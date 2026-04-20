Actrice Salma Hayek toont op elegante wijze haar natuurlijke grijze haar.

De Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek is niet van plan haar grijze haar te verbergen – integendeel. Op de rode loper van de Breakthrough Prize maakte ze er juist het middelpunt van een uiterst elegante look van.

Hollywoods meest wetenschappelijke ceremonie

Op 18 april 2026 vond in de Barker Hangar in Santa Monica de 12e editie van de Breakthrough Prize plaats, ook wel de "Oscars van de wetenschap" genoemd, een prijs die jaarlijks onderzoekers beloont die de meest significante doorbraken in hun vakgebied hebben bereikt.

Onder de vele beroemdheden die aanwezig waren, bevonden zich de Amerikaanse actrice Anne Hathaway, de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Zoe Saldaña, de Amerikaanse acteur en scenarioschrijver Robert Downey Jr., de Amerikaanse actrice en producent Jessica Chastain en de Maleisische actrice en producent Michelle Yeoh. Salma Hayek, een vaste gast op het evenement, was er ook, vergezeld door haar echtgenoot, de Franse zakenman François-Henri Pinault.

Een Gucci-jurk die elegantie en verfijning combineert.

Voor de gelegenheid koos Salma Hayek voor een lange zwarte Gucci-jurk van een soepelvallende stof, bedekt met onregelmatig geplaatste pailletten. De jurk had een diepe V-hals met ruches en een sleep. Ze maakte de outfit compleet met opvallende zilveren sieraden, wat bijdroeg aan een silhouet dat zowel chic als tijdloos was.

De knot die haar grijze haar mooi liet uitkomen.

Salma Hayek droeg, gestyled door Andy Lecompte, een opgestoken kapsel met een zorgvuldig gestylde zijpony, waardoor haar natuurlijke grijze haren goed zichtbaar waren. Het was de meest opvallende manier waarop haar grijze haar ooit op de rode loper te zien was, en het resultaat was verbluffend. Het opgestoken kapsel onthulde een paar kristallen en zilveren oorbellen, evenals een opvallende ring aan haar wijsvinger, ontworpen door David Webb.

Een bewuste keuze, geen toeval.

Dit is niet de eerste keer dat de actrice haar natuurlijke haar omarmt. In een interview met Allure magazine onthulde ze dat haar haar "niet graag geverfd wordt" en dat ze zich beter voelde met "gezond wit haar". Sinds ze begin 2025 haar grijze uitgroei liet zien tijdens de Golden Globes, heeft Salma Hayek haar grijze lokken geleidelijk aan bij elk publiek optreden getoond. Een consistente aanpak, die afwijkt van de gebruikelijke normen op de rode loper.

Samenvattend verscheen Salma Hayek op de rode loper aan de zijde van haar echtgenoot François-Henri Pinault, met wie ze sinds 2009 getrouwd is. Samen vormden ze een van de meest elegante stellen van de avond – het bewijs dat zelfvertrouwen en authenticiteit absoluut de beste accessoires zijn.