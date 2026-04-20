Zangeres Mariah Carey (57) zorgde voor opschudding in een zwarte jurk en leren laarzen.

De Amerikaanse singer-songwriter Mariah Carey heeft niet per se een rode loper nodig om indruk te maken. Op 18 april 2026 werd ze gefotografeerd in de straten van New York in een volledig zwarte outfit die zowel chic als stijlvol was.

Het detail dat alles verandert: de dubbele riem

Tijdens een simpele wandeling door Manhattan liet Mariah Carey een van haar meest opvallende looks van dit moment zien. De zangeres van "Vision of Love" gaf de "little black dress" een uitgesproken edgy twist, geïnspireerd op de Y2K-esthetiek. De jurk met diepe V-hals en een zoom die boven de knie eindigde, werd gedragen over een doorschijnende zwarte panty. Het meest in het oog springende element van de look: een riem met dubbele gesp die haar taille accentueerde en de outfit een rock-'n-roll-uitstraling gaf.

Mariah Carey zette het leerthema voort met een glanzende trenchcoat versierd met zilverkleurige details, gecombineerd met kniehoge laarzen met een blokhak. Om de look compleet te maken, koos ze voor een oversized zwarte zonnebril, een gouden vlinderring en diamanten oorbellen. Een mix van ingetogen glamour en een urban attitude die perfect de stijlbalans weergeeft die ze momenteel nastreeft.

Een week gewijd aan zwart-wit.

Een paar dagen eerder had Mariah Carey al twee opvallende verschijningen gemaakt op het Tiffany & Co.-gala ter gelegenheid van de lancering van de "Blue Book 2026: Hidden Garden"-collectie. De eerste look was een mouwloze zwarte jurk met een lange rok, gecombineerd met pumps met spitse neuzen, bedekt met zilveren pailletten en een diamanten halsketting. De tweede outfit was gebroken wit, met een off-shoulder jurk met lange mouwen, getailleerd met een gouden kettingceintuur en afgemaakt met zilveren hakken.

Mariah Carey, een zwart-wit icoon voor elke gelegenheid.

Eerder dit jaar, in februari, had Mariah Carey deze monochrome stijl al geïntroduceerd tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen, waar ze optrad in een geometrische witte jurk versierd met honderden kristallen, een verenboa en meer dan 300 karaat aan smaragdgeslepen diamanten van Levuma.

Kortom, of het nu een avondoutfit of een casual look betreft, Mariah Carey bewijst één ding: haar gevoel voor stijl is tijdloos.