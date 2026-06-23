"Dit is geen outfit voor op de boot": Kim Kardashian verrast met een leren look.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid en zakenvrouw Kim Kardashian verscheen onlangs aan boord van een jacht in een volledig zwarte leren Gucci-outfit, een modekeuze die onmiddellijk een storm van reacties op sociale media veroorzaakte.

Een volledig zwarte leren outfit van Gucci.

Kim Kardashian verscheen op haar Instagram-account in een volledig zwarte leren outfit van Gucci. Het Italiaanse modehuis, waarvoor ze al meerdere seizoenen een van de meest prominente ambassadrices is, voorzag haar van een jasje met ritssluiting aan de voorkant en een bijpassende broek. Het meest opvallende element van de outfit is het jasje, waarvan de ritssluiting aan de voorkant niet helemaal dichtgaat. Kim Kardashian koos ervoor om de rits gedeeltelijk open te laten, waardoor een laag uitgesneden effect ontstaat. Deze volledig zwarte look is uitgegroeid tot een kenmerkende stijl van haar.

Accessoires maken de set compleet.

Om deze look compleet te maken, koos Kim Kardashian voor zorgvuldig uitgekozen accessoires. Een oversized zonnebril beschermde haar ogen en benadrukte tegelijkertijd het mysterieuze karakter van de outfit. Naast haar droeg ze een schoudertas, die het geheel afmaakte en de monochrome uitstraling behield. Deze opeenstapeling van zwarte elementen creëert een look van top tot teen, waarbij elk onderdeel de andere aanvult in een logisch visueel geheel.

Een jacht als zomerse achtergrond

Kim Kardashian werd gespot aan boord van een luxe jacht, waar ze genoot van een avond met gasten. Verschillende foto's tonen Kim in een diepgaand gesprek, terwijl ze ontspannen momenten vastlegt in een exclusieve omgeving. Het contrast tussen de verwachte ongedwongenheid van een avond op zee en de gestructureerde aard van haar leren outfit zorgt voor een opvallend effect dat online reacties uitlokte. Sommigen merkten op: "Dit soort look associeer je normaal gesproken niet met een dag op het water."

Een bericht dat een stortvloed aan reacties teweegbracht.

Onder de foto's werd ze overladen met complimenten van fans. "Dit is precies de Kim die we nodig hadden," schreef iemand, een reactie die door veel modekenners werd gedeeld. Anderen prezen de getailleerde snit: "Ik vind deze outfit geweldig," "Zo mooi!" schreven verschillende volgers. Een veelheid aan emoji's, waaronder zwarte hartjes en vlammen, vergezelde de reacties, wat de wijdverspreide bewondering voor deze verschijning weerspiegelde.

Met haar volledig zwarte leren Gucci-outfit, halfopen jasje en bijpassende accessoires, maakte Kim Kardashian een perfecte indruk. Ze bewees eens te meer dat ze een simpel jachtfeestje kan omtoveren tot een onvergetelijk mode-moment, door te spelen met de bekende conventies van de zomermode.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
"Het is gewaagd voor haar leeftijd": Vera Wang, 76 jaar oud, zorgt voor opschudding met een outfit die veel aandacht trekt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Het is gewaagd voor haar leeftijd": Vera Wang, 76 jaar oud, zorgt voor opschudding met een outfit die veel aandacht trekt.

De Chinees-Amerikaanse modeontwerpster Vera Wang is niet van plan zich aan conventies te conformeren. Ze zorgde onlangs voor...

480.000 parels en 25.000 veren: de trouwjurk van Dua Lipa verbergt een indrukwekkende hoeveelheid handwerk.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa heeft eindelijk haar trouwjurk onthuld. Enkele weken na haar huwelijk met de Britse...

Op het strand deelt model Gisele Bündchen een teder moment met haar echtgenoot.

Om Vaderdag (zondag 21 juni) te vieren, gaf Gisele Bündchen haar fans een zeldzaam kijkje in haar gezinsleven....

Model Brooks Nader maakt indruk in een sculpturale rode jurk.

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader heeft opnieuw ieders aandacht getrokken. Ze deelde een reeks foto's op...

Deze voormalige basketballer, met een lengte van 2,31 meter, heeft de overstap gemaakt naar de filmindustrie.

Hij droomde ervan een basketbalster te worden. Uiteindelijk schittert Robert Bobroczkyi echter op het witte doek. Met zijn...

Model Emily Ratajkowski, een alleenstaande moeder na haar scheiding, legt uit waarom ze dit label afwijst.

Het Amerikaanse model, actrice en auteur Emily Ratajkowski weigert zich te laten definiëren door één enkel label. In...