Gotisk sminke utgjør et eget skjønnhetsunivers, langt unna klassiske koder. Denne mørke stilen hviler på tre grunnleggende søyler: en blek eller gulbrun hudfarge , et mørkt og skulpturert øyeutseende og mørke og intense lepper .

Kunstnere, cosplayere, performere eller rett og slett elskere av en obskur estetikk: alle finner i denne sminken et kraftig middel til selvbekreftelse.

Å bruke dette antrekket handler også om å hevde din individualitet, din frihet og tilhørighet til et fellesskap som dyrker originalitet. Vi veileder deg steg for steg mot denne fortryllende transformasjonen.

Hva er gotisk sminke?

Gotisk sminke er umiddelbart gjenkjennelig ved sine tre visuelle signaturer: en bevisst blek, nesten spektral hudfarge, intenst mørke øyne og lepper i dype nyanser: svart, burgunder, plomme eller lilla.

Denne estetiske treenigheten har definert den visuelle identiteten til denne stilen i flere tiår.

Men dette begrepet omfatter en rekke varianter. Vampyrstilen spiller på mysteriet med nattens skapninger, mens den viktorianske stilen favoriserer en edruelig og raffinert eleganse.

Romantisk gotikk dyrker melankoli, cyberpunk innlemmer futuristiske elementer, og punk omfavner transgression. Andre undersjangere inkluderer mørk fetisj , metal , mørk drag , steampunk, zombier og skjeletter til Halloween.

Alle disse variasjonene gir næring til ubegrenset kreativitet.

Denne sminkestilen er ikke utelukkende for det gotiske miljøet . Fra mørke dragqueens til cosplayere, sceneartister eller rett og slett de som foretrekker et mørkere utseende, er profilene til de som tar den i bruk mange og varierte.

Noen bruker det bare ved spesielle anledninger, andre gjør det til et daglig ritual.

Utover estetikk, legemliggjør denne stilen en sann bekreftelse av identitet.

Å bære et blekt ansikt og et mørkt blikk er å velge å ikke forbli likegyldig, å gjøre inntrykk og å tilhøre en rik kunstnerisk tradisjon som har strukket seg over epoker siden 1980-tallet.

De viktigste materialene for å lage gotisk sminke

For å oppnå et overbevisende gotisk utseende kreves det nøye utvalgte kosmetiske produkter. Verktøyenes kvalitet og presisjon utgjør hele forskjellen mellom et amatørmessig og et profesjonelt resultat.

For hudtonen er en lys, vanntett foundation , lysere enn din naturlige hudtone, fortsatt det viktigste utgangspunktet. En BB-krem eller en sminkeprimer forbereder huden og forlenger holdbarheten.

Et hvitt eller elfenbensfarget pudder setter alt i rette posisjoner for en umiddelbar porselenseffekt. Kalde highlightere forsterker deretter ansiktets spektrale karakter.

Her er det viktigste for øyne og lepper:

En ultrapresis svart flytende eyeliner , helst vanntett, for å tegne rene og langvarige linjer

, helst vanntett, for å tegne rene og langvarige linjer Ultrapigmenterte mørke og metalliske øyenskygger i nyanser av grått, svart eller lilla for å forme øyelokkene

i nyanser av grått, svart eller lilla for å forme øyelokkene Intens svart maskara og dramatiske falske øyevipper for et knallbra utseende

for et knallbra utseende En mørk leppestift (svart, burgunder, plomme, tørket blod, skarlagenrød eller lilla) sammen med en matchende Kohl-lipliner.

Fargede kontaktlinser (blå, grønn eller lilla) er tilgjengelige som et alternativ for å fremheve det mystiske aspektet ved blikket.

Alle disse produktene drar nytte av å være veganske og ikke testet på dyr , et krav som i økende grad deles i samfunnet. Hvert element spiller en spesifikk rolle i å skape det helhetlige utseendet.

Hvordan lage en gotisk sminke i 5 trinn?

Trinn 1: Forbered og påfør den bleke foundationen

Det hele starter med en fuktighetskrem, BB-krem eller sminkebase. Dette trinnet forhindrer ujevnheter og sikrer bedre feste for foundationen.

Påfør deretter den lyse foundationen med en svamp eller børste, og dekk ansikt og hals jevnt. Bland godt for å unngå harde linjer.

Trinn 2: Fikser hudtonen din med pudder

Lyst eller elfenbensfarget pudder påføres med en børste over hele ansiktet.

Den fester effektivt foundation og forsterker porselenseffekten. Vær forsiktig så du ikke får den i håret eller ørene: presisjon er nøkkelen.

Trinn 3: Arbeid med det gotiske utseendet

Svart eyeliner påføres i en tykk linje langs øvre og nedre vipper. Den blendes deretter utover øyelokket for å unngå en skarp overgang.

Mørke øyenskygger skaper et røykfylt øye eller mandelformede, hindlignende øyne.

Svart maskara fremhever dybden i øynene, og dramatiske falske øyevipper fullfører dette fatale og gjennomtrengende utseendet.

Trinn 4 og 5: Lepper og siste finpuss

Kohl lipliner definerer leppene presist for å tykne konturene og forhindre blødning. Den kan også påføres på den indre delen av leppene før du påfører mørk leppestift.

Til slutt former kule highlightere ansiktet og gir det en spektral glød. Valgfrie blå eller lilla kontaktlinser forsterker det gåtefulle aspektet av blikket.

Å bruke gotisk sminke til hverdagsbruk: tips og kreative variasjoner

Å innlemme denne stilen i din langsiktige skjønnhetsrutine krever litt organisering. Å oppbevare all kosmetikken din i et eget sminkeetui sikrer sikkerheten og gjør hver påføring enklere.

En enkel og praktisk løsning for fans av sjangeren.

Gotisk sminke tilbyr dusinvis av varianter som passer din personlige smak. Du kan justere foundationfargen, velge en lilla leppestift i stedet for skarlagenrød, eller utforske forskjellige øyeteknikker avhengig av humøret ditt.

Dagsminke bruker mykere skygger, mens kveldsminke kan fremheve frisyrens fulle intensitet.

Til Halloween eller et temaarrangement, tøyer vi grensene mot vampyrer, zombier eller skjeletter.

Nøkkelen er å omfavne denne atypiske stilen , å eksperimentere fritt og å forvandle hver applikasjon til en ekte kreativ besvergelse, uavhengig av kroppstype eller silhuett.