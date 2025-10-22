Quel est ce bracelet porte-bonheur que toutes les stars s’arrachent ?

De la chanteuse Beyoncé à la styliste Victoria Beckham, en passant par l’actrice Sarah Jessica Parker, ou la chanteuse Jenifer, un même bracelet illumine les poignets des stars. Conçu par la maison parisienne RedLine, ce bijou devenu porte-bonheur allie simplicité, raffinement et symbolisme, transformant un accessoire en véritable talisman.

Le design épuré et symbolique de RedLine

Fondée en 2005 par Laetitia Cohen-Skalli, la maison RedLine a fait du bracelet « Pure », un fil rouge orné d’un diamant serti clos, son emblème. Ce minimalisme précieux séduit par sa capacité à mêler la sobriété à une forte signification : le fil rouge symbolise protection, chance et liens invisibles. La collection s’est depuis enrichie de nombreuses déclinaisons – colliers, bagues, bracelets de cheville – toutes fabriquées à la main rue Saint-Honoré (1er et 8e arrondissements de Paris).

Un succès français qui s’exporte à l’international

Le phénomène a rapidement dépassé les frontières. En Chine, où le rouge représente chance et prospérité, la marque connaît un succès fulgurant. Des stars françaises comme l’animatrice de télévision française Karine Ferri ou l’ancienne Miss France Nord-Pas-de-Calais Camille Cerf aux icônes planétaires telles que Beyoncé et Post Malone, le bijou est devenu un must-have, aussi bien en backstage que sur les tapis rouges.

Un bracelet porté au quotidien et dans la durée

Plus qu’un simple bijou, ce bracelet est un compagnon de vie que l’on accumule, collectionne ou porte seul pour se sentir protégé au quotidien. RedLine célèbre cette année 2025 ses 20 ans avec la collection « Twenty », une édition limitée mêlant or jaune et blanc, et illustrant l’union et la force du lien à travers des diamants effleurés.

Le bracelet porte-bonheur de RedLine transcende ainsi la mode pour devenir un symbole d’énergie positive, d’élégance intemporelle et de connexion humaine, adopté par les célébrités comme par le grand public.