Som 52-åring har skuespillerinnen Tori Spelling på seg et gjennomsiktig antrekk som vekker reaksjoner.

For en vanlig kveld i Vest-Hollywood var et «ekstraordinært» utseende nødvendig. Den amerikanske skuespillerinnen, mediepersonligheten og forfatteren Tori Spelling forsto dette godt da hun deltok på Madonnas «hemmelige» fest i et gjennomskinnelig antrekk som ikke lot noen være likegyldige.

En svært eksklusiv kveld på The Abbey

Natten til 25. april 2026 arrangerte Madonna en privat fest kun for inviterte på Abbey, en ikonisk bar i Vest-Hollywood, for å feire bursdagen til eieren Tristan Schukraft og avduke nye låter fra albumet hennes «Confessions II».

Blant gjestene var den italiensk-amerikanske skuespillerinnen og modellen Julia Fox, den amerikanske skuespillerinnen Tori Spelling, den britiske sangeren og musikeren Lily Allen, den amerikanske sangeren og låtskriveren Addison Rae, den britiske modellen og skuespillerinnen Cara Delevingne, og den amerikanske sangeren og låtskriveren av albansk-makedonsk avstamning Bebe Rexha. En konstellasjon av kjendiser samlet seg til en kveld som lovet å bli både festlig og musikalsk eksklusiv.

Et iøynefallende blondeantrekk

Det var i denne settingen Tori Spelling skapte furore. Skuespillerinnen fra Beverly Hills 90210 valgte en buksedress i et gjennomsiktig stoff. Antrekket, utsmykket med skimrende blå og sølvfargede paljetter, fanget lyset med hver bevegelse hennes, noe som forsterket den dramatiske effekten. For å legge til et snev av kontrast hadde hun på seg en brun pelsstola drapert over skuldrene og fullførte antrekket med det blonde håret stylet i bølger. Kveldsantrekket ble fotografert mens hun spaserte langs fortauet, lent mot sin ledsager.

Fans vant over på sosiale medier

Bildene som ble lagt ut på Instagram gikk raskt viralt, og genererte en flom av ros og entusiastiske delinger på sosiale medier. Innleggene samlet raskt tusenvis av reaksjoner. «Tori ser nydelig ut», ledsaget av en flamme-emoji, oppsummerer perfekt mottakelsen fansen hennes ga henne den kvelden, og roste både hennes eleganse og hennes stilsans. Andre brukere fremhevet også originaliteten i antrekket hennes og selvtilliten hun utstråler, noe som bidro til å gjøre disse bildene til et av kveldens mest omtalte øyeblikk på nettet.

Kort sagt, Tori Spelling fortsetter å ta dristige motevalg. Hennes tilstedeværelse på en av de mest eksklusive festene våren 2026 bekrefter at hun er en stor figur i den amerikanske underholdningsverdenen, langt utover hennes ikoniske rolle i «Beverly Hills 90210».