Vergeleken met een pop verdedigt deze Noorse speler met trots het lange haar onder mannen.

Erling Haaland haalt normaal gesproken de krantenkoppen met zijn spectaculaire doelpunten. Deze keer was het niet zijn linkervoet die de aandacht trok, maar zijn haar. Een video die viraal ging, toonde hem met zijn lange blonde lokken die vrij wapperden, wat een golf van reacties teweegbracht. Het zal ongetwijfeld de discussie over mannen met lang haar weer aanwakkeren.

Een kapsel dat viraal ging.

Het begon allemaal met een kort filmpje dat aan de zijlijn van een wedstrijd van Manchester City werd opgenomen. Het laat zien hoe Erling Haaland met bijna theatrale nonchalance zijn blonde haar opgooit. Binnen enkele uren ging de video viraal, waardoor een simpel gebaar een virale hype werd.

Internetgebruikers lieten hun fantasie de vrije loop, en helaas ook hun haat. Sommigen vergeleken de speler met Barbie, anderen zagen overeenkomsten met personages uit de film "White Chicks". Weer anderen zagen een gelijkenis met Daemon Targaryen, een personage uit "House of the Dragon". En dan was er natuurlijk nog de onvermijdelijke "Viking-uitstraling", die veelvuldig werd gebruikt om zijn Noordse en charismatische verschijning te benadrukken.

Een oprechte bewondering

Veel fans zeggen onder de indruk te zijn van de schoonheid en gezondheid van zijn haar. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze vragen naar zijn haarverzorgingsroutine, in de hoop het geheim van zijn glanzende, volle lokken te ontrafelen. Een internetgebruiker vatte het algemene gevoel samen door te zeggen : "haar dat zo uit een shampoo-reclame zou kunnen komen." Het effect is duidelijk: Erling Haaland trekt net zoveel aandacht met zijn stijl als met zijn prestaties op het veld.

Een speler die zijn kapsel volledig omarmt.

Op het veld draagt Erling Haaland zijn haar vaak in een knot, paardenstaart of vlechten, soms vastgehouden door een haarband. Een bijzonder memorabel moment was zijn wedstrijd tegen Arsenal in 2023, toen hij zijn haarband afdeed voordat hij scoorde, waarna zijn haar los wapperde, in een klinkende overwinning. Toen een internetgebruiker suggereerde dat hij zijn haar moest afknippen, was zijn antwoord simpel en direct: nee. Een symbolische verklaring van zijn relatie met zijn imago.

Haar vrij van stereotypen

Het is goed om een soms vergeten waarheid te onthouden: lang haar bepaalt niet iemands geslacht of seksuele geaardheid. Mannen kunnen lang haar hebben, kort haar, vastgebonden of los, net zoals ze kunnen kiezen voor verschillende kledingstijlen, zoals rokken, pakken of andere kledingstukken. Deze keuzes zijn een kwestie van persoonlijke expressie, stijl en comfort, geen strikte regels.

Het automatisch associëren van een kapsel met een genderidentiteit of seksuele geaardheid berust op stereotypen die zijn overgeërfd van patriarchale normen, die de neiging hebben individuen in hokjes te plaatsen. Het ter discussie stellen van deze reflexen maakt een eenvoudigere en vreedzamere visie mogelijk: iedereen zou vrij moeten kunnen beslissen over zijn of haar uiterlijk zonder te worden onderworpen aan kritiek of oordeel op basis van achterhaalde sociale codes. Haar is, net als kleding, in de eerste plaats een vorm van individuele expressie, geen waardesymbool of opgelegde identiteit.

Met humor, bewondering en een sterk gevoel voor stijl bewijst Erling Haaland dat zijn invloed veel verder reikt dan het voetbalveld. Zijn kapsel is een waar handelsmerk geworden, bijna net zo herkenbaar als zijn doelpuntvieringen.