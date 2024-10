Voici les 6 couleurs qui domineront la mode automne/hiver 2024-2025

L’automne et l’hiver sont synonymes de journées plus courtes, de ciel gris et de températures en chute libre. Mais bonne nouvelle ! La saison automne/hiver 2024-2025 s’annonce riche en couleurs qui sauront réchauffer nos garde-robes. Pour cette année, oubliez les tenues fades et ternes. La mode mise sur des teintes affirmées, élégantes, mais aussi douces et réconfortantes. Vous trouverez forcement votre bonheur parmi les palettes que les créateur.rice.s ont placées sur le devant de la scène. Alors sans plus attendre, voici les 6 couleurs phares qui illumineront votre dressing cet automne/hiver 2024-2025.

Vert Brat : la couleur qui ne passe pas inaperçue

Si vous n’avez jamais entendu parler du vert Brat, préparez-vous à en devenir obsédé.e. Cette teinte, quelque part entre un vert forêt saturé et un vert bouteille éclatant, s’impose comme la nouvelle star des podiums. Ultra-dynamique et pleine de personnalité, elle respire la confiance et l’assurance. Mais attention, ce n’est pas le vert sobre et discret que vous pourriez associer aux tailleurs stricts. Non, non, non ! Le vert Brat est là pour se faire remarquer.

Il s’invite aussi bien sur des manteaux longs et structurés, que sur des pièces plus minimalistes comme des pantalons droits ou des vestes en cuir. Vous le verrez également sur des robes maxi aux coupes fluides ou encore des accessoires comme des sacs et des bottines. Cette couleur donne immédiatement un coup de peps à n’importe quelle tenue, et elle est parfaite pour casser la monotonie des looks automnaux/hivernaux.

Petit conseil mode : associez-le à des nuances plus neutres pour équilibrer votre look et laisser le vert Brat briller de mille feux !

Crème : l’élégance du réconfort

Ah, la couleur crème ! Il y a quelque chose de si tendre et enveloppant dans cette teinte que rien qu’à l’évoquer, on se sent déjà plus douillet. Elle est parfaite pour l’automne-hiver, parce qu’en plus d’être élégante, elle a un côté réconfortant qui réchauffe nos cœurs pendant les journées froides.

Le crème est partout cette saison, surtout sur des pièces oversize et cocooning : imaginez des manteaux longs, de gros cardigans à mailles épaisses ou encore des robes pull dans lesquelles on pourrait se lover toute la journée. Le crème apporte une douceur visuelle, idéale pour celles et ceux qui veulent rester stylé.e.s sans sacrifier la chaleur et le confort. On le porte en total look pour un effet chic ou en petites touches pour illuminer une tenue.

Vert olive : le retour en force du naturel

L’automne ne serait pas vraiment l’automne sans une petite dose de vert olive. Cette couleur, profondément ancrée dans la nature, fait un retour en force cet automne/hiver 2024-2025, et pour cause. Elle incarne parfaitement la transition entre la fin de l’été et le début de l’hiver avec son côté à la fois chaleureux et terreux.

Le vert olive se décline à l’infini : sur des trenchs légers pour les journées plus douces, des pantalons cargo pour un style casual, ou même des robes plus ajustées pour un look sophistiqué. Sa grande force ? Il s’adapte à tous les styles et à toutes les occasions. Que vous soyez plutôt fan de looks militaires chic ou que vous préfériez le côté plus doux et romantique, le vert olive saura répondre à toutes vos envies. De plus, il se marie très bien avec d’autres couleurs comme le marron ou le crème, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

Rouge : une touche de passion pour affronter le froid

Les rouges sont de retour, et cette saison, on les retrouve dans toute leur splendeur, du rouge vif au bordeaux en passant par des tons plus doux comme le rouge cerise. Il y a quelque chose de magique dans cette couleur qui évoque à la fois la chaleur, la passion et l’audace, des éléments dont on a bien besoin quand les températures chutent.

Le rouge est la couleur de celles et ceux qui n’ont pas peur de se faire remarquer. Il se porte sur des robes fluides, des blazers bien coupés ou encore sur des manteaux pour un effet waouh garanti. Pour un look glamour, optez pour le rouge bordeaux ou un rouge foncé, idéal pour les soirées d’hiver. Le rouge vif, quant à lui, est parfait pour donner du punch à une tenue de jour, surtout lorsqu’il est associé à des matières douces comme la laine ou le velours. Et si vous n’êtes pas prêt.e à vous lancer dans un total rouge, misez sur des accessoires : des écharpes, des sacs ou des bottines feront très bien l’affaire pour apporter une petite touche de chaleur à vos tenues.

Gris : l’indémodable du style preppy

Le gris, c’est un peu le caméléon de notre dressing d’automne-hiver. Que vous soyez en quête d’un look minimaliste, élégant, ou que vous souhaitiez exprimer votre amour pour le style preppy, le gris s’adapte à toutes les situations. Cette saison, il se décline principalement dans des tons argentés, acier ou encore gris anthracite.

Son côté sobre et intemporel en fait une valeur sûre. On le porte dans des looks structurés : des vestes cintrées, des pantalons à pinces ou encore des jupes droites. Le gris est aussi l’allié parfait des tenues plus relax comme les pulls en maille ou les joggings en cachemire. Il est idéal pour composer des looks « effortless » tout en restant ultra-stylé.e.

Marron : la star terreuse de l’automne

Last but not least, impossible de ne pas mentionner le marron sous toutes ses formes. Du chocolat au marron glacé en passant par le camel, cette couleur est tout simplement incontournable en automne-hiver. On la retrouve dans des matières nobles comme le cuir, le daim ou encore la laine, ce qui lui confère une allure à la fois élégante et rustique.

Le marron s’invite partout : des manteaux longs aux sacs en passant par les bottines, il est la couleur par excellence des tenues automnales. Ce qui est génial avec le marron, c’est qu’il est incroyablement facile à porter et à assortir. Et les nuances de marron sont nombreuses, ce qui vous permet de varier les plaisirs et de jouer avec les textures pour un look toujours frais et élégant.

L’automne/hiver 2024-2025 promet d’être haut en couleur et en style. Que vous optiez pour l’audace avec le vert Brat et le rouge, ou que vous préfériez le réconfort du crème et du marron, il y en a pour tous les goûts. Ces teintes dominantes sont parfaites pour affronter le froid tout en restant au sommet de la tendance. Alors, prêt.e à donner un coup de fraîcheur à votre garde-robe ?