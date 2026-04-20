De 49-jarige actrice Diane Kruger zorgde voor opschudding met een jurk die een kunstwerk waardig was.

Er zijn outfits die de grenzen van de mode overstijgen en aan kunst grenzen. Dat is precies het effect dat de Duitse actrice Diane Kruger teweegbracht tijdens de lancering van de nieuwe Tiffany & Co.-collectie, met een sculpturale jurk die meteen viraal ging.

Een prestigieus evenement in New York.

Op 16 april 2026 organiseerde Tiffany & Co. een gala in New York City ter gelegenheid van de lancering van hun nieuwe haute joaillerie-collectie, "Blue Book 2026: Hidden Garden". Het evenement vond plaats in de Park Avenue Armory in Manhattan en bracht een groot aantal beroemdheden samen, de een nog eleganter dan de ander.

Onder de gasten bevonden zich de Amerikaanse actrice Amanda Seyfried, de Britse actrice en producente Naomi Watts, de Amerikaanse actrice en regisseur Chase Sui Wonders en de Amerikaanse singer-songwriter Teyana Taylor.

Een jurk als een schilderij

Diane Kruger maakte furore in een strapless jurk van Sabina Bilenko Couture uit de lente/zomercollectie van 2026, waarvan het borduurwerk werkelijk adembenemend was. Het borduurwerk riep niet alleen de natuur op; het creëerde een compleet tafereel. De pauw, architectonische motieven en delicate plantaardige krullen vormden een waar juweellandschap, dat perfect aansloot bij de rode draad van de "Hidden Garden"-collectie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Check The Tag (@checkthetag)

Een kleurenpalet in harmonie met Tiffany.

Het semi-transparante, fijn gestructureerde lijfje was bedekt met parels en borduursels die deden denken aan kleine onderwaterschatten. De rok completeerde het silhouet, dat zowel vloeiend als kostbaar was. Actrice Diane Kruger droeg sieraden van Tiffany & Co., waarmee ze de perfecte harmonie tussen de outfit en het thema van de avond benadrukte.

Kortom, Diane Kruger weet hoe ze van een rode loper een waar mode-moment maakt, en vanavond was daarop geen uitzondering. De Duitse actrice bevestigt eens te meer haar status als stijlicoon – ze is in staat om een couturecreatie met zowel moeiteloze stijl als onmiskenbare persoonlijkheid te dragen.