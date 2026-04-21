Deze verschijning van model Gigi Hadid brengt een vintage jurk weer in de schijnwerpers.

Fabienne Ba.
@gigihadid / Instagram

Eén jurk, één silhouet, en een heel tijdperk herleeft. Door voor een halterjurk te kiezen voor de uitreiking van de Breakthrough Prize Awards, liet het Amerikaanse model Gigi Hadid op elegante wijze zien waarom deze vintage stijl een comeback verdient.

Een zeer opvallende terugkeer naar de rode loper.

Op 18 april 2026 verscheen Gigi Hadid op de rode loper van de 12e jaarlijkse Breakthrough Prize Awards in Los Angeles. Voor deze gelegenheid koos ze voor een witte zijden satijnen jurk van David Koma, met een nauwsluitend silhouet dat haar figuur accentueerde. Een hoge split aan de achterkant gaf de jurk een speelse en luchtige uitstraling.

De haltertop, het belangrijkste onderdeel van de look.

Het was het bovenstuk van de jurk dat de show stal: een opnieuw vormgegeven halterhals, gestructureerd door een met juwelen bezette broche en gekruiste bandjes die aan de achterkant vastgeknoopt werden. Dit architectonische detail gaf de outfit een bijna sculpturale dimensie. De look werd compleet gemaakt met Andrea Wazen muiltjes met hakken en kristallen oorbellen, voor een strak en stralend silhouet.

Een kapsel met Hollywood-roots

De halterjurk is geen recente uitvinding. Enorm populair in de jaren 50 en 60, belichaamde hij de Hollywood-chic en werd hij gedragen door iconen als Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor. De kenmerkende halslijn, gevormd door bandjes die in de nek worden vastgeknoopt, laat de schouders zien, verlengt de nek en zorgt voor een natuurlijk elegante houding. In de jaren 90 beleefde de halterjurk een heropleving in meer gestroomlijnde versies: eenvoudige snitten, soepele en satijnachtige stoffen, in een moeiteloos chique stijl.

Door deze jurk te kiezen voor een van haar zeldzame verschijningen op de rode loper, maakte Gigi Hadid niet alleen een gedurfd statement, maar wekte ze ook de interesse in een stijl die door velen was vergeten. Het bewijs dat mode nooit echt sterft.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Met deze jurk met metallic accenten creëert actrice Eva Longoria een onvergetelijke look.
Article suivant
"Een wonder": Natalie Portman maakt op 44-jarige leeftijd bekend dat ze zwanger is.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

