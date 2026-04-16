Halloween nærmer seg, og ideen om klovnesminke blir stadig mer populær. Dette festlige utseendet er tilgjengelig for nybegynnere, og spiller på sterke visuelle koder: et hvitt ansikt , en rød nese og uttrykksfulle øyenbryn .

Enten du vil portrettere en morsom eller skummel karakter, handler det om farger og teknikker.

Her tilbyr vi en komplett veiledning, produktråd og tips som hjelper deg med å oppnå din forvandling, enten du er voksen eller forbereder sminke til et barn.

De viktigste produktene for vellykket klovnesminke

Den grunnleggende trioen av klovnesminke er basert på tre essensielle farger: hvit, rød og svart.

Hvit ansiktsmaling er grunnlaget for ethvert klovneaktig utseende. Denne høypigmenterte, kremete ansiktsmalingen har en glatt, kremet finish, ideell for å jevne ut hudtonen.

Et godt produkt bør være hypoallergenisk , inneholde fuktighetsgivende stoffer for å forhindre tørrhet og sprukne hudtyper, og foretrekke naturlige ingredienser som bivoks fremfor kjemiske stoffer som vaselin.

Rød ansiktsmaling er like viktig. Den brukes til å fargelegge nese og ører, og til å tegne en full munn. En knallrød farge er perfekt for et morsomt og muntert utseende.

Omvendt vil en mørkerød, nesten burgunderfarge, skape en mye mer truende atmosfære. For fine og presise linjer er svart blyant å foretrekke fremfor kremfarget øyenskygge, spesielt for å definere leppekonturen eller forme øyenbrynene nøyaktig.

Slik påfører du klovnesminke riktig

Teknikker i henhold til ansiktsområder

Krembasert sminke kan påføres på flere måter, hver tilpasset et spesifikt behov. En svamp er fortsatt det foretrukne verktøyet for raskt å dekke hele ansiktet. Å bruke en finger er også et alternativ, avhengig av personlig preferanse.

Penselen, derimot, utmerker seg på små områder og detaljer . Du kan også bruke en svamp til å blande øyenskygge påført med en pensel og myke opp kantene.

Et gjennomsiktig settingpudder , påført på toppen, matter opp hudtonen og sikrer bedre hold over tid. For en lett finish bør øyenskyggen blandes godt inn i huden.

For et mer intenst og dekkende resultat vil et andre, mer generøst strøk utgjøre hele forskjellen. Denne teknikken passer for alle ansiktsformer og -størrelser.

Steg-for-steg-veiledning: hvordan lage en Auguste-klovnesminke

Auguste- stilen, som ble popularisert særlig av den berømte Oleg Popov , er den mest uttrykksfulle og enkleste å gjenskape. Start med å påføre en base av hvit ansiktsmaling over hele ansiktet med en svamp.

Tegn deretter en stor halvsirkel over hvert øyenbryn for å fremheve overraskelsesuttrykket og forsterke karakterens komiske natur.

Tegn en tynn, lang linje under øynene med en flat pensel. Påfør den røde øyenskyggen rikelig på leppene og strekk den litt utover leppekanten for å skape et stort, rampete smil .

Farg nesen og ørene røde, og legg til to røde sirkler på kinnbeina. Avslutt med seks små svarte detaljer rundt øynene for å ramme inn øyelokkene. Dette lekne utseendet vil glede både jule- og halloween-gjengere.

Lek med farger for å personliggjøre klovnesminken din

Utover den klassiske trioen kan andre nyanser forfine karakteren din. Pastellblå eller knallblå fremhever øyekonturen vakkert og gir et snev av originalitet. Rosa myker opp kinnene og forsterker karakterens vennlige og muntre side.

Inspirert av den berømte Guignolo , er denne typen klovn avhengig av varmen i farger for å forføre.

Grått, derimot, lar deg lage tykke øyenbryn eller antyde en stubb, typisk for landstrykerklovnen .

For å ta det et skritt videre, kan midlertidig hårfarge brukes til å bleke eller farge hår, barter, skjegg eller til og med øyenbryn. Velg et produkt som vaskes ut i én skylling for å forenkle slutten av kvelden.

Slik lager du en skummel klovnesminke til Halloween

For et skrekkfilminspirert utseende er det nok med noen få justeringer for å forvandle et morsomt ansikt til noe virkelig uhyrlig. Bytt ut knallrødt med en mørk, mer foruroligende burgunder .

Fremhev ansiktets konturer med svart for å hule ut trekkene og skape en livlig og truende effekt.

Lek med overdrevne ansiktsuttrykk i øyenbrynsformingen: en nedadgående kurve fremhever karakterens truende blikk. En munn med lepper strukket nedover, omrisset av en tykk svart linje, fullfører denne mørke sminken.

Tilbehør som falskt blod eller lateks kan forbedre hele utseendet og gi en virkelig skremmende effekt.

Hvordan male et barns ansikt som en klovn til Halloween

For yngre barn anbefales vannbasert ansiktsmaling på det sterkeste. Disse produktene, spesielt utviklet for sensitiv hud, inneholder verken parabener eller parfyme.

En flerfarget palett vil appellere mer til barn, som elsker fargerik og fargerik ansiktsmaling til teselskap eller bursdagsfeiring.

Som en siste finish gir noen få trykk på glittergel et festlig og lekent element som de små elsker. Sjekk alltid produktets ingredienser for å unngå allergiske reaksjoner på sensitiv hud.

Vellykket sminkepåføring starter først og fremst med barnets sikkerhet og velvære.

Velge riktige produkter for langvarig og trygg klovnesminke

Ifølge tester utført av forbrukerforeninger inneholder nesten 30 % av billige øyenskygger uønskede kjemikalier.

Velg en hypoallergenisk fettmaling beriket med fuktighetsgivende ingredienser for å forhindre tørrhet og sprukne hudlag. Bivoks, som en naturlig ingrediens, er å foretrekke fremfor vaselin eller vaselin.

God dekkevne og langvarig holdbarhet gjennom kvelden er fortsatt viktige kriterier. Husk også å bruke en passende sminkefjerner for å enkelt fjerne øyenskyggen uten å irritere huden.

Når det gjelder siste finpuss, garanterer en svart blyant av god kvalitet rene, presise og uttrykksfulle linjer for et virkelig vellykket sminkeutseende, uansett hvilken stil du velger.