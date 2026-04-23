Deze zangeres vertelt openhartig over haar bipolaire stoornis en wat er in haar leven is veranderd.

Een jaar nadat ze openlijk over haar psychische problemen sprak, blikt de Amerikaanse zangeres, songwriter en danseres Kehlani terug op de ingrijpende veranderingen die deze diagnose teweegbracht. In een recent interview beschrijft ze een reis die gekenmerkt werd door "bewustwording, therapie en een nieuwe manier van leven".

Een diagnose die een keerpunt markeert.

In 2025 maakte Kehlani bekend dat bij haar een bipolaire stoornis en een borderline persoonlijkheidsstoornis waren vastgesteld. Deze openbaring veranderde haar dagelijks leven ingrijpend. Ze legt uit dat het benoemen van haar problemen een essentiële stap was, maar dat het ook een commitment met zich meebracht: beter begrijpen hoe ze functioneert en haar leven daarop aanpassen.

Therapie, behandeling en bewustwording

Sinds deze diagnose heeft Kehlani verschillende vormen van follow-up ingezet, waaronder medicatie en diverse therapeutische benaderingen. Ze benadrukt het belang van wat ze omschrijft als een "mentale gereedschapskist".

Dit nieuwe inzicht stelt haar in staat om met name haar symptomen en triggers sneller te herkennen. Ze leert geleidelijk aan de waarschuwingssignalen van aanvallen te herkennen, zoals slaapstoornissen, energieschommelingen of gedragsveranderingen.

Leren om "anders" te leven

Kehlani legt ook uit dat ze momenteel een levensstijl aan het ontwikkelen is die bij haar past, rekening houdend met haar mentale gezondheid. Dit houdt onder andere in dat ze beter communiceert met de mensen om haar heen. Ze moedigt haar naasten aan om op bepaalde signalen te letten en in te grijpen wanneer dat nodig is. Deze openheid wordt een belangrijk element van haar stabiliteit, waardoor ze moeilijke tijden niet langer alleen hoeft te doorstaan.

Een reis gekenmerkt door momenten van breuk.

Voordat ze de diagnose kreeg, maakte Kehlani een bijzonder intense periode door, gekenmerkt door angst, woede en een vorm van paranoia. Ze beschrijft een keerpunt dat haar ertoe aanzette hulp te zoeken. Achteraf erkent ze dat deze fase cruciaal was: zonder deze episode had ze wellicht geen diagnose gekregen of was ze niet aan dit werk aan zichzelf begonnen.

Een nieuwe fase in zijn leven en carrière.

Kehlani zet haar carrière voort en integreert tegelijkertijd deze nieuwe persoonlijke realiteiten. Onlangs werd ze geëerd met een Grammy Award en ze belichaamt tevens een opener gesprek over mentale gezondheid binnen de muziekindustrie. Haar verhaal benadrukt een belangrijke boodschap: inzicht in je eigen geest is een proces dat tijd, hulpmiddelen en ondersteuning vereist.

Door haar ervaringen te delen, draagt Kehlani bij aan het inzicht in bipolaire stoornis en de bijbehorende realiteit. Haar verhaal illustreert zowel de complexiteit van de diagnose als de groeimogelijkheden die deze biedt door voortdurende zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.