Stimulatie van de nervus vagus: wat is deze controversiële wellness-trend?

Langzaam ademhalen, koude douches, antistressoefeningen... op sociale media beloven talloze methoden de nervus vagus te stimuleren om rust en balans te herstellen. Achter deze populaire trend schuilt echter een genuanceerdere wetenschappelijke realiteit. Tussen echte voordelen en marketingtrucs in is het onderwerp zeer controversieel.

De nervus vagus, de onbezongen ster van het menselijk lichaam

De nervus vagus is een belangrijk onderdeel van het parasympathische zenuwstelsel , dat het lichaam helpt te ontspannen, te herstellen en zijn evenwicht te hervinden na een periode van stress. Hij verbindt de hersenen met verschillende belangrijke organen, waaronder het hart, de longen en het spijsverteringsstelsel. Daardoor speelt hij een rol in diverse automatische functies: hartslag, ademhaling, spijsvertering en zelfs bepaalde emotionele reacties.

Kort gezegd is het een beetje zoals een van de interne communicatiekabels van het lichaam. De rol die het speelt bij het reguleren van stress verklaart waarom het de wellnesswereld zo fascineert.

Een praktische toepassing… in de geneeskunde

Vaguszenuwstimulatie is niet ontstaan op TikTok. Het bestaat al lange tijd binnen een specifieke medische context. Een techniek genaamd VNS (Vaguszenuwstimulatie) wordt gebruikt in bepaalde gevallen van therapieresistente epilepsie of ernstige depressie. Het maakt doorgaans gebruik van een chirurgisch geïmplanteerd apparaat dat gecontroleerde elektrische impulsen naar de nervus vagus kan sturen.

Deze medische toepassingen zijn gereguleerd, worden gecontroleerd door zorgprofessionals en ondersteund door wetenschappelijke evaluaties. Dit staat dus haaks op de snelle beloftes die online worden gedaan.

Waarom sociale media hierop inspelen

Op internet worden verschillende methoden gepresenteerd als "natuurlijke" manieren om deze zenuw te stimuleren: diep ademhalen, zingen, gorgelen, meditatie, blootstelling aan kou of ontspanningsoefeningen.

Sommige van deze oefeningen kunnen inderdaad een staat van ontspanning bevorderen. Zo wordt bijvoorbeeld langzame en regelmatige ademhaling onderzocht op de mogelijke invloed ervan op het autonome zenuwstelsel, met name door een vermindering van waargenomen spanning en een gevoel van kalmte. Met andere woorden, bepaalde technieken kunnen gunstig zijn zonder per se een dramatische of directe invloed op de nervus vagus te hebben, zoals soms wordt beweerd.

Waarom deze trend controversieel is

Experts waarschuwen hier voor voorzichtigheid. Veel online informatie vereenvoudigt de werking van het zenuwstelsel te veel. Stress, angst en vermoeidheid zijn niet afhankelijk van het 'ontstoppen' van één enkele zenuw. Ze zijn gebaseerd op talloze factoren: slaap, mentale belasting, algehele gezondheid, omgeving, emoties, beweging, voeding en levensomstandigheden.

Het presenteren van vaguszenuwstimulatie als een "wonderkuur" kan daarom valse hoop wekken of mensen afleiden van meer geschikte behandelingen. Experts wijzen er ook op dat een gevoel van welzijn na een ademhalingsoefening of een moment van ontspanning niet noodzakelijkerwijs betekent dat de vaguszenuw meetbaar is "geactiveerd".

Een interessante aanwijzing, maar geen toverstaf.

Wetenschappelijk onderzoek blijft de rol van het autonome zenuwstelsel bij stressmanagement en bepaalde fysiologische functies onderzoeken. Het onderwerp is belangrijk en verdient de aandacht die het krijgt. Dit betekent echter niet dat alle virale methoden gevalideerd zijn, noch dat hun effecten voor iedereen hetzelfde zijn.

Sommige mensen voelen zich rustiger door langzaam ademhalen of ontspanning, anderen minder. En dat is volkomen normaal: elk lichaam functioneert op zijn eigen manier, heeft zijn eigen ritme en zijn eigen gevoeligheid.

Samenvattend illustreert deze stimulatie van de nervus vagus de groeiende interesse in welzijnsbenaderingen die verband houden met stress en emotioneel evenwicht. Ja, de nervus vagus speelt een belangrijke rol in het lichaam. Ja, bepaalde oefeningen zoals ademhalingsoefeningen of ontspanningstechnieken kunnen heilzaam zijn. Maar nee, het is geen 'geheime knop' die je kunt indrukken om alle problemen op te lossen.