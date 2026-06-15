In Argentinië kan het niet betalen van kinderalimentatie ertoe leiden dat iemand geen WK-wedstrijden mag bijwonen.

In Argentinië is voetbal bijna heilig. Het is precies deze nationale passie die de regering van Buenos Aires nu duidelijk als drukmiddel gebruikt: ouders die hun kinderalimentatie niet betalen, zouden de toegang tot de WK-wedstrijden van 2026 kunnen worden ontzegd.

Een ongekende maatregel op internationale schaal.

Argentinië heeft een onverwachte en ongekende stap gezet. De gemeente Buenos Aires heeft een maatregel ingevoerd die ouders die kinderalimentatie verschuldigd zijn, verbiedt wedstrijden van het FIFA Wereldkampioenschap 2026 bij te wonen. Dit toernooi vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Deze stap is des te opvallender omdat het een internationaal evenement betreft dat in het buitenland plaatsvindt en rechtstreeks een van de meest diepgewortelde passies van het land raakt. Van de Argentijnse international Diego Maradona tot de Argentijnse international Lionel Messi, Argentinië is inderdaad een voetballand, en het ontnemen van zo'n evenement aan de burgers komt neer op een symbolische straf.

Een samenwerking tussen Buenos Aires en de Verenigde Staten.

Hoe kan Argentinië precies voorkomen dat zijn eigen burgers wedstrijden op Amerikaans grondgebied bijwonen? Volgens de Argentijnse krant La Nación is de maatregel gebaseerd op een overeenkomst tussen de gemeente Buenos Aires en de Amerikaanse regering. De lokale overheid, onder leiding van Jorge Macri, heeft de Amerikaanse autoriteiten toegang verleend tot de database van het Openbaar Register van Kinderalimentatiewanbetalers (RPAM). Dankzij deze gegevensuitwisseling kunnen de diensten die verantwoordelijk zijn voor de toegang tot het land of de kaartverkoop voor de wedstrijd de betreffende personen identificeren en hen de toegang tot de stadions ontzeggen.

Als er geen problemen zijn met uw kleding, komt tampoco binnen in de cancha. In de stad is er een jaar lang een verbod op het nuttigen van twee voedingsmiddelen in stadions en bij grote evenementen. Nu, in samenwerking met de Nationale Overheid, vatten we onze gegevens over het Tribuna-programma samen… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) 26 mei 2026

Meer dan 13.000 ouders mogelijk getroffen

De omvang van de operatie is aanzienlijk. Volgens informatie van La Nación staan er momenteel meer dan 13.000 ouders geregistreerd als wanbetalers van kinderalimentatie in Buenos Aires en 13 andere Argentijnse provincies. Deze personen zouden daardoor allemaal de toegang tot de wedstrijden van het Argentijnse nationale team tijdens het WK kunnen worden ontzegd. De overeenkomsten voor gegevensuitwisseling tussen de gemeente en lokale autoriteiten vergroten de reikwijdte van de operatie aanzienlijk. Deze landelijke dekking transformeert de maatregel, die aanvankelijk door de hoofdstad werd ingevoerd, in een grootschalig overheidsbeleid.

Een maatregel die al sinds maart 2025 van kracht is.

Hoewel de vermelding van het WK 2026 de maatregel internationale bekendheid heeft gegeven, is de maatregel zelf niet nieuw. Hij werd in maart 2025 door de stad Buenos Aires ingevoerd. Sindsdien is de toegang tot Argentijnse stadions verboden voor ouders die "hun kinderalimentatie niet betalen". Er worden identiteitscontroles uitgevoerd bij de ingang van sportaccommodaties, waardoor de betrokkenen gericht kunnen worden geïdentificeerd. Volgens officiële cijfers zijn sinds de invoering van de maatregel al 162 fans geïdentificeerd die "vergeten" zijn hun ouderlijke verplichtingen na te komen.

Een politieke boodschap die openlijk door de burgemeester werd omarmd.

De autoriteiten hebben de maatregel openlijk verdedigd. Op het sociale netwerk X (voorheen Twitter) rechtvaardigde de burgemeester van Buenos Aires, Jorge Macri, de maatregel stellig. "Wie nalaat een fundamentele verplichting na te komen, zoals het voeden van zijn of haar kinderen, zal de consequenties moeten dragen. Als ze niet in de behoeften van hun kinderen voorzien, wordt hen de toegang tot het stadion ontzegd", verklaarde hij. Deze politieke houding onderstreept het afschrikwekkende, zelfs bestraffende, karakter van de maatregel. Het verklaarde doel is om de betrokken ouders aan te sporen hun situatie te regulariseren, op straffe van sancties die een directe impact hebben op hun dagelijks leven.

Voetbal als middel voor maatschappelijke actie.

Afgezien van het ogenschijnlijk anekdotische karakter van het gebruik van voetbal als instrument, roept de Argentijnse aanpak een bredere vraag op: de effectiviteit van symbolische middelen om ouderlijke verplichtingen af te dwingen. In een land waar voetbal alle sociale klassen en alle leeftijden mobiliseert, is het ontzeggen van toegang tot stadions een bijzonder krachtige sanctie.

Dit soort maatregelen, die een vrijetijdsbesteding betreffen die diep verankerd is in de nationale cultuur, is bedoeld om sociale druk uit te oefenen waar traditionele juridische procedures soms traag of ineffectief zijn. Deze aanpak doet denken aan andere ervaringen in het buitenland, waar sancties die verband houden met het dagelijks leven (zoals het intrekken van rijbewijzen of beperkte toegang tot bepaalde diensten) worden gebruikt om alimentatiebetalingen te innen.

Een maatregel die tot discussie leidt.

Hoewel de maatregel in Argentinië door sommigen wordt verwelkomd als "een concreet instrument om de rechten van kinderen te beschermen", roept hij ook vragen op. Sommige waarnemers stellen vragen over "het respect voor individuele vrijheden, de wijze waarop gegevens tussen landen worden gedeeld en de proportionaliteit van de straf". Anderen benadrukken dat de effectiviteit van het systeem grotendeels zal afhangen van de praktische implementatie ervan in de Verenigde Staten, waar identiteitscontroles bij stadioningangen nog steeds moeilijker uit te voeren zijn dan in Argentinië.

Met dit ongekende initiatief stuurt Argentinië een krachtige boodschap uit: een passie voor voetbal mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd wanneer ouderlijke verplichtingen niet worden nagekomen. De effectiviteit van deze aanpak zal nauwlettend worden gevolgd tijdens het WK 2026 – en het zou andere landen die voor dezelfde uitdaging staan, kunnen inspireren.

