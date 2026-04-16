Deze 62-jarige actrice draagt tijdens haar vakantie een reeks minimalistische strandoutfits en zorgt daarmee voor de nodige ophef.

De Amerikaanse actrice Lisa Rinna geniet van haar zonnige vakantie met een reeks minimalistische outfits. Ze heeft een aantal strandoutfits laten zien, die veel reacties op Instagram hebben opgeleverd.

Lisa Rinna laat de ene na de andere vakantielook zien.

Lisa Rinna deelde verschillende foto's van haar tropische vakantie in een bericht met het onderschrift "Paradijs", gevolgd door een tweede reeks foto's die dezelfde dag werd geplaatst. De afbeeldingen tonen haar in diverse strandoutfits, waaronder setjes met delicate bandjes en een zwart silhouet met uitsnijdingen aan de zijkanten. De berichten plaatsen haar reis tussen Tahiti en Bora Bora in Frans-Polynesië.

Van de ene look naar de andere blijft Lisa Rinna trouw aan een zeer eenvoudige stijl: strakke lijnen en een houding die zelfvertrouwen boven overdaad stelt. Het is deze ingetogen aanpak die grotendeels de reacties online heeft aangewakkerd.

Minimalistische strandoutfits die de aandacht trekken.

Op foto's die door de roddelpers werden verspreid, is Lisa Rinna te zien in een blauw-rode outfit, in een zwarte look met een strohoed, en vervolgens in een meer grafische zwarte variant. Verschillende media benadrukten deze opeenvolging van "zeer minimalistische looks", die meteen de aandacht trokken.

Een vakantieserie die veel discussie op Instagram opleverde.

Op 7 april 2026 publiceerde Lisa Rinna al foto's die ze in het water had genomen met haar man, de Amerikaanse acteur Harry Hamlin, in een scène die door verschillende media werd geïnterpreteerd als "een knipoog naar de vakantiefoto's van Kylie Jenner en Timothée Chalamet".

De leeftijd van Lisa Rinna wordt ook vaak genoemd in de mediaverslagen over deze foto's. De media benadrukken haar elegantie, zelfvertrouwen en de manier waarop ze deze zomeroutfits draagt. Met deze minimalistische strandlooks laat Lisa Rinna ons zien dat een eenvoudig silhouet onvergetelijk kan zijn als het met elegantie wordt gedragen.

Tijdens haar vakantie tussen Tahiti en Bora Bora toverde Lisa Rinna een reeks foto's om tot een veelbesproken modetrend. Haar strandoutfits, die ze in verschillende posts herhaalde, creëren een zonnige en jeugdige uitstraling.