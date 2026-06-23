"Dit is geen outfit voor op de boot": Kim Kardashian verrast met een leren look.

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid en zakenvrouw Kim Kardashian verscheen onlangs aan boord van een jacht in een volledig zwarte leren Gucci-outfit, een modekeuze die onmiddellijk een storm van reacties op sociale media veroorzaakte.

Een volledig zwarte leren outfit van Gucci.

Kim Kardashian verscheen op haar Instagram-account in een volledig zwarte leren outfit van Gucci. Het Italiaanse modehuis, waarvoor ze al meerdere seizoenen een van de meest prominente ambassadrices is, voorzag haar van een jasje met ritssluiting aan de voorkant en een bijpassende broek. Het meest opvallende element van de outfit is het jasje, waarvan de ritssluiting aan de voorkant niet helemaal dichtgaat. Kim Kardashian koos ervoor om de rits gedeeltelijk open te laten, waardoor een laag uitgesneden effect ontstaat. Deze volledig zwarte look is uitgegroeid tot een kenmerkende stijl van haar.

Accessoires maken de set compleet.

Om deze look compleet te maken, koos Kim Kardashian voor zorgvuldig uitgekozen accessoires. Een oversized zonnebril beschermde haar ogen en benadrukte tegelijkertijd het mysterieuze karakter van de outfit. Naast haar droeg ze een schoudertas, die het geheel afmaakte en de monochrome uitstraling behield. Deze opeenstapeling van zwarte elementen creëert een look van top tot teen, waarbij elk onderdeel de andere aanvult in een logisch visueel geheel.

Een jacht als zomerse achtergrond

Kim Kardashian werd gespot aan boord van een luxe jacht, waar ze genoot van een avond met gasten. Verschillende foto's tonen Kim in een diepgaand gesprek, terwijl ze ontspannen momenten vastlegt in een exclusieve omgeving. Het contrast tussen de verwachte ongedwongenheid van een avond op zee en de gestructureerde aard van haar leren outfit zorgt voor een opvallend effect dat online reacties uitlokte. Sommigen merkten op: "Dit soort look associeer je normaal gesproken niet met een dag op het water."

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Een bericht dat een stortvloed aan reacties teweegbracht.

Onder de foto's werd ze overladen met complimenten van fans. "Dit is precies de Kim die we nodig hadden," schreef iemand, een reactie die door veel modekenners werd gedeeld. Anderen prezen de getailleerde snit: "Ik vind deze outfit geweldig," "Zo mooi!" schreven verschillende volgers. Een veelheid aan emoji's, waaronder zwarte hartjes en vlammen, vergezelde de reacties, wat de wijdverspreide bewondering voor deze verschijning weerspiegelde.

Met haar volledig zwarte leren Gucci-outfit, halfopen jasje en bijpassende accessoires, maakte Kim Kardashian een perfecte indruk. Ze bewees eens te meer dat ze een simpel jachtfeestje kan omtoveren tot een onvergetelijk mode-moment, door te spelen met de bekende conventies van de zomermode.