Amal Clooney endrer stilen sin radikalt, og det går ikke ubemerket hen.

Den libanesisk-fransk-britiske advokaten – kona til den amerikanske skuespilleren George Clooney – Amal Clooney har alltid representert klassisk eleganse på den røde løperen: lange kjoler, upåklagelig klipp, flagrende hår og en raffinert, diskret stil. 27. april 2026 bestemte hun seg for å overraske alle ved å bryte med dette tidløse imaget.

Chaplin-prisgallaen, en kveld til hyllest til George

Den 51. Chaplin-prisutdelingen ble holdt i Alice Tully Hall i Lincoln Center i New York – det største årlige filmarrangementet i Lincoln Center, som hvert år hedrer betydelige bidrag til kino. Den amerikanske skuespilleren George Clooney var prisvinneren i 2026. På den røde løperen fortalte han People at det å motta prisen var «sprøtt» og «litt pinlig» – men også «morsomt». Da han ble spurt om forberedelsene sine, spøkte han: «Du forbereder deg ikke – du drikker.»

Den lilla Balenciaga-minikjolen som bryter med alt

Amal Clooneys vanlige signaturantrekk på den røde løperen er den gulvlange kjolen, så dette antrekket representerte et skikkelig avvik. Til den 51. Chaplin Award-gallaen hadde hun på seg en dyp lilla minikjole fra Balenciagas vårkolleksjon 2026, designet av Pier Paolo Piccioli. Den skulderløse toppen var konstruert med et kappelignende fall inspirert av tulipanen. Det kortere, mer tettsittende skjørtet ble avsluttet med et stoffpanel bak som forsterket den lagvise, voluminøse effekten.

Amal Clooney fullførte antrekket sitt med gullfargede pumps med spiss tå og en gullfarget clutch fra Begüm Khan. Som smykker valgte hun Cartier: Panthère de Cartier-øreringer med leopardmotiv og smaragdgrønne øyne, et Clash de Cartier-armbånd og en Indomptables-ring formet som et juvelbesatt dyr.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Amal Clooney (@amal.clooney.official)

En knute og nye striper, en total forvandling

«Forandringen» stoppet ikke ved kjolen. Amal er kjent for sitt lange, blanke hår, men frisøren hennes, Dimitris Giannetos – som nylig hadde myket opp fargen sin med lysere striper – valgte en sjelden, livlig hestehale, noe som bidro til følelsen av en frisk retning. Disse nye lokkene ble kalt «La Panthère-highlights» av stylisten, som beskrev dem som «dristige, men uanstrengte og svært elegante».

Et blikk som splitter på nettet

Reaksjonen fra pressen og internettbrukerne var umiddelbar – og blandet. Noen roste dristigheten i dette bruddet med hennes vanlige stil, mens andre beklaget fraværet av den «klassiske sofistikasjonen» som vanligvis gjør Amal Clooney til en av de best kledde menneskene i verden.

Denne typen debatt er først og fremst en påminnelse om hvordan kvinners utseende fortsatt blir gransket, kommentert og bedømt overdrevent. Verken kroppene deres eller klesvalgene deres bør være gjenstand for konstant offentlig evaluering. Og fremfor alt er ikke «modernitet» eller «dristighet» uforenlig med eleganse: Amal Clooney som har på seg en kort kjole gjør henne ikke mindre elegant. Stil måles ikke etter lengden på en fald eller etter å ha fulgt strenge regler.

En lilla minikjole, en chignon, smykker med leopardmønster – Amal Clooney var ikke en som overrasket. Men på den 51. Chaplin Award-gallaen gjorde hun det. Enten du liker forandringen eller ikke, beviser den én ting: selv etter år med røde løpere er hun fortsatt i stand til å skape oppstyr.