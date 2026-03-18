Op het strand neemt deze voormalige atleet een "Baywatch"-look aan voor de reboot van de serie.

Léa Michel
Op het strand geeft voormalig Amerikaans turnster Livvy Dunne een voorproefje van de reboot van "Baywatch" met een look geïnspireerd op de serie, poserend in een rood-witte outfit met een brede glimlach.

Eerste blik op de reboot van "Baywatch"

Op 16 maart 2026 deelde Livvy Dunne, voormalig turnster van LSU en influencer, de eerste foto van haar rol in de reboot van "Baywatch" op Instagram. Liggend op het strand houdt ze het script van de opnames vast, gekleed in een rode maillot en een wit hemdje, met een brede glimlach op haar gezicht. Het onderschrift , "Ik ben geen strandwacht, maar ik speel er wel een op tv", bevestigt haar rol als Grace, een enthousiaste nieuwe rekruut, zoals beschreven door Deadline .

Een jonge en diverse cast

Livvy Dunne voegt zich bij:

  • Canadese acteur Stephen Amell (Hobie Buchannon)
  • Amerikaans model Brook Nader
  • Amerikaanse acteur Noah Beck,
  • De Canadese actrice, model en producer Shay Mitchell
  • De Amerikaanse actrice, model en zangeres Jessica Belkin
  • Amerikaanse actrice Hassie Harrison
  • Amerikaanse acteur Thaddeus LaGrone

David Chokachi kruipt opnieuw in de huid van Cody Madison, die hij al in de originele serie (1989-1999) vertolkte. De reboot, die naar verwachting in 2026-2027 op Fox wordt uitgezonden, belooft een nieuwe generatie "reddingsacties vol adrenaline, gecompliceerde relaties en heldhaftige strandavonturen".

Een knipoog naar de erfenis van "Baywatch".

De originele serie met de Amerikaanse acteur en zanger David Hasselhoff en de Canadees-Amerikaanse actrice en model Pamela Anderson blijft een cultklassieker. Hoewel er nog geen cameo's zijn bevestigd, belichaamt Livvy Dunne perfect de "jeugdige" energie die deze heropleving belooft. De formule wordt gemoderniseerd, maar de strand- en actie-DNA blijft behouden.

Kortom, Livvy Dunne lanceert vol zelfvertrouwen de reboot van "Baywatch" en gebruikt haar verleden als gymnaste als springplank naar Hollywood. Onder de Californische zon wordt al een nieuw hoofdstuk geschreven.

Deze zwangere actrice trekt de aandacht in een groene jurk naast Margot Robbie.
Op 44-jarige leeftijd ziet Jessica Alba er prachtig uit in een glinsterende zwarte jurk.

