Inspirée des années 1920, la tendance « East-West » s’impose pour 2026

Tendances mode
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : @zendaya / Instagram

La mode puise régulièrement dans l’histoire pour se réinventer. En 2026, la tendance « East-West » s’impose, portée notamment par des accessoires à la forme horizontale rappelant certaines lignes caractéristiques des années 1920.

Une esthétique inspirée des années 1920

La tendance East-West se distingue par des lignes horizontales, notamment visibles dans les accessoires et les silhouettes structurées. Dans les années 1920, la mode évolue vers des formes plus fluides, accompagnant les transformations sociales de l’époque. Les vêtements adoptent des coupes plus droites, mettant en avant une allure élancée. L’influence des années 1920 continue d’inspirer les créateurs, notamment à travers des lignes épurées et des silhouettes minimalistes. Ces références historiques contribuent à nourrir l’esthétique contemporaine.

@taylorandhart Hailey Bieber has a new engagement ring… and yes, it’s east–west. 😍 An elongated cushion, set horizontally across the band, and finished in her signature yellow-gold solitaire. Turning directions and turning heads, Hailey continues to shape the engagement ring conversation in her own iconic way. We’ve been exploring similar east–west engagement ring designs with elongated cushions, ovals, and emerald cuts – have a little look for some inspo, or save this if east–west feels like your direction. ✨😉 #haileybieber #celebrityengagementring #eastwestring #elongatedcushion #haileybieberengagementring ♬ original sound – Pdubcookin

Le sac East-West, pièce phare de la tendance

La tendance East-West est particulièrement visible dans les accessoires, notamment les sacs à main adoptant une forme rectangulaire horizontale. Plusieurs maisons de mode ont proposé des modèles reprenant cette silhouette allongée, devenue reconnaissable par son format compact et structuré. Les sacs East-West font partie des accessoires remarqués dans les collections récentes. Ce format s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

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Une silhouette qui joue avec les proportions

Au-delà des accessoires, la tendance East-West influence également les coupes de vêtements. Les lignes horizontales peuvent se retrouver dans des vestes structurées ou des robes aux proportions allongées. Cette approche modifie la perception des volumes en apportant un équilibre entre structure et fluidité. Les experts mode soulignent que la recherche de nouvelles proportions constitue un élément récurrent dans l’évolution des tendances.

Un retour des références vintage

Les inspirations vintage occupent une place importante dans les collections contemporaines. Les années 1920 sont régulièrement associées à une période d’innovation stylistique, marquée par l’apparition de nouvelles silhouettes. Les tendances actuelles réinterprètent ces références en les adaptant aux codes esthétiques actuels. L’influence des décennies passées permet d’enrichir les propositions stylistiques contemporaines.

 

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Pourquoi la tendance East-West attire l’attention en 2026

La popularité de cette tendance s’inscrit dans une évolution plus large des accessoires aux formes affirmées. Les lignes horizontales apportent une alternative aux silhouettes plus classiques, tout en restant faciles à intégrer dans différentes tenues. Les tendances mode évoluent régulièrement en combinant héritage historique et interprétation contemporaine. La tendance East-West illustre cette capacité de la mode à revisiter des références anciennes pour proposer de nouvelles lectures stylistiques.

En définitive, la tendance East-West peut être associée à des tenues minimalistes comme à des silhouettes plus structurées. Cette polyvalence contribue à expliquer son adoption par différentes marques. Les accessoires aux lignes horizontales permettent de structurer une silhouette sans modifier l’ensemble d’une tenue. La tendance East-West s’inscrit ainsi dans une dynamique où les accessoires jouent un rôle central dans la construction du style.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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