Voici l’imprimé qui va transformer votre dressing cette saison

Après les motifs léopard, zèbre ou python, une nouvelle star prend le devant de la scène mode cet automne : l’imprimé vache. Oui, vous avez bien lu. Avec ses taches noires et blanches au style graphique, il s’impose comme le motif qui dynamise nos vestes cet automne-hiver 2025/2026.

Un imprimé qui casse les codes

Longtemps réservé à l’univers western ou à quelques excentricités de podium, l’imprimé vache revient dans une version moderne et affirmée. Sur les vestes, il crée un effet visuel fort sans pour autant être difficile à porter. Associé à des coupes structurées – blazer oversize, manteau droit, veste courte à col large – il insuffle une touche d’irrévérence maîtrisée à nos looks du quotidien.

Comment l’adopter sans fausse note ?

La clé, c’est l’équilibre. Une veste imprimée vache devient la pièce forte de votre tenue. Inutile d’en faire trop : on l’associe à des basiques unis – jean brut, pantalon noir, t-shirt blanc ou col roulé beige. Une paire de bottes ou un sac structuré viendra compléter l’ensemble sans surcharger. Côté matières, on retrouve l’imprimé sur du simili-cuir, de la fausse fourrure, ou encore des textures façon peau lainée, parfaites pour réchauffer l’automne-hiver avec style.

Repérée sur Instagram, TikTok et dans les dernières collections de marques, la « cow print » séduit ainsi les fashionistas à la recherche d’un twist original.