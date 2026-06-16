De voorbeeldige houding van de Japanse fans na de wedstrijd is wereldwijd gezien.

Opnieuw haalden ze de krantenkoppen vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid. Na de gelijkspelwedstrijd tussen Japan en Nederland op het WK 2026 bleven Japanse fans op de tribune om het stadion schoon te maken – een traditie die de hele wereld nog steeds fascineert.

Fans die na het laatste fluitsignaal op de tribune bleven zitten.

Op het veld van het Dallas Stadium in Texas vond een van de spannendste wedstrijden van de groepsfase van het WK 2026 plaats. Op 14 juni nam Japan het in Groep F op tegen Nederland, een wedstrijd die in een opwindend 2-2 gelijkspel eindigde. Zodra het eindsignaal klonk, verlieten de meeste toeschouwers het stadion, maar de fans van de "Blauwe Samurai" bleven op de tribune zitten voor een heel ander ritueel.

Gewapend met de blauwe tassen die ze tijdens de wedstrijd hadden gebruikt om hun team aan te moedigen, gingen ze methodisch aan de slag om het afval op de stoelen en tussen de rijen te verzamelen. Flessen, bekers en verpakkingen: elk stukje afval werd zorgvuldig verzameld en in de tassen gedaan, waardoor het einde van de wedstrijd veranderde in een ware opruimactie. Een tafereel dat een ritueel is geworden, maar dat de wereld nog steeds fascineert.

Een traditie die al meer dan 25 jaar bestaat.

Hoewel de afbeelding opnieuw bewondering oogst, is het fenomeen zelf niets nieuws. Deze gewoonte onder Japanse fans dateert uit het WK van 1998 in Frankrijk, de eerste deelname van het land aan het toernooi. Sindsdien herhalen Japanse fans dit gebaar bij elk groot internationaal sportevenement – WK, Olympische Spelen.

Tijdens het WK 2022 in Qatar ging de foto zelfs wereldwijd viraal na de verrassende overwinning van Japan op Duitsland in het Khalifa Stadium. Bij elke editie dezelfde conclusie: een stadion dat brandschoon wordt achtergelaten door degenen die er tijdens de wedstrijd verbleven.

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"Tatsu tori ato wo nigosazu": de uitdrukking die de filosofie samenvat.

Om dit gebaar te begrijpen, moet men een bijzonder verhelderende Japanse uitdrukking in overweging nemen: "Tatsu tori ato wo nigosazu." Letterlijk betekent dit "de vogel die vliegt, laat niets achter." Een poëtische zin die een levensfilosofie samenvat: een plek in dezelfde staat achterlaten als waarin je hem aantrof. Dit idee wordt in Japan al vanaf de basisschool bijgebracht, waar kinderen leren hun klaslokalen en schoolgangen zelf schoon te maken.

Het leren respecteren van gedeelde ruimtes wordt in de volwassenheid een automatisme. Deze gewoonte strekt zich zelfs uit tot het dagelijks leven: in Japan zijn openbare vuilnisbakken zeldzaam en hebben bewoners de gewoonte ontwikkeld om hun afval mee naar huis te nemen.

Een gebaar ingegeven door respect

Tijdens een interview met FIFA ter plaatse legden verschillende fans de diepere motivatie achter deze gezamenlijke opruimactie uit. "Het hoort bij de cultuur. Maar het gaat ook om respect voor alles: respect voor de spelers, voor andere fans en ook voor het stadion. We zijn vereerd om hier te zijn, dus we willen geen rotzooi achterlaten," legde een van hen uit.

Deze uitspraak vat de symbolische dimensie van het gebaar perfect samen: het gaat niet alleen om hygiëne, maar om een concrete uiting van nederigheid en dankbaarheid jegens het gastland en de andere deelnemers. Scott North, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Osaka, legde in 2018 aan de BBC uit: "Door de constante herinneringen tijdens de kindertijd worden deze gedragingen gewoonten voor een groot deel van de bevolking."

Ook de Japanse spelers waren voorbeeldig.

Deze voorbeeldige houding beperkte zich niet tot de tribunes. Ook op het veld pasten de Japanse spelers deze filosofie toe. Een officiële FIFA-foto, die veelvuldig is gedeeld, toont de kleedkamer van het Japanse team na de wedstrijd: volledig schoon, netjes en klaar voor gebruik. Er lag geen materiaal meer op de grond, geen spoor van de activiteiten van de afgelopen uren. Dit is typerend voor de Japanse spelers, die daarmee dezelfde mentaliteit als hun fans op de tribune uitdragen op het veld. Zulke consistentie is zeldzaam en draagt bij aan de internationale reputatie van het nationale team.

Het verspreidde zich onmiddellijk razendsnel via sociale media.

Zoals bij elke editie circuleerden beelden van de schoongemaakte tribunes al snel op sociale media. FIFA zelf deelde een video van de actie op haar officiële X-account (voorheen Twitter), vergezeld van een bericht waarin de actie werd geprezen.

Een bijzonder treffende anekdote werd ook gedeeld: Jameis Winston, de quarterback van de New York Giants, die als commentator voor FOX in het stadion aanwezig was, werd gefilmd terwijl hij Japanse fans hielp met het opruimen van afval. Een symbolisch beeld dat het positieve rimpeleffect van dit soort gebaren illustreert. Over de hele wereld stroomden bewonderende berichten binnen op sociale media.

Een collectieve les die verder reikt dan voetbal.

Los van de sport zelf, belichaamt dit gebaar alles wat velen bewonderen in de hedendaagse Japanse cultuur: een diepe verbondenheid met het collectief, een gevoel van individuele plicht jegens de gemeenschap en een geïnternaliseerde discipline die vrij is van externe beperkingen. In een tijd waarin het wereldvoetbal vaak wordt geassocieerd met meer "contrasterende" beelden – geweld, vandalisme, incidenten op de tribunes – biedt het ritueel van de Japanse fans een stil maar krachtig tegenvoorbeeld.

Voor de volgende etappe van hun WK-campagne 2026 neemt het team het op 20 juni in Monterrey, Mexico, op tegen Tunesië, en vervolgens op 25 juni tegen Zweden, wederom in het Dallas Stadium. Dit zal ongetwijfeld een kans zijn om dit inmiddels iconische gebaar te herhalen.

Met hun blauwe tassen in de hand en hun kalme, geconcentreerde houding, maakten de Japanse fans van een WK-wedstrijd wederom een les in maatschappelijke verantwoordelijkheid. In een wereld waar opvallende beelden uit stadions vaak geassocieerd worden met 'excessen', herinnert de stille waardigheid van de Blauwe Samurai ons eraan dat er een andere manier is om van sport te houden – en misschien wel, meer in het algemeen, om samen te leven.