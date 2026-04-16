Hæler på føttene, racket i hånden: denne influenceren skaper furore

På sosiale medier er noen bilder nok til å utløse tusenvis av reaksjoner. Dette er tilfellet med Isidora (@isidorapjv), en innholdsskaper som vekker oppmerksomhet med et uventet konsept: å spille tennis ... i hæler. Mellom fascinasjon og kritikk, er det tydelig at videoene hennes ikke etterlater noen likegyldige.

En estetikk som bryter tennisreglene

Isidora, kjent under pseudonymet @isidorapjv, deler jevnlig videoer av seg selv på en tennisbane med racketen i hånden og hæler på føttene. Et bevisst ukonvensjonelt bilde som bryter med sportens vanlige konvensjoner.

Innleggene hennes ledsages ofte av setninger som «ikke din gjennomsnittlige tennisjente» eller « tennis i hæler». Målet er klart: å overraske, å gjøre inntrykk og å tilby et annet perspektiv. Denne blandingen av mote og sport har blitt hennes signatur.

En kontrast som fremkaller en reaksjon

Isidora (@isidorapjv) deler tiden sin mellom New York og Miami og har samlet en stor følgerskare, med over 100 000 følgere på Instagram og en aktiv tilstedeværelse på TikTok. Hun beskriver seg selv som modell og profesjonell tennisspiller. Suksessen til videoene hennes stammer i stor grad fra denne slående kontrasten: å kombinere en krevende sport med elementer som oppfattes som upassende, som høye hæler eller visse elegante antrekk.

Denne kontrasten er iøynefallende og oppmuntrer til viralitet. På plattformer der oppmerksomhetsspennet er begrenset til sekunder, kan en enkel, men slående idé være nok til å utløse delinger og kommentarer. Isidora anvender faktisk dette konseptet i forskjellige sammenhenger: på en klassisk bane, i snøen eller med mer sofistikerte utseender. Denne repetisjonen forsterker gjenkjennelsen av stilen hennes.

Mellom fascinasjon og kritikk

Selv om videoene hans skaper mye oppsikt, vekker de også sterke reaksjoner. Noen internettbrukere mener at denne typen innhold primært er laget for å generere synlighet, og er basert på «et bevisst provoserende konsept».

Andre ser det derimot som et mer positivt budskap: en måte å vise at en kvinne kan ta eierskap til ethvert rom, selv sport, uten å gi opp sin stil eller sitt personlige uttrykk. I denne tolkningen er kroppen ikke begrenset til én enkelt funksjon; den blir fri, mangefasettert og i stand til å tilpasse seg ulike ønsker.

Enkelte kommentarer peker på at denne typen iscenesettelse også kan oppfattes som reduktiv, og nok en gang assosiere kvinnesport med estetiske koder som kjoler eller hæler. Disse reaksjonene viser hvor sensitive og hett debatterte representasjoner av kropp, sport og femininitet fortsatt er.

Til syvende og sist, med sine opptredener i hæler på en tennisbane, gjør Isidora (@isidorapjv) mer enn bare å underholde: hun setter i gang diskusjoner. Mellom myndiggjøring, oppmerksomhetsmarkedsføring og spørsmål om representasjon krystalliserer innholdet hennes flere aktuelle problemstillinger rundt kropp og image.