Kim Kardashian gjenopptar et Kate Moss-antrekk og skaper furore

Kim Kardashian fortsetter å være en stor aktør i moteverdenen. Den amerikanske mediepersonligheten og forretningskvinnen deltok på Monaco Grand Prix i 2026 for å støtte Formel 1-føreren Lewis Hamilton. Antrekket hennes – en Gucci-kjole med krystalllogo – utløste raskt en strøm av kommentarer, spesielt siden det bare hadde blitt brukt av én annen kvinne frem til da.

En Gucci-kjole med krystalllogo

For opptredenen sin i Monaco valgte Kim Kardashian en lang, svart kjole fra Gucci. Den langermede kjolen med høy hals har en slående kontrast mellom en tildekket front og en dypt åpen rygg som strekker seg helt ned til kanten. Denne asymmetrien forvandler silhuetten til et ekte couture-uttrykk.

Detaljen som gjør plagget spesielt slående: en sirkel brodert med det italienske motehusets berømte «G»-logo, helt dekket av krystaller. Denne signaturen er synlig takket være den ultralave ryggen. Til frisyren valgte Kim Kardashian en voluminøs, løs knute som eksponerer halsen og fremhever plaggets couture-håndverk. Hun valgte diskrete smykker til ørene og utringningen – ingen statement-plagg – som lot selve kjolen stå i sentrum.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Kate Moss, den første som bar dette plagget på catwalken

Det som gjør denne opptredenen spesielt interessant er kjolens historie. Kim Kardashian er ikke den første som bruker den: Kate Moss avslørte den på Guccis høst/vinter 2026-visning på Palazzo Delle Scintille i Milano den 27. februar. På catwalken leverte den britiske supermodellen en av sine mest fantastiske opptredener de siste årene.

Kim Kardashians nytolkning av dette antrekket får en helt ny dimensjon. Det er en subtil hyllest til en av de mest ikoniske silhuettene de siste tretti årene – et trekk som passer inn i en bredere trend med kjendiser som gjenopptar catwalk-plagg brukt av legendariske supermodeller.

Til stede for å støtte Lewis Hamilton i Monaco

Utover hennes valg av antrekk, var det også konteksten som fanget alles oppmerksomhet. Kim Kardashian var i Monaco for å støtte Lewis Hamilton, den britiske føreren for Ferrari-teamet, som endte på andreplass i Grand Prix bak Kimi Antonelli (Mercedes). Under pressekonferansen etter løpet snakket Hamilton offentlig om forholdet deres for første gang. «Det er utrolig å ha henne denne uken og å ha støtten hennes. Det er fantastisk å ha så hyggelige mennesker rundt deg, som løfter deg opp. Hun gjør det for meg hver dag», sa han.

Med denne Gucci-kjolen, som tidligere ble brukt av Kate Moss, gjør Kim Kardashian en opptreden som blander en hyllest til nyere motehistorie med et personlig uttrykk. Denne demonstrasjonen viser at hun er en av de mest strategiske skikkelsene på den internasjonale røde løperen.