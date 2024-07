Les robes d’été les plus tendance de la saison à ne pas manquer

L’été est là, le soleil brille et les garde-robes se remplissent de couleurs éclatantes ainsi que de tissus légers. Les robes d’été sont un incontournable, offrant non seulement une grande variété de styles, mais aussi une occasion idéale de montrer votre sens de la mode tout en restant au frais. Voici donc un tour d’horizon des robes d’été les plus tendance de la saison, à ne pas manquer.

La robe longue bohème

Évoquant des images de festivals en plein air et de soirées à la plage, la robe longue bohème est un classique estival qui ne se démode jamais. Cet été 2024, elle revient en force avec des motifs floraux et des imprimés ethniques. On adore les versions avec des volants, des manches évasées et des détails brodés. Le must ? Une robe fluide en coton ou en lin, idéale pour les journées chaudes. Accessoirisez-la avec des sandales en similicuir et un chapeau de paille pour un look bohème chic.

La robe portefeuille

La robe portefeuille, popularisée par Diane von Fürstenberg, reste un incontournable de l’été. Sa coupe flatteuse convient à toutes les morphologies, et son côté ajustable en fait une pièce polyvalente. Cet été 2024, on craque pour les modèles en tissus légers avec des imprimés tropicaux ou des motifs géométriques. Que ce soit pour une soirée en terrasse ou une journée au bureau, la robe portefeuille est une alliée de choix. Portez-la avec des talons pour un look sophistiqué ou des baskets pour une touche décontractée.

La robe à bretelles fines

La robe à bretelles fines, ou slip dress, fait son grand retour cet été. Inspirée des nuisettes des années 90, elle est minimaliste comme on aime. Les matières satinées et soyeuses sont particulièrement prisées cet été 2024, tout comme les couleurs neutres et les tons métalliques. Portez-la seule pour un look audacieux ou superposez-la sur un t-shirt blanc pour une touche rétro. C’est la robe parfaite pour une soirée d’été, accompagnée de bijoux délicats et de sandales à talons.

La robe chemise

Pratique et élégante, la robe chemise est parfaite pour un look estival sans effort. Cet été 2024, elle se décline dans des couleurs pastel et des imprimés vichy, parfaits pour un style preppy. Les versions oversize sont particulièrement tendance, offrant confort et modernité. Associez-la avec une ceinture pour marquer la taille ou portez-la telle quelle pour une allure décontractée. Ajoutez des espadrilles et un sac en osier pour compléter le look.

La robe transparente

Pour les personnes plus audacieuses, la robe transparente est une tendance à ne pas manquer. Que ce soit en dentelle, en tulle ou en organza, ces robes apportent une touche sexy et chic à votre look estival. Portez-les avec un joli sous-vêtement, un maillot de bain ou une doublure pour un effet chic sans trop en dévoiler. Complétez votre tenue avec des accessoires subtils et des talons hauts pour un look glamour.

La robe en crochet

Le crochet fait un retour en force cet été 2024, et les robes ne font pas exception. La robe en crochet est idéale pour un look bohème et romantique. Optez pour des modèles avec des motifs ajourés et des franges pour un effet maximal. Les couleurs naturelles comme le beige, le blanc et le taupe sont les plus populaires, mais n’hésitez pas à jouer avec des teintes vives pour un look plus audacieux. Cette robe est parfaite pour une journée à la plage ou une promenade en ville. Associez-la avec des sandales plates et un tote bag en toile pour un style détendu.

La robe à imprimé animalier

L’imprimé animalier continue de régner sur les podiums et dans les rues cette saison. Les robes à imprimé léopard, zèbre ou encore serpent sont des pièces phares de l’été. Pour un look un brin sauvage, optez pour une robe mini ou midi avec un imprimé audacieux. Associez-la avec des accessoires neutres pour laisser la robe être la star de votre tenue.

La robe en jean

Le jean ne se démode jamais, et la robe en jean est un classique revisité chaque été. Cet été 2024, elle se décline en versions boutonnées, avec des poches ou des ceintures pour une touche rétro. La robe en jean est facile à porter, que ce soit pour une journée de shopping ou un pique-nique. Associez-la avec des sandales ou des baskets pour un look décontracté.

La robe à volants

Les volants sont une nouvelle fois partout cet été 2024, et les robes d’été ne font pas exception. Que ce soit sur les manches, l’ourlet ou le buste, les volants ajoutent une touche de mouvement à n’importe quelle robe. Les robes à volants se déclinent dans une multitude de styles, des mini-robes aux modèles maxi. Pour un look romantique, choisissez une robe à volants en mousseline ou en dentelle. Complétez votre tenue avec des chaussures à talons et des accessoires subtils.

La robe t-shirt

La robe t-shirt est un must-have pour un look décontracté et confortable. Cet été 2024, elle se décline en version oversize, souvent avec des imprimés graphiques ou des slogans. Associez-la avec des baskets et un sac banane pour un look sportif et tendance. Pour un style plus élaboré, ajoutez une ceinture pour structurer la silhouette et des accessoires colorés.

La robe à pois

Les pois sont un motif intemporel qui revient en force cet été 2024. Les robes à pois, qu’elles soient mini, midi ou maxi, apportent une touche rétro à votre garde-robe. Les pois noirs sur fond blanc sont un classique, mais n’hésitez pas à jouer avec des couleurs vives et des tailles de pois variées pour un look plus moderne. Portez cette robe avec des chaussures à talons et un rouge à lèvres rouge pour un style pin-up. Ou avec des sandales et un sac en osier pour une allure plus décontractée.

La robe asymétrique

Pour les personnes qui aiment se démarquer, la robe asymétrique est le choix parfait. Avec des ourlets irréguliers, des découpes audacieuses et des manches dépareillées, ces robes apportent une touche d’originalité à votre garde-robe estivale. Les imprimés audacieux et les couleurs vives sont particulièrement adaptés à ce style. Portez-la avec des talons pour une soirée ou des sandales pour une journée décontractée.

Cet été, laissez-vous séduire par la diversité des tendances en matière de robes. Que vous préfériez un style bohème, romantique, audacieux ou décontracté, il y a une robe pour chaque occasion. N’ayez pas peur de jouer avec les couleurs, les imprimés et les textures. Après tout, l’été est la saison idéale pour vous amuser avec la mode. Alors, quelle robe allez-vous choisir pour briller sous le soleil estival ?