongs pour aller boire un café en ville, et peut tout aussi bien se glisser sous une robe fluide pour un dîner en bord de mer. Envie d’un look plus urbain ? Elle fonctionne à merveille avec un jean brut et un débardeur asymétrique. Un rendez-vous pro en plein mois d’août ? Associez-la, par exemple, à un pantalon large en lin et une chemise oversize : vous serez à la fois cool et chic.

Côté couleurs, les tons neutres (beige, sable, camel) restent les grands favoris de la saison, parfaits pour sublimer le bronzage sans voler la vedette à votre tenue. Lles plus téméraires oseront les nuances terracotta, vieux rose, vert sauge ou encore bleu pervenche, très en vue cette année.

Kitten heel, block ou talon carré : à chacune sa hauteur

Que vous soyez adepte du petit talon ou que vous aimiez prendre un peu de hauteur, cette sandale a pensé à tout le monde. Les versions kitten heel (le fameux mini-talon très 90’s) sont idéales pour les « longues » journées de marche. Les talons carrés moyens offrent un bon compromis entre stabilité et féminité. Et si vous ne jurez que par la hauteur, les versions plus perchées vous raviront en soirée.

Et surtout, les sandales en suédine à talons sont moins « fragiles » qu’elles n’en ont l’air : la suédine, bien que délicate au toucher, est facile à entretenir avec un peu de spray imperméabilisant et une brosse douce. De quoi les garder belles tout l’été.

Pourquoi elles vont détrôner les tongs ?

Les tongs ont longtemps eu leur heure de gloire. Pratiques, faciles à enfiler, elles ont habillé nos étés en mode cool et décontracté. Leur manque de maintien et leur silhouette parfois trop casual leur font toutefois perdre du terrain face à cette nouvelle génération de sandales à talons : plus travaillées, plus polyvalentes, mais tout aussi confortables.

Leur secret ? Elles savent habiller le pied sans l’enfermer, sublimer une tenue sans voler la vedette, et surtout, elles permettent de passer d’un brunch au bord de l’eau à une garden party sans avoir à changer de chaussures. C’est le genre de paire qui vous sauve quand vous ne savez pas quoi mettre. Et cette année, c’est elle qu’on verra partout – des plages de Biarritz aux rooftops parisiens.

Cette saison, oubliez donc les tongs informes et osez la sandale en suédine à talons. C’est LA bonne idée pour rester stylée sans sacrifier vos orteils. Marcher avec élégance, respirer la légèreté, et glisser un peu de velours dans votre été – avouez, ça donne envie, non ?