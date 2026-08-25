Populariteten til skrekkfilmer blant kvinner skjuler et fascinerende fenomen

Skrekkfilmer, som lenge har vært assosiert med et mannlig publikum, tiltrekker seg i økende grad kvinner. Kinoer, strømmeplattformer og fanmiljøer vitner alle om dette. Bak denne entusiasmen ligger en fascinerende historie: historien om en sjanger som lenge var basert på kjønnsroller, og som deretter gradvis ble gjenoppfunnet av kvinnene den portretterte.

Da frykt fortsatt var et spørsmål om roller

For å forstå denne endringen må vi tilbake til 1980-tallet. I 1986 publiserte et forskerteam ledet av Dolf Zillmann en studie i Journal of Personality and Social Psychology som skulle markere forskning på reaksjoner på skrekkfilmer.

Prinsippet er enkelt: elevene ser en skrekkfilm med en partner av motsatt kjønn. Avhengig av gruppen viser denne partneren ro, likegyldighet eller omvendt svært synlig frykt. Deltakerne vurderer deretter sin egen glede samt sin oppfatning av partneren sin. Resultatene er spesielt avslørende.

Han må forbli ubevegelig; hun kan skjelve.

På den tiden virket de observerte reaksjonene nesten som en scene rett ut av en film. Menn rapporterte at de likte opplevelsen bedre når de var i følge med en redd kvinne. Omvendt avtok gleden når partneren forble helt rolig. For kvinner var mønsteret omvendt: de likte filmen bedre når de var sammen med en upåvirket mann og mye mindre når han åpent viste sin frykt.

Filmvisningen blir da en slags liten sosial scene hvor alle inviteres til å spille sin rolle: frykt for henne, mot for ham. Man bør imidlertid være forsiktig med å ikke trekke definitive konklusjoner om såkalt «feminin» eller «maskulin» smak ut fra denne erfaringen. Studien går nesten førti år tilbake i tid, involverer amerikanske studenter og er basert på én enkelt film. Den gjenspeiler først og fremst de sosiale normene i sin tid. Og det er nettopp det som gjør den interessant.

Den store vendingen innen skrekkfilm

Siden den gang har kvinners forhold til skrekk endret seg dypt. En av de symbolske figurene i denne transformasjonen er den « siste jenta », overleveren som blant annet dukker opp i slasherfilmene fra 1970-tallet.

I starten er det først og fremst hun som unnslipper massakren. Litt etter litt blir hun mye mer: en sterk og målrettet heltinne, i stand til å forstå faren, gjøre motstand og noen ganger til og med få overtaket over den som truer henne.

Endringen stopper ikke der. Kvinnelige regissører har omfavnet sjangeren for å fortelle intime og sterke historier: sorg, morsrollen, kroppslige forvandlinger, vold, men også den svært reelle angsten ved å føle seg sårbar i offentlige rom. Skrekk blir da et spesielt effektivt språk for å fremheve det som er skremmende, uten å måtte se bort.

Hvorfor elsker kvinner å være så redde?

Dette er kanskje det mest fascinerende poenget. Skrekkfilm forvandler en følelse som mange kvinner kan oppleve i hverdagen til et forsterket skue: å være oppmerksomme på omgivelsene sine, oppdage en forstyrrende situasjon, forutse en potensiell fare.

Stilt overfor skjermen får denne frykten en ny dimensjon. Den blir fiktiv, innesluttet og fremfor alt kontrollerbar. Du kan lukke øynene, sette på pause eller bare slå av TV-en. Faren forblir bak skjermen. Denne avstanden lar deg symbolsk gjenvinne kontrollen over en følelse som i det virkelige liv ikke alltid er så lett å håndtere.

Fra ofre til agenter for sin egen frykt

Dette er kanskje den virkelige banebryteren. Kvinner har ikke bare blitt en del av skrekkpublikummet; de har bidratt til å forvandle sjangeren. Det som en gang var et territorium der de ofte fremsto som de perfekte ofrene, har blitt et rom der de kan fortelle sine egne historier om frykt, kropp og fare.

Det fascinerende fenomenet er derfor ikke at kvinner liker skrekkfilmer. Det er at de har gjenerobret en sjanger som lenge hadde begrenset dem til rollen som skrikere, og forvandlet den til en sterk plattform for uttrykk, motstand og myndiggjøring. Til syvende og sist kan det å møte frykten direkte være en av de mest befriende måtene å slutte å la den få det siste ordet.