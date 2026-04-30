Tidligere Miss France og lege Marine Lorphelin utfordrer stereotypier med sin «ukonvensjonelle» karrierevei.

Det finnes veier som tvinger deg til å revurdere fordommene dine. Marine Lorphelin er det perfekte eksempelet: hun ble valgt til Miss Frankrike som 19-åring, nummer to i Miss World, og i dag er hun lege i allmennmedisin – og hun har aldri måttet velge mellom de to.

Miss Frankrike 2013: et valg preget av intelligens

Marine Lorphelin ble valgt til Miss Frankrike 2013 den 8. desember 2012 i Limoges med 41,67 % av publikumsstemmene – den høyeste poengsummen noensinne oppnådd av en Miss Frankrike-vinner. Miss Frankrike-organisasjonen tildelte henne også den generelle kunnskapsprisen, med en poengsum på 17/20. Denne doble utmerkelsen satte allerede tonen: bak tittelen, en ung kvinne med noe mer å si.

Miss World Europe og medisinstudier parallelt

I Miss World 2013-konkurransen på Bali ble Marine Lorphelin nummer to blant 131 kandidater – Frankrikes beste resultat siden 1998 – og ble Miss World Europe 2013. På slutten av sitt ettårige regjeringstid tok hun en avgjørelse som skapte mye oppstyr: Hun gjenopptok medisinstudiene i sitt andre år ved Claude Bernard University Lyon 1, i begynnelsen av 2014. En retur til universitetet etter et år som Miss Frankrike, med nattevakter og konkurranser som ventet henne.

Fjorten år på medisinstudiet, mellom to kontinenter

Hun fullførte sitt sjette år i juni 2018, og ble rangert som nummer 3795 av 8706 kandidater i de nasjonale rangeringseksamenene, og valgte å ta en spesialisering i allmennmedisin ved Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). I oktober 2021 flyttet hun til Ny-Caledonia for å fullføre studiene med et seks måneder langt internship i gynekologi. Mellom Paris og Sør-Stillehavet opplevde hun alt: Covid-krisen, nattskift, eksamensrevisjoner – alt mens hun fortsatte å dele hverdagen sin med Instagram-følgerne sine.

Avhandlingen ble forsvart med utmerkelsen «svært ærefull»

Den 12. mars 2025 forsvarte Marine Lorphelin avhandlingen sin foran en jury ved det helsefaglige fakultetet ved Paris-Cité-universitetet, og mottok den høyeste utmerkelsen. Hun delte deretter en video som gjenopplevde reisen sin på Instagram med bildeteksten: «14 år har gått siden jeg begynte på medisinstudiet. Dere har fulgt nattevaktene, Covid-krisen, eksamensgjennomgangene, praksisplassene her og andre steder, de første vikarstillingene, og nå, doktorgraden min. Jeg angrer ikke; jeg elsker yrket mitt.» Hennes konklusjon: «Kall meg doktor.»

En dyktig idrettsutøver, fra tatamimattene til fjellstiene

Marine Lorphelin, en ivrig idrettskvinne siden barndommen, drev med gymnastikk i åtte år og deretter friidrett i fem, og vant Burgund-mesterskapet i tresteg i kategorien under 16 år. I dag løper hun terrengløp på høyt nivå: hun deltok i HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, hvor hun endte på 117. plass blant kvinnene og 543. plass totalt, med en UTMB-indeks på 460.

Som ambassadør for FFEPGV var hun også gudmor og deltaker i Adventur'Games 2025 i Jura, og forfektet en visjon om sport tilgjengelig for alle: «Jeg synes det er viktig å gjøre sport tilgjengelig for flest mulig mennesker.»

Sport, medisin og synlighet: en klar sammenheng

Marine Lorphelin er en dedikert lege og ivrig sportsentusiast og forkjemper konsekvent for forebygging, helse og velvære. Gjennom sin karriere og offentlige uttalelser fremhever hun fordelene med fysisk aktivitet. Ifølge flere observatører kan hennes fremtredende rolle også inspirere mange unge kvinner ved å demonstrere at det er fullt mulig å forene vitenskapelige ambisjoner, offentlig engasjement og ulike ambisjoner.

Selv om reisen hennes kan sees på som inspirerende, bør den på ingen måte bli en påbud om å «oppnå alt» eller en kilde til sammenligning. Hver person utvikler seg i sitt eget tempo, med sine egne vanskeligheter, prioriteringer, styrker og sårbarheter. Å lykkes i studiene, blomstre i karrieren, være konstant aktiv, eller bare finne energien til å forlate huset, oppleves ikke på samme måte av alle. Hver vei er legitim, og ingen er verdt mer enn en annen. Marine Lorphelin kan representere et forbilde for noen, men det viktigste er fortsatt å bygge sin egen vei, i henhold til ens ønsker og evner, og uten å sammenligne seg med andre.

Til syvende og sist trengte ikke Marine Lorphelin å velge mellom glitter og glamour og stetoskopet, og heller ikke mellom terrengløping og sykehuslivet. Som lege, idrettsutøver og forkjemper for helserelatert idrett demonstrerer hun at det er mulig å kombinere flere identiteter og interesser uten å måtte rettferdiggjøre det.